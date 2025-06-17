Bedelli askerlik ücreti 2025 Temmuz’da ne kadar olacak? Yeni bedelli askerlik ücreti zammı son dakika
Memur maaşı ödemeleri ile birlikte birçok sosyal ödemede de artışa gidilecek. Vatani görevlerini bedelli olarak gerçekleştirmek isteyenler ise yeni bedelli askerlik ücretlerine odaklandı. Mevcut bedelli askerlik ücreti 243 bin lira olarak yatırılırken yoklama kaçağı ve bakayalar ise ek ödeme yaparak bedelli askerlik başvurusunda bulunabiliyor. Belirlenen tarihe kadar başvuru yapmayan adaylar Temmuz ayından itibaren zamlı olarak bedelli askerlik yapabilecek. Memur maaşı zam oranı ise Haziran ayı enflasyonuna göre belirlenecek. Peki Yeni bedelli askerlik ücreti 2025 ne kadar zamlanacak? İşte, bedelli askerlik ücretinde son gelişmeler…
Memur maaşına yapılacak zam oranlarının belli olmasıyla yaşlılık maaşı, kıdem tazminatı, bedeli askerlik ücreti, engelli aylığı gibi ödemelerde değişiklik yapılacak. Bedelli askerlik başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirilirken gözler ücrette yapılacak artışa çevrildi. Bedelli askerliğe başvuru yapanlar, başvuru tarihinden itibaren iki aylık sürede ödeme yapmak zorunda. Ödemelerini gerçekleştirmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak. Bedelli askerlikte eski ücretten yararlanmak isteyenler için son ödeme tarihi belli oldu. 30 Haziran tarihine kadar ödemelerini yapanlar 243 bin lira olarak bedelli askerlik yapabilecek. Peki 2025 Temmuz Bedeli askerlik ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak? İşte, yapılan hesaplama…