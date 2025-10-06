Başvurular başladı! Evlilik kredisi şartları 2025: Yeni evleneceklere faizsiz kredi desteği ne kadar oldu?
Yeni evlenecek çiftleri desteklemek amacıyla hayata geçirilen evlilik kredisi için başvurular başladı. 150 bin TL olan kredi tutar artırıldı ve eşlerin yaşlarına göre değişen miktarlarda ödenecek. Başvurular ailegenclikfonu.aile.gov.tr sayfasından alınıyor. Proje, aynı zamanda evlilik öncesi ve sonrası eğitim ya da danışmanlık hizmetlerini, psikolojik ve sosyal destekleri de içeriyor. Evlilik kredisi başvuru tarihi ve şartları...
Evlilik kredisi projesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 15 Şubat 2024 tarihinde pilot uygulama olarak başladı. Evlenecek gençlerin desteklenmesi kapsamında sunulan krediler 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz olarak veriliyor. Öte yandan 150 bin TL olan evlilik kredisi tutarı değişti. Peki, 2025 evlilik kredisi başvuruları nasıl yapılır?