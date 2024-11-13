Bedelli askerlik ücreti 2025: Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?

2025 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

6 aylık enflasyon farkı ile memur zam oranı OVP’de yer alan yüzde 41,11’lik tahmine göre bedelli askerlik ücreti yüzde 11,33 artışla zamlanabilir.



Buna göre; 2024’te 217 bin 871 lira 4 kuruş olan bedelli askerlik ücretinin, 2025 yılında 242 bin 555 lira seviyesine çıkabileceği tahmin ediliyor.



Net rakam ise 2025 Ocak ayının ilk haftasında Milli Savunma Bakanlığı tarafından ilan edilecek.