Bakan Uraloğlu açıkladı: 2,5 saatlik yol 18 dakikaya düşecek

Standardı yüksek 3 gidiş 3 geliş olmak üzere projelendirdiğimiz bir yol tamamlandığında burada biraz önce bahsettiğimiz 2,5 saatlik trafiği 18 dakikada geçebileceğimiz, Mersin'imizin gelişimine katkı sağlayacak önemli bir proje. Yolumuz karbon emisyonunu 17 bin 80 ton azaltacak, akaryakıttan 132 milyon lira, zamandan 638 milyon lira olmak üzere toplam 770 milyon lira tasarruf sağlayacak. Aynı şekilde turizmine de katkı sağlayacak. Özellikle Çukurova Uluslararası Havalimanımızın 12 gün sonra açılmasıyla çok daha gelişebilecek olan bir projeden bahsediyoruz.” İfadelerini kullandı.





