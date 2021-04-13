Balıkçılar erken paydos etti

"BU SEZON ÇEŞİTLERİNE GÖRE BALIK BOLDU" Karakaş sezonda balıkların bolluğunun da balıkçıları sevindirdiğini belirterek, “Şimdiye kadar olan balıkçılık sezonunda kazasız belasız bir sezon bitirdik. Bugüne kadar olan balıkçılık çok kötü değildi. Sezonuna göre palamut çok iyiydi, çinekop çok iyiydi. Hamsi yasaklanmadan önce çok çok iyi durumdaydı. Dün itibari ile bizler tamamen paydos ettik zaten sezonu. Hayırlısı olacak artık. Bizler 1 Eylülü beklemeye başladık diyebiliriz. Bu sezon çeşitlerine göre balık boldu. Barbun balığında bir bolluk söz konusuydu. Hamsi zamanında bir bolluk söz konusuydu. Ama biraz inceydi. Palamut, çinekop ve mezgit mevsimine göre bollukta iyiydi. Yani kötü bir sezon olmadı” ifadelerini kullandı.