BELLİ OLDU | Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri 2025: 4000 TL Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Bakan Işıkhan açıkladı

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri, yaklaşan 2025 Kurban Bayramı öncesinde milyonlarca emekli tarafından sorgulanıyordu. Bayram ikramiyesi ödeme günleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın sosyal medya paylaşımı sonrasında belli oldu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı öncesinde SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklilerinin hesaplarına 4000 TL bayram ikramiyesi yatırılacak. Emeklilerin yanı sıra malullük, vazife malullüğü, yaşlılık ve ölüm aylığı alanlar, şehit yakınları ve gaziler, güvenlik korucuları, terörden zarar gören siviller ve şampiyon sporcular, sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm aylığı alanlar da bayram ikramiyelerinden faydalanabilecek.Peki, 4000 TL Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri.

BELLİ OLDU | Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri 2025: 4000 TL Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Bakan Işıkhan açıkladı - 1

2025 Kurban Bayramı emekli ikramiyesinin ne zaman hesaplara yatırılacağı belli oldu. Yıl da 2 kez hem Ramazan hem de Kurban Bayramı'ndan önce emeklilerin hesaplarına yatırılan 4000 TL ikramiyelerin, bu yıl Kurban Bayramı'nda ne zaman yatacağı Bakan Işıkhan tarafından açıklandı. Peki, 4000 TL Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri.

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BELLİ OLDU | Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri 2025: 4000 TL Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Bakan Işıkhan açıkladı - 2

2025 BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekliye Kurban Bayramı ikramiyesi ödemelerinin yatırılacağı tarihi açıkladı.

Işıkhan açıklamasında, "Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde 31 Mayıs ile 4 Haziran tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak.

Emekli ve hak sahiplerimize toplamda 57,4 milyar TL bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleştirilecek." ifadelerinde bulundu.

Buna göre; 2025 Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri 31 Mayıs-4 Haziran tarihleri arasında yatırılacak.

BELLİ OLDU | Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri 2025: 4000 TL Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Bakan Işıkhan açıkladı - 3

EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ

4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 31 Mayıs tarihinde,

4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 1 Haziran tarihinde,

4 (a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 2-3-4 Haziran tarihlerinde ödenecek.

BELLİ OLDU | Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri 2025: 4000 TL Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Bakan Işıkhan açıkladı - 4

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Bayram ikramiyesi ödemeleri bu yıl yüzde 33.33’lük artışla 4 bin liraya yükseltilmişti. Emekli bayram ikramiyeleri maaş alınan hesaplar aracılığıyla yatırılacak.

BELLİ OLDU | Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri 2025: 4000 TL Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Bakan Işıkhan açıkladı - 5

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri,
Malullük, vazife malullüğü, yaşlılık ve ölüm aylığı alanlar,
Şehit yakınları ve gaziler,
Güvenlik korucuları, terörden zarar gören siviller ve şampiyon sporcular,
Sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm aylığı alanlar.

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