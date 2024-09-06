Bakan Uraloğlu açıkladı: Milli Hızlı Tren'de ilk test 2025'te

"TASARLAYAN, ÜRETEN VE GELİŞTİREN ÜLKE KONUMUNA YÜKSELDİ"

Milli Hızlı Tren Projesinin Türkiye’nin geleceği için çok önemli bir adım olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin demiryolu araçlarının üretiminde kendi kendine yeten bir ülke haline geldiğinin altını çizdi. Bakan Uraloğlu, “Ulaştırma ve altyapı alanındaki yatırımlarımız meyvelerini vermeye devam ediyor. Türkiye artık demiryollarında teknolojiyi tasarlayan, üreten ve geliştiren ülke konumuna yükseldi.” dedi.