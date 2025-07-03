BELLİ OLDU: En düşük emekli maaşı 2025 Temmuz ne kadar oldu? AK Parti Grup Başkanı Güler açıkladı

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşıyla ilgili beklenen açıklamayı yaptı. En düşük emekli maaşı son dakika belli oldu. Ocak ayında 14 bin 469 lira olarak ödenen en düşük emekli maaşı 2025 Temmuz ayından itibaren 16 bin 881 TL olacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2025 haziran ayı enflasyon verileri açıklanırken milyonlarca emekli ve memurun alacağı zam oranı belli olmuştu. Memur maaşlarına % 15.57, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise maaşlarına yüzde 16.67 zam aldı. en düşük memur emekli aylığı 19 bin 617 liradan 22 bin 671 lira olurken en düşük emekli zammı belli oldu. İşte, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in yaptığı açıklamanın detayları…

BELLİ OLDU: En düşük emekli maaşı 2025 Temmuz ne kadar oldu? AK Parti Grup Başkanı Güler açıkladı - 1

2025 yılı en düşük emekli maaşı düzenlemesiyle ilgili ekonomi gündeminden son dakika gelişmeleri yakından takip edilmeye devam ediyor. Yılın ilk 6 ayında gerçekleşen TÜFE'nin ortaya çıkmasıyla birlikte, hükümet yetkilileri en düşük emekli maaşıyla ilgili yeni rakamı duyurdu. Yaklaşık 3 milyon 716 bin emekliyi ilgilendiren en düşük emekli maaşı düzenlemesiyle ilgili yeni rakam, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşelecek. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar oldu, Meclis'ten geçti mi?

EKONOMİ HABERLERİ

BELLİ OLDU: En düşük emekli maaşı 2025 Temmuz ne kadar oldu? AK Parti Grup Başkanı Güler açıkladı - 2

BAKAN IŞIKHAN'DAN EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir basın mensubunun, en düşük emekli aylığı rakamının artırılıp artırılmayacağı yönündeki sorusu üzerine Işıkhan, şunları söyledi:

"3 Temmuz'da haziran ayı enflasyon rakamı belli olduğunda, yılın ilk 6 ayında gerçekleşen TÜFE ortaya çıkacak. Hazine ve Maliye Bakanımız ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerekli görüşmeleri yapacağız. Sonra konu ile ilgili rakam çok kısa süre sonra Meclis'e sunulacaktır. Takdir, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir. Konu ile ilgili Sayın Grup Başkanımız Abdullah Güler de gerekli açıklamaları yaptı. İnşallah, hayırlı olur emeklilerimiz için."

BELLİ OLDU: En düşük emekli maaşı 2025 Temmuz ne kadar oldu? AK Parti Grup Başkanı Güler açıkladı - 3

AK PARTİ GRUP BAŞKANI ABDULLAH GÜLER'İN AÇIKLAMASI

En düşük emekli aylığının artırılıp artırılmayacağının sorulması üzerine Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le görüşmeler yaptıklarını bildirdi.

Bu konudaki etki analizi için bilgi istediklerini ifade eden Güler, 3 Temmuz'da TÜİK verilerinin açıklanmasıyla memurlara, emeklilere yönelik enflasyon farkının ortaya çıkacağını belirtti.

En düşük emekli aylığının 14 bin 469 lira olduğunu anımsatan Güler, bu rakamın 3 milyon 716 bin emekliyi ilgilendirdiğini aktardı.

Güler, "Etki analizleriyle rakamları, oranları değerlendireceğiz. Kanun teklifimiz tahmin ediyorum perşembe günü Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek. Rakam açıklandıktan sonra, değerlendirmemizi son kez yapıp rakamı netleştireceğiz. Düzenleme bu teklife eklenecek." dedi.

BELLİ OLDU: En düşük emekli maaşı 2025 Temmuz ne kadar oldu? AK Parti Grup Başkanı Güler açıkladı - 4

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli maaşı en son gelen zamla birlikte 14 bin 469 liraya yükselmişti.

Haziran ayı enflasyonunun beklentiden daha düşük açıklanmasıyla birlikte ise en düşük emekli maaşı yeniden hesaplanmaya başladı.

En düşük emekli maaşı düzenlemesi, geçtiğimiz yıl 6 aylık enflasyon toplamına göre yapılmıştı.

TÜİK haziran ayı enflasyonunu 1,37 açıklamasıyla birlikte toplam 6 aylık enflasyon 16,67 olarak açıklandı.

Buna göre; En düşük emekli maaşının, düzenlemenin Meclis'ten geçmesiyle birlikte 14 bin 469 liradan, 16 bin 881 liraya yükselecek.

BELLİ OLDU: En düşük emekli maaşı 2025 Temmuz ne kadar oldu? AK Parti Grup Başkanı Güler açıkladı - 5

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

En düşük emekli maaşı düzenlemesiyle ilgili teklif henüz Meclis komisyonuna sunulmadı. Düzenlemenin komisyona sunulması için 3 Temmuz'da TÜİK tarafından açıklanacak olan haziran ayı enflasyon verileri bekleniyordu.

Açıklanan 6 aylık TÜFE verileriyle birlikte memur ve emekli zammında rakamlar netleşti. Ortaya çıkan rakamların ardından ise hükümetin belirlediği en düşük emekli maaşı düzenlemesiyle ilgili yeni rakam, Meclis komisyonuna sunulacak.

En düşük emekli maaşının artması için kanunun hazırlanıp Meclis komisyonundan geçmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor.

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