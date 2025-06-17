Bedelli askerlik ücreti 2025 Temmuz’da ne kadar olacak? Yeni bedelli askerlik ücreti zammı son dakika

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU YAPACAKLAR DİKKAT

Bedelli askerlik başvurularında herhangi bir tarih sınırlaması bulunmuyor. Memur maaşı katsayı oranına göre hesaplanan bedelli askerlik ücreti Temmuz ayında zamlanacak.



30 Haziran 2025 tarihine kadar başvuru yapan ve ücreti anlaşmalı banka aracılığıyla yatırılanlar eski ücret olan 243 bin 13 lira üzerinden askerliklerini bedelli olarak yapabilecek.



1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren hem başvuru yapan hem de ücretini yatırmayan adaylar için ise yeni ücret geçerli olacak.



