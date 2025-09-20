Bakanlık açıkladı: Adalet Bakanlığı banka promosyonu 2025 ne kadar oldu, ne zaman yatacak?

Adalet Bakanlığı çalışanlarına ödenecek banka promosyonu belli oldu. Bakanlıktan yapılan açıklamada protokele bağlandığı aktarılırken Vakıfbank’la yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağlandığı aktarıldı. Promosyon tutarının yanı sıra ödeme tarihleri de belli oldu. Promosyona ek olarak bakanlık çalışanlarına banka tarafından 100 bin liraya kadar faizsiz 3 taksit şeklinde nakit avans imkanı sağlandı. Adalet Bakanlığı banka promosyonu ödemesi 99 bin 500 lira olarak ödenecek. Peki Adalet Bakanlığı banka promosyonu 2025 ne zaman yatacak? İşte, ödemelere ilişkin bilgiler…

Adalet Bakanlığı banka promosyon anlaşması tamamlanırken gözler ödeme takvimine çevrildi. Adalet Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklama da 18 Ağustos’ta yapılan ihalenin ilk turunda Yapı ve Kredi Bankası 80 bin lira, İş Bankası 85 bin lira ve Vakıflar Bankası ise 90 bin lira teklif yaptı. Vakıfbank’ın teklifinin ardından diğer bankalar ihaleden çekildi. Adalet Bakanlığı temsilcileri ve Büro Memur-Sen ile Koop - İş Sendikası yetkililerinin katılımıyla Vakıfbank’la yeni bir görüşme yapıldı. Bu görüşmenin ardından promosyon bedeli 99 bin 500 lira olarak revize edildi. Peki Adalet Bakanlığı banka promosyonu ne zaman ödenecek? İşte, promosyon anlaşmasının detayları…

ADALET BAKANLIĞI PROMOSYON ÖDEMESİ NE KADAR?

Adalet Bakanlığı promosyon ihalesi tamamlandı. Yaklaşık 200 bin Bakanlık çalışanı personeline 99 bin 500 lira promosyon ödemesi yapılacak.

İhale sonucunda 3 yıllık promosyon bedeli olarak belirlenen miktar tek seferde peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmadan personellere ayrı ayrı ödenecek.

Ayrıca bakanlık personeline nakit avans kullanma şartlarını taşıyanlara banka tarafından 100.000 TL’ye kadar faizsiz 3 taksit halinde ödemeli nakit avans kullandırma imkânı sunulacaktır.

ADALET BAKANLIĞI PROMOSYONU NE ZAMAN YATACAK?

Adalet Bakanlığı promosyon ödemeleri 30 Eylül tarihine kadar tamamlanacak. Bakanlık çalışanlarına illere göre farklı tarihlerde yatırılması bekleniyor. Detaylı ödeme takvimi açıklandığında haberimizde yer alacaktır.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

"Adalet Bakanlığı personelinin banka promosyon anlaşması protokole bağlandı.

Adalet Bakanlığı merkez ve merkez dışı birimleri ile adalet teşkilatında görev yapan personelin maaş, ücret ve diğer ödemelerinin yapılacağı bankanın tespit edilmesi amacıyla gerçekleştirilen ihalenin ilk oturumu 18.08.2025 tarihinde yapılmıştır.

İhalenin ilk oturumunda yapılan turlarda Yapı ve Kredi Bankası 80.000 TL, Türkiye İş Bankası 85.000 TL, Vakıflar Bankası ise 90.000 TL teklif etmiştir. Vakıfbank’ın bu teklifi üzerine diğer bankalar ihaleden çekilmiştir.

Adalet Bakanlığımız temsilcileri ve Büro Memur-Sen ile Koop-İş Sendikası yetkililerinin katılımıyla Vakıfbank’la yapılan görüşme sonucunda, banka her bir personelimize peşin ödenmek üzere 99.500 TL promosyon bedeli olarak teklifini revize etmiştir.

Bu teklif üzerine ihale, bu rakam üzerinden sonuçlandırılmıştır.

İhale sonucunda 3 yıllık promosyon bedeli olarak belirlenen miktar, 30.09.2025 tarihine kadar tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın ilgili personele ayrı ayrı ödenecektir.

Ayrıca Bakanlığımız personelinden nakit avans kullanma şartlarını taşıyanlara banka tarafından 100.000 TL’ye kadar faizsiz 3 taksit halinde ödemeli nakit avans kullandırma imkânı sunulacaktır.

Tüm bu sürece katkılarından dolayı Büro Memur-Sen ile Koop-İş Sendikasına ve Vakıfbank Genel Müdürü başta olmak üzere banka temsilcilerine teşekkür ediyoruz.

Milletimize adalet hizmetlerini sunmak için faaliyetlerini özveriyle sürdüren her bir personelimize banka promosyon anlaşmasının hayırlı olmasını diliyoruz."

