BES'te 72 bin TL devlet katkısı fırsatı: Yıl sonuna kadar ödeyenler faydalanabilecek

DEVLET KATKISINDAN YARARLANMAK İÇİN ŞARTLAR

BES’te en az 10 yıl kalmak,

56 yaşını doldurmuş olmak.



Ancak, vefat ya da maluliyet durumlarında süre şartı aranmazken, sistemde 3 yıl kalanlar da belirli bir oranda katkıdan faydalanabiliyor.



Bu oran, kalınan süreye göre yüzde 15 ile yüzde 60 arasında değişiyor.