Bill Gates, Microsoft’taki çalışanlarına ne kadar maaş veriyor?

BİN 200'DEN FAZLA ÇALIŞANIN MAAŞ BİLGİLERİ YER ALIYOR

Bin 200'den fazla çalışan, deneyim ve departman bakımından değişen çalışanların her yıl ne kadar kazandığını ortaya koyan elektronik tabloda maaşlar paylaşıldı. Verilere göre en az kazananlar yazılımcı, kalite mühendisi ve çözüm mimarı pozisyonları oldu.