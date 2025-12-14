Bankaların mevduat faiz oranları güncellendi: Hangi banka, ne kadar faiz veriyor? 1 milyon liraya yüzde 46.5 faiz fırsatı

Birikimlerini korumak, nakit para akışı sağlamak ve enflasyona karşı avantajlı getiri elde etmek isteyen yatırımcılar için, bankaların sunduğu cazip mevduat faiz oranları adeta bir yarış haline geldi. Son kampanyalarına göre, bazı bankaların sunduğu faiz oranları ile 1 milyon liralık birikiminizden bir ayda 29 bin 140 lira kazanç elde etmek mümkün. İşte en yüksek mevduat faiz oranlarını sunan bankalar.