Balina kusmuğu neden pahalı? ''Yüzen altın'' olarak da biliniyor

Ambergris adıyla da tanınan balina kusmuğu, genellikle İspermeçet balinası gibi büyük balinaların sindirim sistemlerinde oluşur. Balina, büyük miktarda deniz canlısı, özellikle kalamar ve mürekkep balığı gibi yiyecekleri tükettikten sonra bunları bir süre sindiremez ve bağırsaklarda kimyasal tepkimeler sonucu ambergris oluşur. Ancak bu süreç uzun yıllar alabilir ve her balinada ambergris bulunmaz.