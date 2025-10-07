Bedelli askerlik ücreti 2026 hesaplaması: Yeni bedelli askerlik Ocak ayında ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

Askerlik vazifesini önümüzdeki yıl bedelli olarak yerine getirmeye hazırlananlar, enflasyon rakamlarına odaklanmıştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 3 aylık enflasyonu açıkladı. Bedeli askerlik hesaplamaları yapılmaya başlarken yıllık enflasyon yüzde 33,29 oldu. Bedelli askerlik belirlenirken memur maaşı katsayı oranları kullanıyor. Memur maaşı zam oranları ise Ocak’ta belirleneceğinden bedelli askerlik zamlanacak. Bedelli askerlik ücreti anlaşmalı banka üzerinden tek seferde yatırılıyor. Peki Bedelli askerlik ücreti 2026 ne kadar olacak? İşte, bedelli askerlik ücreti için yapılan yeni hesaplama…

Temmuz, Ağustos ve Eylül ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte gözler bedelli askerlik ücretine çevrildi. Haziran ayında memur maaşlarına yapılan artışla birlikte bedeli askerlik ücreti 280 bin 850 TL olarak belirlenmişti. Eylül ayı itibarıyla memur ve memur emeklileri için enflasyon farkı belli oldu. Geride kalan üç ayında memurlar için yüzde 2,38’lik enflasyon farkı oluştu. Memurlara toplu sözleşme zammıyla birlikte yapılacak zam oranı yüzde 13,64 oldu. Bu oranlar enflasyona göre değişkenlik gösterecek. Asker kaçakları için ek bedelde enflasyona göre hesaplanıyor. Peki Bedelli askerlik ne kadar zamlanacak? 

BEDELLİ ASKERLİK 2026 NE KADAR OLACAK?

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 7 Haziran’da yayınlanan Mali ve Sosyal Haklar” konulu Genelgesi’ndeki memur maaşı katsayı oranına göre 1 Temmuz-31 Aralık tarihleri arasında bedelli askerlik ücretinin 280 bin 850 TL olarak belirlendi.

Yeni bedelli askerlik ücreti, memurlara yapılacak zam oranıyla doğru orantılı olacak. Geride kalan Temmuz, Ağustos ve Eylül ayı verisine göre enflasyon farkı yüzde 2.38 oldu. Toplu sözleşme de dikkate alındığında memur maaşlarına şimdiden yüzde 13.65 zam meydana geleceği öngörülüyor. Memur aylık katsayısının 1.329945 olması durumunda 319 bin 186 liraya yükselecek.

Bedelli askerlikte yeni ücret Ekim, Kasım ve Aralık enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla belli olacak. Ocak 2026 yılından itibaren bedelli askerlik, yeni ücret üzerinden ödenecek.

Bedelli askerlik ücreti hesaplanırken şu hesaplama yöntemi kullanılıyor;

Bedelli Askerlik Bedel Tutarı: 240.000 x 1,170211 (memur aylık katsayısı) =280.850,64 TL

BEDELİ ASKERLİK ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?

7179 sayılı Askeralma Kanunu 9’uncu maddesi ve Askeralma Yönetmeliği’nin 61’inci maddesi gereğince bedelli askerlik hizmeti için belirlenen tutarlar peşin olarak ödenmekte olup taksit yapılmamaktadır.Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler ödemelerini, peşin olarak Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Mal müdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabileceklerdir.

