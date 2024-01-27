Bankacılıkta yeni dönem: "Ödeme İste" nedir? "Ödeme İste" sisteminin kullanabilmek için neler gerekli?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ortaklığında yürütülen "Ödeme İste" sistemi birçok banka tarafından kullanıma sunuldu. Bu sistem sayesinde vatandaşlar, mobil bankacılık yöntemiyle alacaklılarından para transferi talebinde bulunabilecekler. Sistem, kiracıya kira ödemesinin hatırlatılması, öğrenciye harçlık gönderilmesi gibi konularda kolaylık sağlıyor. Peki, "Ödeme iste" tam olarak nedir? "Ödeme İste" sisteminin kullanabilmek için neler gerekli?
TCMB'nin sitesinde yer alan bilgilere göre, "Ödeme İste" sistemi, Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) sisteminde müşterilerin kullanım deneyimlerini geliştirme hedefi taşıyan katma değerli bir hizmet olarak tanımlanıyor.