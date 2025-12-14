Bankaların mevduat faiz oranları güncellendi: Hangi banka, ne kadar faiz veriyor? 1 milyon liraya yüzde 46.5 faiz fırsatı
14.12.2025 11:17
Son Güncelleme: 14.12.2025 11:17
NTV - Haber Merkezi
Bankaların güncel mevduat faizi oranları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından aralık ayı faiz kararının açıklanmasıyla birlikte vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Enflasyon ve TCMB'nin sıkı para politikası kararları doğrultusunda, vadeli mevduat faiz oranları sürekli güncellenmeye devam ediyor. TCMB'nin politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 39.5'ten yüzde 38.0'e düşürmesiyle birlikte, bankalarda yeni mevduat faizi kampanyaları başladı. peki, hangi banka, ne kadar faiz veriyor?
Birikimlerini korumak, nakit para akışı sağlamak ve enflasyona karşı avantajlı getiri elde etmek isteyen yatırımcılar için, bankaların sunduğu cazip mevduat faiz oranları adeta bir yarış haline geldi. Son kampanyalarına göre, bazı bankaların sunduğu faiz oranları ile 1 milyon liralık birikiminizden bir ayda 29 bin 140 lira kazanç elde etmek mümkün. İşte en yüksek mevduat faiz oranlarını sunan bankalar.
YÜZDE 46.5 BUÇUK FAİZ FIRSATI
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) aralık ayında verdiği 150 baz puanlık faiz indirimi kararı sonrasında, bankalarda da mevduat faizi oranları güncellendi.
Bankalar yatırımcılara aylık vadeyle yüzde 46.5'e kadar faiz fırsatı sunmaya devam ediyor.
İşte 2025 aralık ayı itibarıyla ana para 1 milyon liraya aylık vade süresiyle en yüksek faiz veren bankalar şu şekilde;
ALTERNATİF BANK
Faiz oranı: Yüzde 46.5
Vade Sonu Tutar: 1.029.140,04 TL
Net Kazanç: 29.140,04 TL
FİBA
Faiz oranı: Yüzde 46
Vade Sonu Tutar: 1.028.741,08 TL
Net Kazanç: 28.741,08 TL
ANADOLU BANK
Faiz oranı: Yüzde 46
Vade Sonu Tutar: 1.028.741,08 TL
Net Kazanç: 28.741,08 TL
TEB
Faiz oranı: Yüzde 46
Vade Sonu Tutar: 1.028.741,08 TL
Net Kazanç: 28.741,08 TL
İNG BANK
Faiz oranı: Yüzde 45
Vade Sonu Tutar: 1.028.106,38 TL
Net Kazanç: 28.106,38 TL
ODEABANK
Faiz oranı: Yüzde 45
Vade Sonu Tutar: 1.028.106,38 TL
Net Kazanç: 28.106,38 TL
ON PLUS
Faiz oranı: Yüzde 45
Vade Sonu Tutar: 1.028.106,38 TL
Net Kazanç: 28.106,38 TL