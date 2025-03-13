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TBMM’de kabul edildi: Emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri 2025 açıklandı mı? SSK, Bağ-Kur, Emekli sandığı ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükselmesini içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Ramazan Bayramı’nda ve Kurban Bayramı’nda emeklilere toplam 8 bin lira ödeme yapılacak. Ramazan ayı için geri sayım başlarken SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, ikramiye ödeme tarihlerini gündemine aldı. Emeklilere tahsis numarasına göre farklı günlerde ödeme yapılacak. Bayram ikramiyesindeki bin liralık yükselişin 2025 yılı bütçesine 28, milyar lira ilave maliyet oluşturması bekleniyor. Emekli bayram ikramiyeleri, maaş alınan hesaplar aracılığıyla yatırılacak. Peki Emekli bayram ikramiyeleri 2025 ne zaman yatacak?

TBMM’de kabul edildi: Emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri 2025 açıklandı mı? SSK, Bağ-Kur, Emekli sandığı ikramiyeleri ne zaman yatacak? - 1

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği yeni bayram ikramiyesi tutarı belli oldu. Geçtiğimiz yıl 3 bin lira olarak hesaplara yatırılan ikramiyeler, bu yıl 4 bin lira olacak. İkramiye ödemeleri SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine ayrı ayrı günlerde ödeniyor. İkramiye ödeme günleri ise tahsis numarasının son hanesine göre değişiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak çalışma sonrası ödeme günleri belli olacak. Bayram öncesinde ikramiye ödemeleri tamamlanacak. Ramazan Bayramı ise 30 Mart tarihinde başlayacak. Peki Emekli bayram ikramiyeleri 2025 ne kadar oldu? İşte, emekli ikramiyeleri son dakika gelişmeleri

EKONOMİ HABERLERİ

TBMM’de kabul edildi: Emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri 2025 açıklandı mı? SSK, Bağ-Kur, Emekli sandığı ikramiyeleri ne zaman yatacak? - 2

KANUN TEKLİFİ MECLİS'TE KABUL EDİLDİ

Yaklaşık 15.5 milyon emeklinin yararlanacağı emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraolmasını içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

TBMM’de kabul edildi: Emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri 2025 açıklandı mı? SSK, Bağ-Kur, Emekli sandığı ikramiyeleri ne zaman yatacak? - 3

BAKAN IŞIKHAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamada bulundu. Işıkhan kanun Meclis'ten geçince ikramiyelerin emeklilerin hesabına geçeceğini söyledi.

Geçtiğimiz yıl 16 Haziran’da başlayan Kurban Bayramı öncesinde ikramiye ödemeleri 10-14 Haziran tarihlerinde yatırılmıştı.

TBMM’de kabul edildi: Emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri 2025 açıklandı mı? SSK, Bağ-Kur, Emekli sandığı ikramiyeleri ne zaman yatacak? - 4

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI 2025 BELLİ OLDU

AK Parti Grup  Başkanı Güler, yaptığı açıklamada emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarıldığını açıkladı. 

TBMM’de kabul edildi: Emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri 2025 açıklandı mı? SSK, Bağ-Kur, Emekli sandığı ikramiyeleri ne zaman yatacak? - 5

Bu yılda benzer şekilde ödemelerin 24-28 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ikramiye ödeme günleri ise tahsis numarasına göre yapılacak. 

TBMM’de kabul edildi: Emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri 2025 açıklandı mı? SSK, Bağ-Kur, Emekli sandığı ikramiyeleri ne zaman yatacak? - 6

SADECE EMEKLİLER YARARLANAMAYACAK

16 milyon emeklinin yanı sıra dul ve yetim maaşı alanlarla, yaşlılık maaşı ödemelerinden faydalananlar da ikramiye alabilecek. Dul ve yetim maaşı alanlar hisse oranlarına göre %75, 50 ve 25 oranında ikramiye alacak.

Dul ve yetim maaşı, yaşlılık maaşı alanlar, maluller, iş kazası sonrası sürekli iş göremezlik geliri alan kişiler, şehit yakınları, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören siviller ikramiye alabilecek.

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