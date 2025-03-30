Bayramda havale, EFT ve FAST yapılır mı? Bayramda yapılan para transferi ne zaman hesaba geçer?
Ramazan Bayramı bu yıl 30 Mart Pazar günü başlarken 3 gün sürecek ve 1 Nisan Salı günü sona erecek. Aynı banka üzerinden yapılan para transferleri havale olarak geçerken farklı bankalar arasında yapılan para transferleri ise EFT olarak adlandırıyor. Dini ve milli bayramlarda bankalar kapalı olduğundan ödeme yapacaklar ve para transferi yapmak isteyenler detayları araştırılıyor. Peki Bayramda havale, EFT ve FAST yapılır mı, ne zaman hesaba geçer? İşte, para transferine ilişkin detaylar…
Bayramda para transferi yapmak isteyenler EFT, FAST ve havale işlemlerinin hesaba geçip geçmeyeceğini merak ediyor. 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos, 29 Ekim gibi milli bayramlarda ve Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda EFT işlemleri hesaba geçmiyor. Resmi tatiller sona erdikten sonra para transferleri gerçekleştiriliyor. Banka şubeleri bayramda kapalı olurken 2 Nisan’da tekrar faaliyetlerine başlayacak. Peki Bayramda EFT, havale ve FAST yapılır mı, ne zaman hesaba geçer? İşte, merak edilen sorunun yanıtı…