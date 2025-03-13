TBMM’de kabul edildi: Emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri 2025 açıklandı mı? SSK, Bağ-Kur, Emekli sandığı ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükselmesini içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Ramazan Bayramı’nda ve Kurban Bayramı’nda emeklilere toplam 8 bin lira ödeme yapılacak. Ramazan ayı için geri sayım başlarken SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, ikramiye ödeme tarihlerini gündemine aldı. Emeklilere tahsis numarasına göre farklı günlerde ödeme yapılacak. Bayram ikramiyesindeki bin liralık yükselişin 2025 yılı bütçesine 28, milyar lira ilave maliyet oluşturması bekleniyor. Emekli bayram ikramiyeleri, maaş alınan hesaplar aracılığıyla yatırılacak. Peki Emekli bayram ikramiyeleri 2025 ne zaman yatacak?
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği yeni bayram ikramiyesi tutarı belli oldu. Geçtiğimiz yıl 3 bin lira olarak hesaplara yatırılan ikramiyeler, bu yıl 4 bin lira olacak. İkramiye ödemeleri SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine ayrı ayrı günlerde ödeniyor. İkramiye ödeme günleri ise tahsis numarasının son hanesine göre değişiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak çalışma sonrası ödeme günleri belli olacak. Bayram öncesinde ikramiye ödemeleri tamamlanacak. Ramazan Bayramı ise 30 Mart tarihinde başlayacak. Peki Emekli bayram ikramiyeleri 2025 ne kadar oldu? İşte, emekli ikramiyeleri son dakika gelişmeleri