Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? 3 aylık enflasyon verileri sonrası gündemde
Türkiye’de bedelli askerlik ücreti, her yıl memur maaş katsayısına ve enflasyon verilerine bağlı olarak güncelleniyor. 2026'nın ilk yarısını kapsayan dönemde uygulanacak miktar, çok sayıda askere gidecek aday tarafından merakla bekleniyor. Son 3 aylık enflasyon verileri, ücretin yeni seviyesini belirlemede kritik rol oynuyor. Peki, 2026 bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?
Bedelli askerlik ücretinin yeni yılda ne kadar olacağı, eylül ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte gündeme geldi. Her yıl 2 kez memur zammına göre artan bedelli askerlik ücreti, 3 aylık enflasyon raporunun açıklanmasıyla merak ediliyor. Peki, bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?