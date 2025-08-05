Bankalar emekli promosyonlarını güncelledi! 2025 Ağustos banka promosyonu ne kadar oldu? En yüksek ve en düşük emekli promosyonu ödeyen bankalar

Banka promosyon tutarları, belirli zaman diliminde güncelleniyor. Bankalar arasında da farklılık gösteren promosyon ödemeleri, emekli maaşını ilgili bankaya taşıyan hak sahipleri için geçerli oluyor. Özellikle Temmuz maaş zamları ardından emekli banka promosyon kampanyalarında da değişiklikler oldu. 27 bin ile 12 bin TL arasında değişen promosyon tutarlarına ek fırsatlar dahil ediliyor. Emekli promosyon başvuruları ne zaman nasıl yapılır? İşte, güncel promosyon tutarları (Ağustos 2025).

Bankalar emekli promosyonlarını güncelledi! 2025 Ağustos banka promosyonu ne kadar oldu? En yüksek ve en düşük emekli promosyonu ödeyen bankalar - 1

Emekli maaşından faydalananlar, aynı bankada 3 yılı geride bırakmasının ardından promosyon ödemesini tahedil edebiliyor. Promosyon miktarları ise kamu ve özel bankalarının tamamında değişiyor. Nakit promosyonlara ayrıca ek promosyonlarla birlikte tutar artıyor. Promosyon için ilk olarak emekli maaşı sahibinin, aylık ödemesini ilgili bir bankaya taşıması gerekiyor. Maaş taşıma başvurusu ise bankanın mobil ve internet şubesiyle beraber iletişim merkezi ve en yakın şube aracılığı ile de yapılabilir. En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri?

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Bankalar emekli promosyonlarını güncelledi! 2025 Ağustos banka promosyonu ne kadar oldu? En yüksek ve en düşük emekli promosyonu ödeyen bankalar - 2

EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK PROMOSYON VEREN BANKALAR (AĞUSTOS 2025)

Yapıkredi

Kampanya 31 Ağustos tarihine kadar geçerlidir.

0 - 9.999 TL aylık maaş / ek promosyonlarla toplam 12.250 TL,
10.000 TL - 14.999 TL / 18.000 TL,
15.000 TL - 19.999 TL / 22.500 TL,
20.000 TL ve üzeri / toplam 27.000 TL promosyon ödemesi yapılıyor.

Garanti

Garanti promosyon kampanyası 31 Ağustos gününe kadar devam edecek.

Emekli maaşı 10.000 TL’ye kadar / 6.250 TL,
10.000 – 15.000 TL arasında olan / 10.000 TL,
15.000 – 20.000 TL arasında olan / 12.500TL,
20.000 TL ve üstünde olan emeklilere ise 15.000 TL nakit promosyon ödeniyor.

İş Bankası

İş Bankası emekli promosyon kampanyası 31 Ağustos tarihinde sonlanıyor.

0 - 9.999 TL aylık maaş / ek promosyonlarla toplam 12.250 TL,
10.000 TL - 14.999 TL maaşa / 16.000 TL,
15.000 TL - 19.999 TL maaşa / 18.500 TL,
20.000 TL ve üzeri maaşa / 21.000 TL promosyon.

Bankalar emekli promosyonlarını güncelledi! 2025 Ağustos banka promosyonu ne kadar oldu? En yüksek ve en düşük emekli promosyonu ödeyen bankalar - 3

Ziraat Bankası

3 yıllık peşin 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi yapılıyor. Başvurular ise:

Şubelerimiz,
İnternet Şubemiz,
Ziraat Mobil,
ATM'lerimiz,
SMS
Müşteri İletişim Merkezine yapılabilir.

İNG

Promosyon kampanyası 31 Ağustos'a kadar geçerli olacak.

0 - 9.999 TL aylık maaş / ek promosyonlarla toplam 16,250 TL,
10.000 TL - 14.999 TL maaşa / 20.000 TL,
15.000 TL - 19.999 TL maaşa / 22.500 TL,
20.000 TL ve üzeri maaşa / 25.000 TL promosyon.

