Balina kusmuğu neden pahalı? ''Yüzen altın'' olarak da biliniyor
Parfüm endüstrisi için oldukça kıymetli bir ham madde olan balina kusmuğunun oluşması için uzun yıllar gerekebiliyor. ''Yüzen altın'' olarak da bilinen balina kusmuğu, kokuların kalıcılığını artırırken; nadir olarak bulunması nedeniyle maddi anlamda oldukça değerli bir cevher olarak ön plana çıkıyor.
Ambergris adıyla da tanınan balina kusmuğu, genellikle İspermeçet balinası gibi büyük balinaların sindirim sistemlerinde oluşur. Balina, büyük miktarda deniz canlısı, özellikle kalamar ve mürekkep balığı gibi yiyecekleri tükettikten sonra bunları bir süre sindiremez ve bağırsaklarda kimyasal tepkimeler sonucu ambergris oluşur. Ancak bu süreç uzun yıllar alabilir ve her balinada ambergris bulunmaz.