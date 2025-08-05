Bankalar emekli promosyonlarını güncelledi! 2025 Ağustos banka promosyonu ne kadar oldu? En yüksek ve en düşük emekli promosyonu ödeyen bankalar

Emekli maaşından faydalananlar, aynı bankada 3 yılı geride bırakmasının ardından promosyon ödemesini tahedil edebiliyor. Promosyon miktarları ise kamu ve özel bankalarının tamamında değişiyor. Nakit promosyonlara ayrıca ek promosyonlarla birlikte tutar artıyor. Promosyon için ilk olarak emekli maaşı sahibinin, aylık ödemesini ilgili bir bankaya taşıması gerekiyor. Maaş taşıma başvurusu ise bankanın mobil ve internet şubesiyle beraber iletişim merkezi ve en yakın şube aracılığı ile de yapılabilir. En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri?