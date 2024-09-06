Bakan Uraloğlu'ndan açıklama: Gediz Köprülü Kavşağı 50 bine çıkan araç trafiğini rahatlatacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Manisa programı kapsamında Gediz Köprülü Kavşağı’nda devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, İzmir-Manisa, Manisa-Akhisar ve Manisa-Turgutlu Devlet Yolu’nun kesişiminde bulunan Gediz Köprülü Kavşağının trafiğin kesintisiz bir şekilde akışını sağlayacak direksiyonel kavşak modeliyle projelendirildiğini ve trafiği rahatlatacağını söyledi. Uraloğlu, “Yılda yaklaşık 220 milyon liralık zaman ve akaryakıttan tasarruf edeceğiz.” dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İzmir-Manisa Devlet Yolu, Manisa-Akhisar Devlet Yolu ve Manisa-Turgutlu Devlet Yolu’nun kesişiminde projelendirilen Gediz Köprülü Kavşağı’nda devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek, personelden bilgi aldı. Bakan Uraloğlu burada yaptığı açıklamada, projenin önceki yapılaşmalar, zemin çalışmaları, enerji iletim hatları, kanallar ve Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Treni’nin geçiş güzergahı olması sebebiyle zorlu bir bölgede olduğunu kaydetti.