Bayram öncesi otogarda yüksek fiyat tartışması

DHA 02.07.2021 - 11:43
Bursa'ya giden Mahmut Mumcu, "1 Temmuz itibariyle yasaklar kalktı. Ancak otobüs bilet fiyatları olduğu yerde duruyor. Otobüsler normal seyrine geçmesine rağmen fiyatlar hala yüksek. Biz fiyatların düşmesini bekliyorduk" dedi.
Tekli koltuk tercih ettiğini söyleyen Pakize Yücel, "Normalleşme öncesi bilet fiyatları zaten yüksekti ancak bugün itibariyle neden bilet fiyatları düşmedi. Risk bizim için devam ediyor. Aile bile olsak tekli koltuk tercih ettik. Fiyatların düşmesini beklerken arttığını gördük. Trakya'ya gidiyorum 2 saatlik yere kişi başı 100 lira para veriyoruz" dedi.