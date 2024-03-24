Bayram ikramiyesi ödemeleri 2024: Emekli bayram ikramiyesi ne zaman, bayramdan önce yatar mı?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Türkiye Yüzyılı'nın Emekçileri İftar Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekliye bayram ikramiyelerinin yatacağı tarihi duyurdu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "Daha önce olmayan bayram ikramiyesini, bu uygulamayı getirerek emeklilerimize bayram sevinci yaşattık. Geçen sene emeklilerimizden gelen talepler doğrultusunda her bir emeklimize tek seferlik 5'er bin liralık ödeme gerçekleştirdik. Bu yıl emeklilerimizin bayram ikramiyelerinde de yüzde 50 artışa gittik. Ramazan Bayramı ikramiyelerini inşallah 2 ila 5 Nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırmış olacağız." dedi.



Buna göre; Emekli bayram ikramiyelerinin 2-5 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.