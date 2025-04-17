Banka promosyonu tutarları 2025: En yüksek emekli promosyonu veren bankalar

EN YÜKSEK PROMOSYON VEREN BANKALAR 2025

İş Bankası



Emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emeklilerine koşulsuz 12.000 TL’ye varan nakit promosyon imkanı. Emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan SGK emeklilerine, 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri ve promosyona esas emekli maaşının İş Bankası hesabına aktarılmasını takiben promosyon ödemesi yapılacak.



0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 5.000 TL

10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlar 12.000 TL



Ziraat Bankası



10.000.-TL ye (10.000.-TL hariç) kadar olanlara 5.000.-TL,

10.000.-TL - 15.000.-TL (15.000.-TL hariç) arasında olanlara 8.000.-TL,

15.000.-TL - 20.000.-TL (20.000.-TL hariç) arasında olanlara 10.000.-TL,

20.000.-TL ve daha fazla olanlara 12.000.-TL.



Vakıfbank



1 Şubat 2025-30 Haziran 2025 tarihleri arasında SGK Emekli maaşını VakıfBank’a taşıyacak veya yeni emekli olmuş ilk maaş bankası VakıfBank olan SGK emeklileri faydalanacak.



1 aylık emekli maaşı tutarı;



10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,

10.000 TL – 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,

15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,

20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacak.



İNG Bankası



1 - 30 Nisan 2025 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler için geçerlidir. Bu tarihler dışında promosyon alan müşteriler kampanyadan yararlanamaz.



1 aylık toplam gelir/aylık tutarı;

10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar ise 6.250 TL emekli maaş promosyonu,

10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL emekli maaş promosyonu,

15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 12.500 TLemekli maaş promosyonu,

20.000 TL ve üzeri ise 15.000 TL nakit emekli maaş promosyon ödemesi alınır.