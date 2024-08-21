Bakan Uraloğlu duyurdu: Yerköy YHT istasyonu 23 Ağustos'ta açılıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı üzerinde bulunan Yerköy İstasyonu’nda yapım çalışmalarının tamamlandığını ve istasyonun 23 Ağustos Cuma günü vatandaşların hizmetine sunulacağını belirterek, “Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattının en önemli halkası olan ve Yozgat ile Kırıkkale arasında bulunan 110 bin yolcu kapasiteli Yerköy YHT İstasyonumuzu vatandaşlarımızın hizmetine açıyoruz. 2 peron, 100 araç ve 5 otobüs park yeri bulunan modern istasyonumuz ile Yerköy hızlı trenine kavuşacak. İlk trenimiz cuma günü Yerköy Istasyonu’nda yolcu indirip, almaya başlayacak.” dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Sivas YHT Hattı üzerinde bulunan Yerköy İstasyonu’nda çalışmaların tamamlandığını belirterek, Ankara-Sivas YHT Hattı’nda Yozgat ve Kırıkkale arasında bulunan Yerköy İstasyonun açılmasıyla Yerköylü vatandaşların hızlı tren konforuna kavuşacağını söyledi.