Bankalar emekli promosyonlarını güncelledi! 2025 Ağustos banka promosyonu ne kadar oldu? En yüksek ve en düşük emekli promosyonu ödeyen bankalar - 4

Halkbank

10.000 - 14.999 TL maaşa / 8.000 TL,
15.000 - 19.999 TL maaşa / 10.000 TL,
20.000 TL ve üzeri maaş tutarına 12.000 TL promosyon ödeniyor.

Vakıfbank

Vakıfbank promosyon kampanyası 31 Ağustos'ta son bulacak.

10.000 TL’ye / toplam 5.000 TL,
10.000 TL – 15.000 TL arasında olanlara / 8.000 TL,
15.000 TL – 20.000 TL arasında olanlara / 10.000 TL,
20.000 TL daha fazla olanlara / 12.000 TL nakit promosyon ödenir.

Albaraka

30 Eylül 2025 tarihine kadar emekli promosyon kampanyası geçerli olacak.

0 - 9.999 TL aylık maaş / ek promosyonlarla toplam 15.900 TL,
10.000 TL - 14.999 TL maaşa / 19.800 TL,
15.000 TL - 19.999 TL maaşa / 22.400 TL,
20.000 TL ve üzeri maaşa / 25.000 TL promosyon.

Bankalar emekli promosyonlarını güncelledi! 2025 Ağustos banka promosyonu ne kadar oldu? En yüksek ve en düşük emekli promosyonu ödeyen bankalar - 5

Kuveyt Türk

10.000 TL'ye kadar (10.000 TL hariç) / 10.000 TL,
10.000 TL ile 15.000 TL arasında (15.000 TL hariç) / 16.000 TL,
15.000 TL ile 20.000 TL arasında (20.000 TL hariç) / 20.000 TL,
20.000 TL ve üzeri / 24.000 TL promosyon.

Akbank

Emekli promosyon kampanyası 31 Ağustos'ta bitecek.

0 - 9.999 TL aylık maaş / ek promosyonlarla toplam 6.250 TL,
10.000 TL - 14.999 TL maaşa / 10.000 TL,
15.000 TL - 19.999 TL maaşa / 12.500 TL,
20.000 TL ve üzeri maaşa / 15.000 TL promosyon.

Bankalar emekli promosyonlarını güncelledi! 2025 Ağustos banka promosyonu ne kadar oldu? En yüksek ve en düşük emekli promosyonu ödeyen bankalar - 6

Denizbank

Emekli promosyon kampanyası 30 Eylül'de sonlanacak.

0 - 9.999 TL aylık maaş / ek promosyonlarla toplam 17.000 TL,
10.000 TL - 14.999 TL maaşa / 21.000 TL,
15.000 TL - 19.999 TL maaşa / 24.000 TL,
20.000 TL ve üzeri maaşa / 27.000 TL promosyon ve ek ödemeler olacak.

Türkiye Finans

9.999 TL’ye kadar emekli maaşı alanlara / 12.000 TL’ye kadar
10.000 TL – 14.999 TL arasında emekli maaşı alanlara / 17.500 TL’ye kadar
15.000 TL – 19.999 TL arasında emekli maaşı alanlara / 21.000 TL’ye kadar
20.000 TL ve daha fazla maaş alanlara / 26.000 TL’ye kadar promosyon ve bonus ödemesi yapılacak.

Bankalar emekli promosyonlarını güncelledi! 2025 Ağustos banka promosyonu ne kadar oldu? En yüksek ve en düşük emekli promosyonu ödeyen bankalar - 7

QNB

0 - 9.999 TL aylık maaş / ek promosyonlarla toplam 11,650 TL,
10.000 TL - 14.999 TL maaşa / 15,400 TL,
15.000 TL - 19.999 TL maaşa / 17,900 TL,
20.000 TL ve üzeri maaşa / 20,400 TL promosyon ve ek ödemeler yapılacak.

TEB

0 - 9.999 TL maaşa / 14.000 TL,
10.000 - 15.000 TL maaşa / 17.000 TL,
15.000 - 20.000 TL maaşa / 19.000 TL
20.000 TL ve üzerine de ek promosyonlarla beraber toplam 21.000 TL promosyon ödemesi yapılacak.

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