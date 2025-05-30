BELLİ OLDU | Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri 2025: 4000 TL Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Bakan Işıkhan açıkladı
Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri, yaklaşan 2025 Kurban Bayramı öncesinde milyonlarca emekli tarafından sorgulanıyordu. Bayram ikramiyesi ödeme günleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın sosyal medya paylaşımı sonrasında belli oldu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı öncesinde SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklilerinin hesaplarına 4000 TL bayram ikramiyesi yatırılacak. Emeklilerin yanı sıra malullük, vazife malullüğü, yaşlılık ve ölüm aylığı alanlar, şehit yakınları ve gaziler, güvenlik korucuları, terörden zarar gören siviller ve şampiyon sporcular, sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm aylığı alanlar da bayram ikramiyelerinden faydalanabilecek.Peki, 4000 TL Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri.
2025 Kurban Bayramı emekli ikramiyesinin ne zaman hesaplara yatırılacağı belli oldu. Yıl da 2 kez hem Ramazan hem de Kurban Bayramı'ndan önce emeklilerin hesaplarına yatırılan 4000 TL ikramiyelerin, bu yıl Kurban Bayramı'nda ne zaman yatacağı Bakan Işıkhan tarafından açıklandı. Peki, 4000 TL Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri.