Bankalar emekli promosyonlarını güncelledi! 2025 Ağustos banka promosyonu ne kadar oldu? En yüksek ve en düşük emekli promosyonu ödeyen bankalar
Banka promosyon tutarları, belirli zaman diliminde güncelleniyor. Bankalar arasında da farklılık gösteren promosyon ödemeleri, emekli maaşını ilgili bankaya taşıyan hak sahipleri için geçerli oluyor. Özellikle Temmuz maaş zamları ardından emekli banka promosyon kampanyalarında da değişiklikler oldu. 27 bin ile 12 bin TL arasında değişen promosyon tutarlarına ek fırsatlar dahil ediliyor. Emekli promosyon başvuruları ne zaman nasıl yapılır? İşte, güncel promosyon tutarları (Ağustos 2025).
Emekli maaşından faydalananlar, aynı bankada 3 yılı geride bırakmasının ardından promosyon ödemesini tahedil edebiliyor. Promosyon miktarları ise kamu ve özel bankalarının tamamında değişiyor. Nakit promosyonlara ayrıca ek promosyonlarla birlikte tutar artıyor. Promosyon için ilk olarak emekli maaşı sahibinin, aylık ödemesini ilgili bir bankaya taşıması gerekiyor. Maaş taşıma başvurusu ise bankanın mobil ve internet şubesiyle beraber iletişim merkezi ve en yakın şube aracılığı ile de yapılabilir. En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri?