BELLİ OLDU: En düşük emekli maaşı 2025 Temmuz ne kadar oldu? AK Parti Grup Başkanı Güler açıkladı
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşıyla ilgili beklenen açıklamayı yaptı. En düşük emekli maaşı son dakika belli oldu. Ocak ayında 14 bin 469 lira olarak ödenen en düşük emekli maaşı 2025 Temmuz ayından itibaren 16 bin 881 TL olacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2025 haziran ayı enflasyon verileri açıklanırken milyonlarca emekli ve memurun alacağı zam oranı belli olmuştu. Memur maaşlarına % 15.57, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise maaşlarına yüzde 16.67 zam aldı. en düşük memur emekli aylığı 19 bin 617 liradan 22 bin 671 lira olurken en düşük emekli zammı belli oldu. İşte, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in yaptığı açıklamanın detayları…
2025 yılı en düşük emekli maaşı düzenlemesiyle ilgili ekonomi gündeminden son dakika gelişmeleri yakından takip edilmeye devam ediyor. Yılın ilk 6 ayında gerçekleşen TÜFE'nin ortaya çıkmasıyla birlikte, hükümet yetkilileri en düşük emekli maaşıyla ilgili yeni rakamı duyurdu. Yaklaşık 3 milyon 716 bin emekliyi ilgilendiren en düşük emekli maaşı düzenlemesiyle ilgili yeni rakam, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşelecek. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar oldu, Meclis'ten geçti mi?