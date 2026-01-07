Belçika, Fransa ve Almanya'ya gönderiliyor. Türkiye'de ihracatta ilk sırada
07.01.2026 09:43
İHA
Türkiye'de hamsiler son açıklanan istatistiklere göre çoğunlukla Avrupa pazarlarına yöneliyor. Türkiye geneli ihracat raporlarına göre ihracatı en yüksek ülkeler Belçika, Fransa ve Almanya oldu.
İstatistik verileri Türkiye'de hamsilerin sadece iç piyasada değil, uluslararası pazarda de ekonomik olarak önemli bir değer olduğunu gösterdi. Türkiye'de hamsi ihracatı son açıklanan istatistiklere göre ağırlıklı olarak Avrupa pazarına yöneldi. Türkiye geneli hamsi ihracat raporuna göre, Belçika, Fransa ve Almanya ihracat yapılan ülkeler arasında ilk sırada yer alıyor. Avrupa ülkelerinin yanında Birleşik Devletler, Kanada ve Birleşik Krallık gibi ülkelerin de Türk hamsisine ilgisi yoğun.
EN AZ İHRACAT SURİYE'DE
2025 yılının Ocak ve Aralık aylarını kapsayan bir dönemde Türkiye'den, 21 ülkeye 4 milyon 39 bin 477 kilogram karşılığı hamsi ihracatından 16 milyon 172 bin 978 dolar döviz girdisi sağlandı. Bir önceki yılın aynı döneminde ise 21 ülkeye 3 milyon 353 bin 217 kilogram karşılığı hamsi ihracatından 15 milyon 147 bin 738 dolar döviz elde edildi. Belçika 4 milyon 787 bin 912 dolar ile en fazla hamsi ihracatını yaparken, Fransa 4 milyon 594 bin 218 dolar ile 2'nci, Almanya ise 2 milyon 207 bin 522 dolar ile takip etti. Suriye ise 444 dolar ile en az hamsi ihracatını yapan ülke oldu.
TRABZON'DAN CİDDİ KATKI
ihracat raporu incelendiğinde Trabzon, Türkiye genelindeki ihracata en ciddi katkıyı sağlayan şehir oldu. Trabzon'dan yapılan hamsi ihracatında da Avrupa ülkeleri ön plana çıkarken, ihracatın hem miktar hem de ekonomik değer açısından istikrarlı seyrettiği görüldü.
2025'te Trabzon'dan 8 ülkeye 231 bin 426 kilogram hamsi karşılığı 662 bin 115 dolar döviz girdisi sağlanırken bir önceki yılın aynı döneminde ise 5 ülkeye 98 bin 715 kilogram karşılığı 417 bin 225 dolar döviz girdisi sağlanmıştı.
Trabzon'dan yapılan hamsi ihracatında 415 bin 428 dolar ile Almanya'ya ilk sırayı alırken, bu ülkeyi 79 bin 735 dolar ile Birleşik Krallık, 54 bin 200 dolar ile Ukrayna takip etti.