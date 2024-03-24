Bayram ikramiyesi ödemeleri 2024: Emekli bayram ikramiyesi ne zaman, bayramdan önce yatar mı?
Emekli bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihle ilgili araştırmalar başladı. Bu yıl 10 Nisan tarihine denk gelen Ramazan Bayramı öncesinde, milyonlarca emekli bayram ikramiyelerini almak ve bayrama hazırlık yapmak istiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama sonrasında, emekliye bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihler belli oldu. Peki, 2024 emekli bayram ikramiyesi ne zaman, hangi ayda yatacak? İkramiyeler bayramdan önce yatar mı?
2024 Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı, milyonlarca emekli tarafından merak ediliyor. Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin hesaplarına yatırılan bayram ikramiyelerinin, bu yıl ödeneceği günler araştırılıyor. Peki, 2024 emekli bayram ikramiyesi ne zaman, bayramdan önce yatar mı?