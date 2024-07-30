Bakan Uraloğlu açıkladı: 2,5 saatlik yol 18 dakikaya düşecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çeşmeli- Erdemli- Silifke- Taşucu otoyolu Projesi Çeşmeli- Kızkalesi Kesimi’nde incelemelerde bulundu. 42 kilometre ana gövde ve 11 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 53 kilometrelik bir yol inşa ettiklerini ifade eden Bakan Uraloğlu, proje sayesinde yüksek standartlı, konforlu ve daha kısa süreli ulaşım imkânı sağlayacaklarını söyledi. 42 kilometrelik ana gövdesi bulunan projenin 12,5 kilometrelik kesiminin 7 tünel ve 5 viyadükten oluştuğunu aktaran Uraloğlu, proje tamamlandığında 2,5 saat süren seyahat süresinin 18 dakikaya düşeceğini kaydetti. Bakan Uraloğlu, "Çukurova Uluslararası Havalimanı ile birlikte Mersinimizin gelişimine katkı sağlayacak bu otoyol projesini 3 yıl içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz.” dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mersin’de yapımı devam eden Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolunda incelemelerde bulundu. Otoyol çalışmalarında gelinen son aşama hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, “Çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. 42 kilometre ana gövde, 11 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 53 kilometrelik bir yol inşa ediyoruz. Bu güzergahta trafiğin en çok sıkıştığı Kızkalesi'ne kadar olan kesimi bu projeyle inşallah çözmüş olacağız.” şeklinde konuştu.