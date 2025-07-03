Bekçi maaş zammı Temmuz: Çarşı ve Mahalle Bekçisi zamlı maaşı ne kadar oldu?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından alımı yapılan Çarşı ve Mahalle Bekçiliği için de yılda iki defa maaş zammı söz konusu oluyor. Ocak ve Temmuz ayında emekli ve memur maaşlarına yapılan artışla beraber bekçilerin de maaşları değişiyor. 2025 Ocak-Haziran dönemi enflasyon rakamları dikkate alınarak Temmuz-Aralık dönemi için yeni maaşlar belirlendi. Buna göre en düşük bekçi maaşı da merak konusu oldu. İşte, zam oranları...