Bakanlık açıkladı: Adalet Bakanlığı banka promosyonu 2025 ne kadar oldu, ne zaman yatacak?
Adalet Bakanlığı çalışanlarına ödenecek banka promosyonu belli oldu. Bakanlıktan yapılan açıklamada protokele bağlandığı aktarılırken Vakıfbank’la yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağlandığı aktarıldı. Promosyon tutarının yanı sıra ödeme tarihleri de belli oldu. Promosyona ek olarak bakanlık çalışanlarına banka tarafından 100 bin liraya kadar faizsiz 3 taksit şeklinde nakit avans imkanı sağlandı. Adalet Bakanlığı banka promosyonu ödemesi 99 bin 500 lira olarak ödenecek. Peki Adalet Bakanlığı banka promosyonu 2025 ne zaman yatacak? İşte, ödemelere ilişkin bilgiler…
Adalet Bakanlığı banka promosyon anlaşması tamamlanırken gözler ödeme takvimine çevrildi. Adalet Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklama da 18 Ağustos’ta yapılan ihalenin ilk turunda Yapı ve Kredi Bankası 80 bin lira, İş Bankası 85 bin lira ve Vakıflar Bankası ise 90 bin lira teklif yaptı. Vakıfbank’ın teklifinin ardından diğer bankalar ihaleden çekildi. Adalet Bakanlığı temsilcileri ve Büro Memur-Sen ile Koop - İş Sendikası yetkililerinin katılımıyla Vakıfbank’la yeni bir görüşme yapıldı. Bu görüşmenin ardından promosyon bedeli 99 bin 500 lira olarak revize edildi. Peki Adalet Bakanlığı banka promosyonu ne zaman ödenecek? İşte, promosyon anlaşmasının detayları…