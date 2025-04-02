Bayram ikramiyesinin fark ödemelerinin yapılacağı tarih belli oldu

Ramazan Bayramı öncesinde emeklilere yapılan bayram ikramiyesi ödemeleriyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Emeklilerin fark ücretlerinin yatırılacağı tarih netleşti. SGK, emeklilere Ramazan Bayramı ikramiyesinin fark ödemelerinin ne zaman yapılacağını açıkladı.SGK, " Emekli ikramiye farkları ne zaman yatacak?" sorularına yanıt verdi.

Bayram ikramiyesinin fark ödemelerinin yapılacağı tarih belli oldu - 1

1000 TL emekli bayram ikramiyesi farkı ödemelerinde son durum, milyonlarca emekli tarafından sorgulanmaya devam ediyor. 4 bin liralık bayram ikramiyesinin 3 bin lirasını alan emekliler, bayram ikramiyesinde kalan 1000 liralık farkın ödenmesini bekliyor. Kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte emekli bayram ikramiyesi kapsamında 15,5 milyon kişiye SGK tarafından fark ödemesi yapılacak. Peki, 1000 TL emekli bayram ikramiyesi farkı ödemelerinde son durum ne? 1000 TL ikramiye farkı ne zaman yatacak?

EKONOMİ HABERLERİ

Bayram ikramiyesinin fark ödemelerinin yapılacağı tarih belli oldu - 2

SGK EMEKLİ İKRAMİYESİ FARK ÖDEMESİ İÇİN TARİH VERDİ

SGK'dan yapılan açıklamada "Emeklilerimizin ve hak sahiplerimizin Ramazan Bayramı ikramiyesinin fark ödemelerini 3 Nisan 2025 tarihinde ödemeye başlıyoruz" denildi.

Bayram ikramiyesinin fark ödemelerinin yapılacağı tarih belli oldu - 3

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilmesiyle ilgili karar bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Hesaplara geçen 3000 liranın yanında Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) 1000 liralık fark ödemelerinin yapılacağı takvimi belirlemesi bekleniyor.

Bayram ikramiyesinin fark ödemelerinin yapılacağı tarih belli oldu - 4

4 BİN LİRANIN 3 BİN LİRASI EMEKLİLERE ÖDENDİ

Bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesini içeren teklifin TBMM'de yasalaşmaması üzerine, emeklilere ilk etapta 3 bin liralık ödeme yapılmaya başlandı.

SGK tarafından açıklanan takvimle birlikte ikramiyeler 24 Mart tarihinde ödenmeye başlanırken 28 Mart tarihine kadar tamamlandı.

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