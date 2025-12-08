Bedelli askerlik ücreti 2026 yılında ne kadar olacak? Aralık ayı enflasyon tahmini sonrası gündemde

2025 Temmuz-Aralık dönemi için bedelli askerlik ücreti 280 bin 850 TL olarak uygulanıyor. Yeni bedelli askerlik ücreti yapılacak 2026 memur maaşı düzenlemesi ve enflasyon farkına göre yukarı yönlü revize edilecek.

6 aylık enflasyon verisinin bu hesaplamalara göre açıklanması durumunda enflasyon farkı 6,96 olacak. 6,96 enflasyon farkına 8.Dönem Toplu sözleşmesi ile belirlenen yüzde 11 ilave edilmesi halinde memur maaşlarına şimdiden yüzde 18,73 kümülatif zam meydana geleceği öngörülüyor.

Memur aylık katsayısına göre hesaplanan bedelli askerlik ücreti de bu tespitler sonrasında memur aylık katsayısının 1.389392 olması durumunda 333 bin 454 liraya yükselecek.