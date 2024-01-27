Bankacılıkta yeni dönem: "Ödeme İste" nedir? "Ödeme İste" sisteminin kullanabilmek için neler gerekli?

Sistem, ödemeler öncesinde alacaklının borçludan ödeme talep etmesi, borçlunun ise bu talebe yanıt vermesi esasına dayanıyor. Bu özellikle, müşteriler ödeme alma talebi oluşturabiliyor, bekleyen ödeme isteklerini görüntüleyebiliyor ve gelen talepleri kabul ederek, para transferini gerçekleştirebiliyor.