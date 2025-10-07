Bedelli askerlik ücreti 2026 hesaplaması: Yeni bedelli askerlik Ocak ayında ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

Temmuz, Ağustos ve Eylül ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte gözler bedelli askerlik ücretine çevrildi. Haziran ayında memur maaşlarına yapılan artışla birlikte bedeli askerlik ücreti 280 bin 850 TL olarak belirlenmişti. Eylül ayı itibarıyla memur ve memur emeklileri için enflasyon farkı belli oldu. Geride kalan üç ayında memurlar için yüzde 2,38’lik enflasyon farkı oluştu. Memurlara toplu sözleşme zammıyla birlikte yapılacak zam oranı yüzde 13,64 oldu. Bu oranlar enflasyona göre değişkenlik gösterecek. Asker kaçakları için ek bedelde enflasyona göre hesaplanıyor. Peki Bedelli askerlik ne kadar zamlanacak?