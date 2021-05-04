Bill Gates ve Melinda Gates boşanmanın ardından servetlerini nasıl bölüşecek? Gates’in ne kadar zengin olduğunu gösteren akıllara durgunluk veren 11 gerçek

Microsoft’un kurucusu Bill Gates ve eşi Melinda Gates, 27 yıllık evliliklerinin ardından boşandıklarını açıkladı. Dünyanın en zengin insanları arasında yer alan milyarder çiftin boşanma sonrası mal varlıklarını nasıl bölüşeceği merak konusuyken, 146 milyar dolarlık serveti olan Gates şu anda dünyanın en zengin dördüncü kişisi konumunda bulunuyor. İşte, günde 1 milyon dolar harcasa bile servetini yüzyıllar boyunca bitiremeyecek olan Bill Gates’in zenginliğiyle ilgili akıllara durgunluk veren 11 gerçek...

ntv.com.tr 04.05.2021 - 10:36 | Son Güncelleme : 04.05.2021 - 10:43

Bill Gates ve Melinda Gates boşanmanın ardından servetlerini nasıl bölüşecek? Gates’in ne kadar zengin olduğunu gösteren akıllara durgunluk veren 11 gerçek - 1

Bill ve Melinda Gates 27 yıllık evliliklerinin ardından boşanma kararı aldıklarını açıkladı. 1994 yılında evlenen çift, Twitter'dan yaptıkları bir ortak açıklamayla boşandıklarını duyurdu:

"İlişkimiz üzerinde çok düşündükten ve çok çalıştıktan sonra, evliliğimizi sona erdirme kararını verdik.Son 27 yılda, üç harika çocuk yetiştirdik ve tüm insanların sağlıklı ve üretken bir yaşam sürmesini sağlamak için tüm dünyada çalışan bir temel oluşturduk."

Diğer taraftan boşanma haberi, çiftin büyük servetlerini nasıl böleceklerine  dair soruları gündeme getiridi.  Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, 146 milyar dolarlık net serveti  ile dünyanın en zengin dördüncü kişisi konumda bulunuyor. Gates, evlilik yoluyla edinilen tüm varlıkların evlilik öncesi anlaşmada aksi belirtilmedikçe yarı yarıya bölündüğü Washington eyaletinde yaşıyor. Ancak, Bill Gates’in  sözcüsü, çiftin böyle bir anlaşma imzalayıp imzalamadığı konusunda yorum yapmayı reddetti.

Bill Gates ve Melinda Gates boşanmanın ardından servetlerini nasıl bölüşecek? Gates’in ne kadar zengin olduğunu gösteren akıllara durgunluk veren 11 gerçek - 2

Washington eyaletinde gerçekleşen bir başka milyarder boşanmasında  MacKenzie Scott, Amazon’un kurucusu Jeff Bezos'tan boşanırken, çiftin sahip olduğu Amazon hisselerinin yüzde 25'ini (yaklaşık 38 milyar dolar) aldı.  Jeff Bezos, kalan hisseyi ve eski eşinin Washington Post ve Blue Origin'deki varlıklarını elinde tuttu.

Öte yandan, servetleri  bölünmüş olsa da, her iki Gates de boşandıktan sonra muhtemelen dünyanın en zengin kişileri arasında yer almaya yer alacak. 

İşte, Bill Gates'in ne kadar zengin olduğunu gösteren akıllara durgunluk veren 11 gerçek...
Bill Gates ve Melinda Gates boşanmanın ardından servetlerini nasıl bölüşecek? Gates’in ne kadar zengin olduğunu gösteren akıllara durgunluk veren 11 gerçek - 3
  1. Bill Gates, yalnızca geçen yıl 41 milyar dolar daha zengin hale geldi. 
4 Mayıs 2020'de Gates'in net serveti tahminen 105 milyar dolardı.
Bill Gates ve Melinda Gates boşanmanın ardından servetlerini nasıl bölüşecek? Gates’in ne kadar zengin olduğunu gösteren akıllara durgunluk veren 11 gerçek - 4
2. Bill Gates'in saniyede yaklaşık 4 bin 630 dolar kazanıyor. Bu, onun yere düşürdüğü 100 dolarlık banknotu almak için durmasının zamanına değmeyeceği anlamına geliyor.
Bill Gates ve Melinda Gates boşanmanın ardından servetlerini nasıl bölüşecek? Gates’in ne kadar zengin olduğunu gösteren akıllara durgunluk veren 11 gerçek - 5
3. Eğer Bill Gates günde 1 milyon dolar harcarsa, tüm servetini harcaması yaklaşık 400 yıl sürer.

Öte yandan Gates, özel uçak kullanmak  ve 125 milyon dolar değerindeki Washington’daki devasa bir malikanede yaşasa da milyarderin  harcamalarında nispeten tutumlu olduğu biliniyor.
Bill Gates ve Melinda Gates boşanmanın ardından servetlerini nasıl bölüşecek? Gates’in ne kadar zengin olduğunu gösteren akıllara durgunluk veren 11 gerçek - 6
4. Bill Gates, İngiltere Kraliyet Ailesi'nden  yaklaşık yüzde 66 daha zengin. Forbes'e göre, İngiliz kraliyet ailesinin serveti  2017'de 88 milyar dolar değerindeydi.
Bill Gates ve Melinda Gates boşanmanın ardından servetlerini nasıl bölüşecek? Gates’in ne kadar zengin olduğunu gösteren akıllara durgunluk veren 11 gerçek - 7

5. Bill Gates, Paul Allen ile birlikte Microsoft'u kurarak servet kazanmış olsa da, 2019'da şirketin yalnızca yüzde 1,3'üne sahipti ve serveti hala 146 milyar dolar değerinde.

