Başvurular başladı! Evlilik kredisi şartları 2025: Yeni evleneceklere faizsiz kredi desteği ne kadar oldu?

Yeni evlenecek çiftleri desteklemek amacıyla hayata geçirilen evlilik kredisi için başvurular başladı. 150 bin TL olan kredi tutar artırıldı ve eşlerin yaşlarına göre değişen miktarlarda ödenecek. Başvurular ailegenclikfonu.aile.gov.tr sayfasından alınıyor. Proje, aynı zamanda evlilik öncesi ve sonrası eğitim ya da danışmanlık hizmetlerini, psikolojik ve sosyal destekleri de içeriyor. Evlilik kredisi başvuru tarihi ve şartları...

Evlilik kredisi projesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 15 Şubat 2024 tarihinde pilot uygulama olarak başladı. Evlenecek gençlerin desteklenmesi kapsamında sunulan krediler 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz olarak veriliyor. Öte yandan 150 bin TL olan evlilik kredisi tutarı değişti. Peki, 2025 evlilik kredisi başvuruları nasıl yapılır?

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURULARI BAŞLADI

Evleneceklere kredi desteği başvuruları 1 Ekim günü başladı. Başvurular ailegenclikfonu.aile.gov.tr adresi üzerindeki ''Başvuru Yap'' linkinden alınıyor.

EVLİLİK KREDİSİ ZAMLANDI MI?

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre 2026 yılı itibarıyla evlilik kredileri; eşlerden her ikisinin 18-25 yaş aralığında olması durumunda 250 bin TL, en az birinin 26-29 yaş aralığında olmasıyla da 200 bin TL ödenecek.

Bu düzenleme 1 Ekim'den itibaren başvuran ve kredi ödemeleri 2026 yılında gerçekleştirilecek olanları kapsıyor.

Üstelik kredi kullanan çiflerin çocuk sahibi olmaları durumunda da talep etmeleriyle borçları her çocuk için 12 aya kadar ertelenecek.

Son 6 aylık gelir durumu asgari ücretin 2.3 katıyken, 2.5 katına yükseltildi.

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve Türkiye’de ikamet etmek,

Başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında olmak (18 yaşını doldurmuş olmak, 30 yaşını doldurmamış olmak),

Taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak,

Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması asgari ücretin 2.5 katından fazla olmamak,

Başvuru tarihi itibarıyla resmi nikâh tarihine en az 2 ay en fazla 6 ay kalmış olmak,

Bakanlığın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek ve katılmak,

Bakanlığın evlilik sonrası sunacağı eğitim hizmetlerine 2 yıl içerisinde katılmayı taahhüt etmek,

Affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, bunların kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmamak,

Daha önce proje kapsamında krediden faydalanmamış olmak.

KREDİ ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILIR?

Başvuruda belirtilen nikah tarihinden 5 gün sonra e-devlet üzerinde yer alan “Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi” sayfasında nikâh bildirimi yapılabilmesi için bir buton aktif olacak.

Nikâh bildirme işleminin nikâh ardından 30 gün içerisinde yapılması gerekiyor.

Kredi tutarı nikâhı bildirimi yapılan tarihten sonraki ayın 20’sinden sonraki ilk iş gününde banka tarafından kişinin adına açılacak hesaba aktarılır.

