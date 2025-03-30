Bayramda havale, EFT ve FAST yapılır mı? Bayramda yapılan para transferi ne zaman hesaba geçer?

Ramazan Bayramı bu yıl 30 Mart Pazar günü başlarken 3 gün sürecek ve 1 Nisan Salı günü sona erecek. Aynı banka üzerinden yapılan para transferleri havale olarak geçerken farklı bankalar arasında yapılan para transferleri ise EFT olarak adlandırıyor. Dini ve milli bayramlarda bankalar kapalı olduğundan ödeme yapacaklar ve para transferi yapmak isteyenler detayları araştırılıyor. Peki Bayramda havale, EFT ve FAST yapılır mı, ne zaman hesaba geçer? İşte, para transferine ilişkin detaylar…

Bayramda havale, EFT ve FAST yapılır mı? Bayramda yapılan para transferi ne zaman hesaba geçer? - 1

Bayramda para transferi yapmak isteyenler EFT, FAST ve havale işlemlerinin hesaba geçip geçmeyeceğini merak ediyor. 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos, 29 Ekim gibi milli bayramlarda ve Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda EFT işlemleri hesaba geçmiyor. Resmi tatiller sona erdikten sonra para transferleri gerçekleştiriliyor. Banka şubeleri bayramda kapalı olurken 2 Nisan’da tekrar faaliyetlerine başlayacak. Peki Bayramda EFT, havale ve FAST yapılır mı, ne zaman hesaba geçer? İşte, merak edilen sorunun yanıtı…

EKONOMİ HABERLERİ

Bayramda havale, EFT ve FAST yapılır mı? Bayramda yapılan para transferi ne zaman hesaba geçer? - 2

BAYRAMDA EFT HESABA GEÇER Mİ?

EFT farklı bankalar aracılığıyle gerçekleştirilen para transferi olduğundan resmi tatillerde EFT’ler hesaba geçmez. Resmi tatilin sona erdiği ve normal mesainin başladığı tarihte EFT’ler hesaba aktarılır. Ramazan Bayramı sona erdikten sonra 2 Nisan Çarşamba günü saat 09.00’dan sonra EFT’ler hesaplara aktarılacak.

Bayramda havale, EFT ve FAST yapılır mı? Bayramda yapılan para transferi ne zaman hesaba geçer? - 3

BAYRAMDA HAVALE YAPILIR MI?

Havale ise aynı bankalar üzerinden yapılan para transferi olduğundan 7-24 kullanılabilir. Milli bayramlar, dini bayramlarda havale yapılabilir.

Bayramda havale, EFT ve FAST yapılır mı? Bayramda yapılan para transferi ne zaman hesaba geçer? - 4

BAYRAMDA FAST HESABA GEÇER Mİ?

FAST ile farklı bankalar üzerinden resmi ve dini bayramlarda para transferleri 7-24 gerçekleştirilebilir. Ramazan Bayramı’nda para transferi yapacaklar, FAST ile anında para transferi yapabilirler. 

Bayramda havale, EFT ve FAST yapılır mı? Bayramda yapılan para transferi ne zaman hesaba geçer? - 5

BORSA KAPALI OLACAK 

Resmi tatil günlerinde Borsa İstanbul, bankalara göre çalıştığından borsada alım ve satım işlemleri yapılmayacak. Borsa çalışmaya 2 Nisan Çarşamba günü başlayacak.

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