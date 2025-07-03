Bekçi maaş zammı Temmuz: Çarşı ve Mahalle Bekçisi zamlı maaşı ne kadar oldu?
Çarşı ve Mahalle Bekçisi maaşları Temmuz ayında, yılın ikinci dönemi için geçerli olacak zamma kavuşuyor. Ocak ayında, memur ve memur emeklileri yüzde 11,55 zam almış ve buna göre bekçi maaşları da kademelere göre artış yaşamıştı. 2025 Temmuz ayında da 6 aylık enflasyon rakamları belli oldu. Yüzde 15,57 memur zammı oranına göre Çarşı ve Mahalle Bekçisi maaşları ne kadar oldu? İşte, güncel bekçi maaşları...
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından alımı yapılan Çarşı ve Mahalle Bekçiliği için de yılda iki defa maaş zammı söz konusu oluyor. Ocak ve Temmuz ayında emekli ve memur maaşlarına yapılan artışla beraber bekçilerin de maaşları değişiyor. 2025 Ocak-Haziran dönemi enflasyon rakamları dikkate alınarak Temmuz-Aralık dönemi için yeni maaşlar belirlendi. Buna göre en düşük bekçi maaşı da merak konusu oldu. İşte, zam oranları...