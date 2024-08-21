Bakan Uraloğlu duyurdu: Yerköy YHT istasyonu 23 Ağustos'ta açılıyor

CUMA GÜNÜ AÇILIYOR

İstasyonun 23 Ağustos Cuma günü hizmet vermeye başlayacağını duyuran Bakan Uraloğlu, “Resmi açılışını ise ilerleyen günlerde gerçekleştireceğiz.” dedi. Yerköy Yüksek Hızlı Tren İstasyonu’nun 110 bin yolcu kapasiteli yapıldığını belirten Bakan Uraloğlu, “Yerköy istasyonumuz 800 metrekare alan üzerinde yapılan istasyon binası ile 14 bin 600 metrekare yeşil alanı, 2 peronu, 100 araç ve 5 otobüs park yeri ile modern bir istasyon standardında hizmete verecek” diye konuştu.