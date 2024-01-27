Bankacılıkta yeni dönem: "Ödeme İste" nedir? "Ödeme İste" sisteminin kullanabilmek için neler gerekli?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ortaklığında yürütülen "Ödeme İste" sistemi birçok banka tarafından kullanıma sunuldu. Bu sistem sayesinde vatandaşlar, mobil bankacılık yöntemiyle alacaklılarından para transferi talebinde bulunabilecekler. Sistem, kiracıya kira ödemesinin hatırlatılması, öğrenciye harçlık gönderilmesi gibi konularda kolaylık sağlıyor. Peki, "Ödeme iste" tam olarak nedir? "Ödeme İste" sisteminin kullanabilmek için neler gerekli?

Bankacılıkta yeni dönem: "Ödeme İste" nedir? "Ödeme İste" sisteminin kullanabilmek için neler gerekli? - 1

TCMB'nin sitesinde yer alan bilgilere göre, "Ödeme İste" sistemi, Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) sisteminde müşterilerin kullanım deneyimlerini geliştirme hedefi taşıyan katma değerli bir hizmet olarak tanımlanıyor.

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Bankacılıkta yeni dönem: "Ödeme İste" nedir? "Ödeme İste" sisteminin kullanabilmek için neler gerekli? - 2

Sistem, ödemeler öncesinde alacaklının borçludan ödeme talep etmesi, borçlunun ise bu talebe yanıt vermesi esasına dayanıyor. Bu özellikle, müşteriler ödeme alma talebi oluşturabiliyor, bekleyen ödeme isteklerini görüntüleyebiliyor ve gelen talepleri kabul ederek, para transferini gerçekleştirebiliyor.

Bankacılıkta yeni dönem: "Ödeme İste" nedir? "Ödeme İste" sisteminin kullanabilmek için neler gerekli? - 3

"ÖDEME İSTE" SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?

"Ödeme İste" sistemiyle, para göndermesi istenen kişinin IBAN numarası, ismi, talep tutarı ve talep geçerlilik süresi banka üzerinden giriliyor. Karşı tarafa kendi bankası, uygulama üzerinden uyarı yolluyor ve gönderi yapılıp yapılmayacağını soruyor. Onay verildiği takdirde FAST üzerinden para hemen yollanıyor.

Bankacılıkta yeni dönem: "Ödeme İste" nedir? "Ödeme İste" sisteminin kullanabilmek için neler gerekli? - 4

"ÖDEME İSTE" SİSTEMİNİ KULLANMAK İÇİN NELER GEREKLİ?

"Ödeme İste" sisteminin kullanılabilmesi için alacaklı tarafından borçlunun hesap bilgileri, yani, Kolay Adres, TR Karekod ya da IBAN+Ad Soyad bilgilerinin bilinmesi gerekiyor.

Bankacılıkta yeni dönem: "Ödeme İste" nedir? "Ödeme İste" sisteminin kullanabilmek için neler gerekli? - 5

"ÖDEME İSTE" TALEBİ REDDEDİLEBİLİR Mİ?

Borçlu "Ödeme İste"ye yanıt olarak kabul ve ret cevabı verebilir. Ödemeyi reddetmek için ‘Reddet" butonuna basarak ilerleyebilirsiniz. Gönderici eğer "Ödeme İste" talebini kabul ettiyse reddedemez. Alıcı Ödeme İste talebini gönderici henüz kabul etmediyse iptal edebilir, kabulden sonra iptal edemez.

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