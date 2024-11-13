Bedelli askerlik ücreti 2025: Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?

Bedelli askerlik ücretinin ne kadar olacağı, 2025 ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte askere gidecek olan vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Her yıl ocak ayında zamlanan bedelli askerlik ücreti, memur maaş zammı ile bağlantılı olarak hesaplanıyor. Geçtiğimiz yıl bedelli askerlik ücreti 217 bin 871 lira olmuştu. Peki, 2025 yılında yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?

Bedelli askerlik ücreti 2025: Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? - 1

2025 bedelli askerlik ücreti için zam tahminleri başladı. 6 aylık enflasyon farkı ile belirlenen memur maaş zammına göre, 2025 ocak ayında yeni bedelli askerlik ücreti belli olacak. OVP'de yer alan enflasyon tahminine göre ise bedelli askerlik ücretinin ne kadar olacağıyla ilgili olasılıklar konuşulmaya başladı. Peki, 2025 bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?

EKONOMİ HABERLERİ

Bedelli askerlik ücreti 2025: Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? - 2

2025 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

6 aylık enflasyon farkı ile memur zam oranı OVP’de yer alan yüzde 41,11’lik tahmine göre bedelli askerlik ücreti yüzde 11,33 artışla zamlanabilir.

Buna göre; 2024’te 217 bin 871 lira 4 kuruş olan bedelli askerlik ücretinin, 2025 yılında 242 bin 555 lira seviyesine çıkabileceği tahmin ediliyor.

Net rakam ise 2025 Ocak ayının ilk haftasında Milli Savunma Bakanlığı tarafından ilan edilecek.

Bedelli askerlik ücreti 2025: Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? - 3

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ ŞUAN NE KADAR?

Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik ücretini 217 bin 871 lira 4 kuruş olarak belirlemişti.

Bedelli askerlik ücreti 2025: Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? - 4

BEDELLİ ASKERLİK ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler ödemelerini, peşin olarak Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabileceklerdir.

Bakanlık tarafından katsayının belirlenmesinden sonra nihai ücret tutarı belli olacak.

DAHA FAZLA GÖSTER