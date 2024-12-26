BES'te 72 bin TL devlet katkısı fırsatı: Yıl sonuna kadar ödeyenler faydalanabilecek
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)’nde 2024 yılı için belirlenen devlet katkısından tam yararlanmak isteyenler için kritik süreç başladı. Yıl sonuna kadar toplam 240 bin 30 TL katkı payı yatıran katılımcılar, 72 bin 9 TL’ye varan devlet katkısı alabilecek. Ancak kredi kartıyla ödeme yapmayı planlayanlar için hesaplanmama riski bulunuyor. İşte ayrıntılar.
BES ile 2024 yılında yüzde 30 oranındaki devlet katkısından tam faydalanabilmek isteyenler için süre azalıyor. Katılımcıların 72 bin TL devlet katkısında yararlanması için bazı şartları yerine getirmesi bekleniyor.