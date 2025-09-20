Bakanlık açıkladı: Adalet Bakanlığı banka promosyonu 2025 ne kadar oldu, ne zaman yatacak?

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

"Adalet Bakanlığı personelinin banka promosyon anlaşması protokole bağlandı.



Adalet Bakanlığı merkez ve merkez dışı birimleri ile adalet teşkilatında görev yapan personelin maaş, ücret ve diğer ödemelerinin yapılacağı bankanın tespit edilmesi amacıyla gerçekleştirilen ihalenin ilk oturumu 18.08.2025 tarihinde yapılmıştır.



İhalenin ilk oturumunda yapılan turlarda Yapı ve Kredi Bankası 80.000 TL, Türkiye İş Bankası 85.000 TL, Vakıflar Bankası ise 90.000 TL teklif etmiştir. Vakıfbank’ın bu teklifi üzerine diğer bankalar ihaleden çekilmiştir.



Adalet Bakanlığımız temsilcileri ve Büro Memur-Sen ile Koop-İş Sendikası yetkililerinin katılımıyla Vakıfbank’la yapılan görüşme sonucunda, banka her bir personelimize peşin ödenmek üzere 99.500 TL promosyon bedeli olarak teklifini revize etmiştir.



Bu teklif üzerine ihale, bu rakam üzerinden sonuçlandırılmıştır.



İhale sonucunda 3 yıllık promosyon bedeli olarak belirlenen miktar, 30.09.2025 tarihine kadar tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın ilgili personele ayrı ayrı ödenecektir.



Ayrıca Bakanlığımız personelinden nakit avans kullanma şartlarını taşıyanlara banka tarafından 100.000 TL’ye kadar faizsiz 3 taksit halinde ödemeli nakit avans kullandırma imkânı sunulacaktır.



Tüm bu sürece katkılarından dolayı Büro Memur-Sen ile Koop-İş Sendikasına ve Vakıfbank Genel Müdürü başta olmak üzere banka temsilcilerine teşekkür ediyoruz.



Milletimize adalet hizmetlerini sunmak için faaliyetlerini özveriyle sürdüren her bir personelimize banka promosyon anlaşmasının hayırlı olmasını diliyoruz."



