Bayramda havale, EFT ve FAST yapılır mı? Bayramda yapılan para transferi ne zaman hesaba geçer?

Bayramda para transferi yapmak isteyenler EFT, FAST ve havale işlemlerinin hesaba geçip geçmeyeceğini merak ediyor. 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos, 29 Ekim gibi milli bayramlarda ve Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda EFT işlemleri hesaba geçmiyor. Resmi tatiller sona erdikten sonra para transferleri gerçekleştiriliyor. Banka şubeleri bayramda kapalı olurken 2 Nisan’da tekrar faaliyetlerine başlayacak. Peki Bayramda EFT, havale ve FAST yapılır mı, ne zaman hesaba geçer? İşte, merak edilen sorunun yanıtı…