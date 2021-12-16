Bill Gates, Microsoft’taki çalışanlarına ne kadar maaş veriyor?

Bill Gates’in kurucusu olduğu Microsoft, 2021'de bünyesine 23 binden fazla personel ekledi ve teknoloji devi Covid-19 pandemisinin olumsuz etkilerine neredeyse hiç maruz kalmadı. Şirket, şu anda yaklaşık 107 bini ABD'de olmak üzere dünya çapında yaklaşık 190 bin kişiyi istihdam ediyor. Bununla birlikte şirket sık sık kadın çalışanlarına ayrımcılık iddialarıyla gündeme geliyor. Bu durumu kanıtlamak isteyen Microsoft çalışanları, binden fazla kişinin maaş bilgilerinin bulunduğu verileri basına sızdırdı.

Peki dünyanın Apple’dan sonraki en değerli şirketi olan Microsoft, çalışanlarına ne kadar maaş veriyor?

Haberler - ntv.com.tr 16.12.2021 - 12:38 | Son Güncelleme : 16.12.2021 - 12:48

Bill Gates, Microsoft’taki çalışanlarına ne kadar maaş veriyor? - 1

Business Insider, çalışanlarının ne kadar kazandığına dair bir fikir edinmek için sızdırılmış maaş tablolarından ve vize başvurularından elde edilen verileri derledi. Sonuçlar, teknoloji devinin en yüksek maaşlı  pozisyonlarını ortaya koydu. Aynı zamanda,  çalışanların maaş ve terfi konularındaki eşitsizliklerini ortaya çıkardı.

Bill Gates, Microsoft’taki çalışanlarına ne kadar maaş veriyor? - 2

KADIN ÇALIŞANLARDAN AYRIMCILIK TEPKİSİ

Bununla birlikte Microsoft çalışanları maaş verilerini sızdırdıktan sonra maaş ve terfi ayrımcılığına karşı düzenleyicilerden harekete geçmelerini talep etti.  Microsoft'ta teknik rollerde olan onlarca kadın, şirketteki maaş ve terfilerde uğradıkları cinsiyet ayrımcılığını belgelemek için şirketin maaş tablosunu sızdırdı. 

Bill Gates, Microsoft’taki çalışanlarına ne kadar maaş veriyor? - 3

BİN 200'DEN FAZLA ÇALIŞANIN MAAŞ BİLGİLERİ YER ALIYOR

Bin 200'den fazla çalışan, deneyim ve departman bakımından değişen çalışanların her yıl ne kadar kazandığını ortaya koyan elektronik tabloda maaşlar paylaşıldı. Verilere göre en az kazananlar yazılımcı, kalite mühendisi ve çözüm mimarı pozisyonları oldu.

Bill Gates, Microsoft’taki çalışanlarına ne kadar maaş veriyor? - 4

Veriler ayrıca cinsiyete, ırka ve etnik kökene göre promosyon dökümleri ile konuma göre ne kadar ödeme oranlarının değiştiğini gösterdi. Ancak tartışılan konulardan bazıları maaşların ötesine geçti ve belirli çalışanlara yönelik muameleye odaklandı.

Bill Gates, Microsoft’taki çalışanlarına ne kadar maaş veriyor? - 5

"KATLANILABİLİR GİBİ DEĞİL"

Bir  kadın çalışan "Toplantıların dışında tutulmak, projelerde erkeklerin sizin yerinize konuşması veya kasıtlı olarak fikirleri görmezden gelinmesi katlanabilir bir durum değil” yorumunu yaptı.

İşte Microsoft çalışanlarının maaşları…

Bill Gates, Microsoft’taki çalışanlarına ne kadar maaş veriyor? - 6

YAZILIM MÜHENDİSİ

Sızan Microsoft elektronik tablosundaki 600'den fazla çalışan, Azure, Office ve Windows dahil olmak üzere şirket genelindeki iş birimlerinde mühendis olarak tanımlandı. Veriler, yazılım mühendislerinin yılda ortalama 185 bin dolar kazandığını gösterdi. En yüksek kazanç grubundaKİ mühendislerinse yıllık maaşlarının  500 bin dolara kadar çıktığı görüldü. 

Bill Gates, Microsoft’taki çalışanlarına ne kadar maaş veriyor? - 7

Bununla birlikte, giriş seviyesi mühendislerin 132 bin 900 dolardan, kıdemli mühendislerin maaşları ise 217 bin dolardan başlıyor. 

Bill Gates, Microsoft’taki çalışanlarına ne kadar maaş veriyor? - 8

ÜST DÜZEY YÖNETİCİ

Microsoft'un üst düzey yöneticileri geçen yıl 250 bin dolara varan maaşlar aldı. Yabancı Çalışma Sertifikası Ofisi, her yıl H-1B vizelerinden alınan maaşları yayınlayarak Microsoft gibi şirketlerin yabancı işçilere ne kadar ödediğini ortaya koydu. 

Bill Gates, Microsoft’taki çalışanlarına ne kadar maaş veriyor? - 9

Business Insider’ın bildirdiğine göre, veriler yalnızca taban maaşı içeriyor ve ek ödemleri göstermiyor. Ancak, Microsoft'un genellikle paylaşmadığı ücretlere bir bakış sağlıyor.

Bill Gates, Microsoft’taki çalışanlarına ne kadar maaş veriyor? - 10

Business Insider, Microsoft'taki en yüksek maaşlı pozisyonları bulmak için bu vizelerin bin 400'ünden fazlasını analiz etti. Ardından en yüksek üst düzey yönetici maaşının 250 bin dolar olduğu görüldü.

Bill Gates, Microsoft’taki çalışanlarına ne kadar maaş veriyor? - 11

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