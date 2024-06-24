Bedelli askerlik temmuz zammı 2024: Bedelli askerlik zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak?

2024 bedelli askerlik temmuz zammının ne kadar olacağı, memur maaş zamlarında belirleyici olan 6 aylık enflasyon farkı öncesinde merak ediliyor. 2024 yılı başında yüzde 49,25'lik artış gösteren bedelli askerlik ücreti 182 bin 608 liraya yükselmişti. Şimdi ise gözler açıklanacak olan yeni bedelli askerlik ücretine çevrildi. Peki, 2024 bedelli askerlik temmuz zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak?