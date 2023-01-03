Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2023 enflasyon farkı sonrası yeni bedellik askerlik ücreti

2023 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla birlikte memur ve emekli maaş artış oranının yüzde 25 olarak uygulanacağını açıkladı



Şu an 80 bin lira olan bedelli askerlik ücretinin, açıklanan 6 aylık enflasyon farkı ve refah payıyla birlikte yüzde 25 zamlanacağı tahmin ediliyor.



Buna göre; 2023 yılında bedelli askerlik ücretinin 100 bin 80 lira olması bekleniyor.