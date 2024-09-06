Bakan Uraloğlu'ndan açıklama: Gediz Köprülü Kavşağı 50 bine çıkan araç trafiğini rahatlatacak

Devam eden çalışmalar hakkında bilgi veren Uraloğlu, zeminle ilgili iyileştirme çalışmalarının sürdüğünü belirterek sözlerine şu şekilde devam etti:



“Buradaki drenaj kanallarının deplasesiyle ilgili çalışmalar var. Sonuçta sahaya yayılmış durumdayız, inşallah bunu hızlı bir şekilde bitirerek Manisamıza İzmirimize ve bu bütün bu bölgeye bu anlamda güzel bir iş yapmış olacağız. Tabii bunların yapılmasında elbette yerinde iş birliği ve yerinde takip bizler için kıymetli. Valimizin koordinasyonunda bütün kurumların katkısı bizler için önemli. Yine siyaseten takibi noktasında ise milletvekillerimizin AK Parti ve MHP il başkanlarımızın takibi de bu anlamda önemli. Ben katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Allah kazasız belasız bizlere burada çalışmayı ve bir an önce burayı bize bitirmeyi nasip etsin. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyor, sizleri saygıyla selamlıyorum.”