Mart 2020'de Microsoft'un direktörü olarak istifa ettikten sonra Gates'in artık şirketin yüzde kaçına sahip olduğu belli değil.

Bill Gates ve Melinda Gates boşanmanın ardından servetlerini nasıl bölüşecek? Gates’in ne kadar zengin olduğunu gösteren akıllara durgunluk veren 11 gerçek - 8
6. Gates, yıllar içinde hayır kurumlarına en az 41 milyar dolar bağışladıktan sonra bile dünyanın en zengin dördüncü kişisi olmaya devam ediyor.

Gates ve eşi, 2000 yılında şu anda dünyanın en büyük özel hayır kurumu olan ve küresel sağlık ve yoksulluğa odaklanan Bill & Melinda Gates Vakfı'nı kurdu. Forbes'a göre Gates, Bill & Melinda Gates Vakfı'na Microsoft hissesi olarak 35,8 milyar dolar bağışladı.

Bununla birlikte, Bill & Melinda Gates Vakfı, çiftin boşandıktan sonra hayır kurumlarının eşbaşkanları ve mütevellileri olmaya devam edeceklerini söyledi. Vakıftan yapılan açıklamada, "Rollerinde veya organizasyonda herhangi bir değişiklik planlanmamaktadır."Kuruluş stratejilerini şekillendirmek ve onaylamak, vakfın sorunlarını savunmak ve örgütün genel yönünü belirlemek için birlikte çalışmaya devam edecekler" denildi.

Diğer taraftan 2010 yılında Bill Gates ve Warren Buffett (Şu anda dünyanın en zengin yedinci kişisi) dünyanın en zengin insanlarını hayatları boyunca veya ölümlerinden sonra servetlerinin çoğunu hayır kurumlarına vermeye teşvik eden bir hayır kurumu olan The Giving Pledge'i kurdu. Ayrıca Alzheimer araştırmasına 50 milyon dolar ve Alzheimer'ı daha erken teşhis etmek amacıyla bir fona 30 milyon dolar daha yatırdı.
Bill Gates ve Melinda Gates boşanmanın ardından servetlerini nasıl bölüşecek? Gates’in ne kadar zengin olduğunu gösteren akıllara durgunluk veren 11 gerçek - 9
5. Gates o kadar zengindir ki, ortalama bir Amerikan hanesinin harcaması, Gates'in yaklaşık 1,2 milyon dolar harcamasına benzer.

Federal Rezerv verilerine göre, ortalama bir ABD hanesinin medyan net değeri 121 bin 700 dolar. 146 milyar doları 121 bin 700 dolara bölmek yaklaşık 1,2 milyon dolara denk geliyor.
Bill Gates ve Melinda Gates boşanmanın ardından servetlerini nasıl bölüşecek? Gates’in ne kadar zengin olduğunu gösteren akıllara durgunluk veren 11 gerçek - 10

8. Gates'in net serveti Lüksemburg, Estonya ve Bolivya'nın toplam GSYİH'sinden daha fazla. 

Dünya Bankası verilerine göre Lüksemburg'un GSYİH'sı yaklaşık 71 milyar dolar, Estonya'nın 31,4 milyar doları ve Bolivya'nınki ise 40,8 milyar dolar.

Bill Gates ve Melinda Gates boşanmanın ardından servetlerini nasıl bölüşecek? Gates’in ne kadar zengin olduğunu gösteren akıllara durgunluk veren 11 gerçek - 11
9. Gates, Asya'daki en zengin kişi ile Çin'in en zengin kişisinden daha zengin.

74,7 milyar dolar servete sahip Hint iş insanı Mukesh Ambani, Asya'nın en zengin insanı. Bloomberg'in Milyarderler Endeksi'ne göre, şişelenmiş su ve aşı milyarderi Zhong Shanshan, 66,3 milyar dolar sevetiyle Çin'in en zengin kişisi.

Bill Gates ve Melinda Gates boşanmanın ardından servetlerini nasıl bölüşecek? Gates’in ne kadar zengin olduğunu gösteren akıllara durgunluk veren 11 gerçek - 12
10. Gates gezegende yaşayan her insana 15 dolar verirse elinde hala 28 milyarl dolarlık bir servet kalır

Dünya nüfusu Mayıs 2021 itibariyle 7 milyar 874 milyon 758 bin 42'ye ulaştı.

Bill Gates ve Melinda Gates boşanmanın ardından servetlerini nasıl bölüşecek? Gates’in ne kadar zengin olduğunu gösteren akıllara durgunluk veren 11 gerçek - 13
11. Sosyal Güvenlik İdaresi'ne göre, lisans derecesine sahip ortalama bir ABD’li yaşamı boyunca yaklaşık 2,2 milyon dolar kazanacak. Gates bunu 28 dakikadan biraz fazla bir sürede yapıyor.

Öte yandan, ABD Sosyal Güvenlik İdaresi’ne göre, lisans derecesine sahip ortalama bir ABD’li kadın ise yaşamı boyunca 1,3 milyon dolar kazanacak. Gates’ın, geçen yılki 41 milyar dolarlık kazancına dayanılarak hesaplama yapıldığında dakikada yaklaşık 78 bin 6 dolar kazandığı görülüyor.

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