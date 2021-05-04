Bill Gates ve Melinda Gates boşanmanın ardından servetlerini nasıl bölüşecek? Gates’in ne kadar zengin olduğunu gösteren akıllara durgunluk veren 11 gerçek

Bill ve Melinda Gates 27 yıllık evliliklerinin ardından boşanma kararı aldıklarını açıkladı. 1994 yılında evlenen çift, Twitter'dan yaptıkları bir ortak açıklamayla boşandıklarını duyurdu:

"İlişkimiz üzerinde çok düşündükten ve çok çalıştıktan sonra, evliliğimizi sona erdirme kararını verdik.Son 27 yılda, üç harika çocuk yetiştirdik ve tüm insanların sağlıklı ve üretken bir yaşam sürmesini sağlamak için tüm dünyada çalışan bir temel oluşturduk."

Diğer taraftan boşanma haberi, çiftin büyük servetlerini nasıl böleceklerine dair soruları gündeme getiridi. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, 146 milyar dolarlık net serveti ile dünyanın en zengin dördüncü kişisi konumda bulunuyor. Gates, evlilik yoluyla edinilen tüm varlıkların evlilik öncesi anlaşmada aksi belirtilmedikçe yarı yarıya bölündüğü Washington eyaletinde yaşıyor. Ancak, Bill Gates’in sözcüsü, çiftin böyle bir anlaşma imzalayıp imzalamadığı konusunda yorum yapmayı reddetti.