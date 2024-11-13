Bedelli askerlik ücreti 2025: Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?
Bedelli askerlik ücretinin ne kadar olacağı, 2025 ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte askere gidecek olan vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Her yıl ocak ayında zamlanan bedelli askerlik ücreti, memur maaş zammı ile bağlantılı olarak hesaplanıyor. Geçtiğimiz yıl bedelli askerlik ücreti 217 bin 871 lira olmuştu. Peki, 2025 yılında yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?
2025 bedelli askerlik ücreti için zam tahminleri başladı. 6 aylık enflasyon farkı ile belirlenen memur maaş zammına göre, 2025 ocak ayında yeni bedelli askerlik ücreti belli olacak. OVP'de yer alan enflasyon tahminine göre ise bedelli askerlik ücretinin ne kadar olacağıyla ilgili olasılıklar konuşulmaya başladı. Peki, 2025 bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?