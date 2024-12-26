BES'te 72 bin TL devlet katkısı fırsatı: Yıl sonuna kadar ödeyenler faydalanabilecek

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)’nde 2024 yılı için belirlenen devlet katkısından tam yararlanmak isteyenler için kritik süreç başladı. Yıl sonuna kadar toplam 240 bin 30 TL katkı payı yatıran katılımcılar, 72 bin 9 TL’ye varan devlet katkısı alabilecek. Ancak kredi kartıyla ödeme yapmayı planlayanlar için hesaplanmama riski bulunuyor. İşte ayrıntılar.

BES'te 72 bin TL devlet katkısı fırsatı: Yıl sonuna kadar ödeyenler faydalanabilecek - 1

BES ile 2024 yılında yüzde 30 oranındaki devlet katkısından tam faydalanabilmek isteyenler için süre azalıyor. Katılımcıların 72 bin TL devlet katkısında yararlanması için bazı şartları yerine getirmesi bekleniyor.

EKONOMİ HABERLERİ

BES'te 72 bin TL devlet katkısı fırsatı: Yıl sonuna kadar ödeyenler faydalanabilecek - 2

DEVLET KATKISINDAN YARARLANMAK İÇİN ŞARTLAR

BES’te en az 10 yıl kalmak,
56 yaşını doldurmuş olmak.

Ancak, vefat ya da maluliyet durumlarında süre şartı aranmazken, sistemde 3 yıl kalanlar da belirli bir oranda katkıdan faydalanabiliyor.

Bu oran, kalınan süreye göre yüzde 15 ile yüzde 60 arasında değişiyor.

BES'te 72 bin TL devlet katkısı fırsatı: Yıl sonuna kadar ödeyenler faydalanabilecek - 3

KATKI PAYINI AŞAN ÖDEMELER 2025'TE AVANTAJ SAĞLAYABİLİR

2024 yılı katkı payı sınırını aşan ödemeler, 2025 yılına devredilerek ilerleyen yıllarda da avantaj sağlayabiliyor.

2025 yılı için belirlenen devlet katkısı limiti ise 312 bin 36 liraya yükseliyor.

Bu tutarı yatıran katılımcılar, 93 bin 610 lira 80 kuruşa kadar devlet katkısı elde edebilecek.

BES'te 72 bin TL devlet katkısı fırsatı: Yıl sonuna kadar ödeyenler faydalanabilecek - 4

KREDİ KARTIYLA ÖDEMELERDE BUNA DİKKAT EDİN

Kredi kartıyla yapılan ödemelerde, işlem tarihine bağlı olarak valör süresi nedeniyle ödemelerin yıl içinde hesaplanmama riski bulunuyor.

Bu durum hak kaybına yol açabileceğinden, katılımcıların ödemelerini doğru bir şekilde planlaması gerekiyor.

BES'te 72 bin TL devlet katkısı fırsatı: Yıl sonuna kadar ödeyenler faydalanabilecek - 5

BES SÖZLEŞMESİNİ DONDURANLARA FIRSAT

Sistemi dondurmuş katılımcılar da 240 bin 30 liraya kadar katkı payı yatırarak, devlet katkısından tam olarak yararlanabiliyor.

Ancak zaman daraldığından, ödemelerin nakit yapılması gerektiği unutulmamalı.

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