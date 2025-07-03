Bekçi maaş zammı Temmuz: Çarşı ve Mahalle Bekçisi zamlı maaşı ne kadar oldu?

Çarşı ve Mahalle Bekçisi maaşları Temmuz ayında, yılın ikinci dönemi için geçerli olacak zamma kavuşuyor. Ocak ayında, memur ve memur emeklileri yüzde 11,55 zam almış ve buna göre bekçi maaşları da kademelere göre artış yaşamıştı. 2025 Temmuz ayında da 6 aylık enflasyon rakamları belli oldu. Yüzde 15,57 memur zammı oranına göre Çarşı ve Mahalle Bekçisi maaşları ne kadar oldu? İşte, güncel bekçi maaşları...

Bekçi maaş zammı Temmuz: Çarşı ve Mahalle Bekçisi zamlı maaşı ne kadar oldu? - 1

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından alımı yapılan Çarşı ve Mahalle Bekçiliği için de yılda iki defa maaş zammı söz konusu oluyor. Ocak ve Temmuz ayında emekli ve memur maaşlarına yapılan artışla beraber bekçilerin de maaşları değişiyor. 2025 Ocak-Haziran dönemi enflasyon rakamları dikkate alınarak Temmuz-Aralık dönemi için yeni maaşlar belirlendi. Buna göre en düşük bekçi maaşı da merak konusu oldu. İşte, zam oranları...

EKONOMİ HABERLERİ

Bekçi maaş zammı Temmuz: Çarşı ve Mahalle Bekçisi zamlı maaşı ne kadar oldu? - 2

TEMMUZ ZAMMI İLE BEKÇİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

9/1 kademedeki bir Çarşı ve Mahalle Bekçisi ocak ayındaki zamla beraber 48.560 TL maaş almaya başlamıştı.

2025 Temmuz'da açıklanan yüzde 10.06 oranındaki enflasyon farkına göre en düşük memur maaşı 47.520 TL oldu. En düşük memur emeklisi ise 22 bin 615 TL maaş alacak.

Bekçi maaş zammı Temmuz: Çarşı ve Mahalle Bekçisi zamlı maaşı ne kadar oldu? - 3

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI İLE DEĞİŞECEK ÖDEMELER

Evde bakım desteği,
Engelli maaşı,
Tüberküloz ve SSPE hastalarına yönelik yardım,
Brüt kıdem tazminatı tavanı,
Damga vergisi düşülerek uygulanan net kıdem tazminatı tavanı,
Bedelli askerlik ücreti,
65 yaş aylığı,
Çocuk yardımı,
Aile yardımı

Bekçi maaş zammı Temmuz: Çarşı ve Mahalle Bekçisi zamlı maaşı ne kadar oldu? - 4
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