BELLİ OLDU | Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri 2025: 4000 TL Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Bakan Işıkhan açıkladı

2025 Kurban Bayramı emekli ikramiyesinin ne zaman hesaplara yatırılacağı belli oldu. Yıl da 2 kez hem Ramazan hem de Kurban Bayramı'ndan önce emeklilerin hesaplarına yatırılan 4000 TL ikramiyelerin, bu yıl Kurban Bayramı'nda ne zaman yatacağı Bakan Işıkhan tarafından açıklandı. Peki, 4000 TL Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri.