Bill Gates ve Melinda Gates boşanmanın ardından servetlerini nasıl bölüşecek? Gates’in ne kadar zengin olduğunu gösteren akıllara durgunluk veren 11 gerçek

ntv.com.tr 04.05.2021 - 10:36 | Son Güncelleme : 04.05.2021 - 10:43
Bill ve Melinda Gates 27 yıllık evliliklerinin ardından boşanma kararı aldıklarını açıkladı. 1994 yılında evlenen çift, Twitter'dan yaptıkları bir ortak açıklamayla boşandıklarını duyurdu:
"İlişkimiz üzerinde çok düşündükten ve çok çalıştıktan sonra, evliliğimizi sona erdirme kararını verdik.Son 27 yılda, üç harika çocuk yetiştirdik ve tüm insanların sağlıklı ve üretken bir yaşam sürmesini sağlamak için tüm dünyada çalışan bir temel oluşturduk."
Diğer taraftan boşanma haberi, çiftin büyük servetlerini nasıl böleceklerine dair soruları gündeme getiridi. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, 146 milyar dolarlık net serveti ile dünyanın en zengin dördüncü kişisi konumda bulunuyor. Gates, evlilik yoluyla edinilen tüm varlıkların evlilik öncesi anlaşmada aksi belirtilmedikçe yarı yarıya bölündüğü Washington eyaletinde yaşıyor. Ancak, Bill Gates’in sözcüsü, çiftin böyle bir anlaşma imzalayıp imzalamadığı konusunda yorum yapmayı reddetti.
Washington eyaletinde gerçekleşen bir başka milyarder boşanmasında MacKenzie Scott, Amazon’un kurucusu Jeff Bezos'tan boşanırken, çiftin sahip olduğu Amazon hisselerinin yüzde 25'ini (yaklaşık 38 milyar dolar) aldı. Jeff Bezos, kalan hisseyi ve eski eşinin Washington Post ve Blue Origin'deki varlıklarını elinde tuttu.
Öte yandan, servetleri bölünmüş olsa da, her iki Gates de boşandıktan sonra muhtemelen dünyanın en zengin kişileri arasında yer almaya yer alacak.İşte, Bill Gates'in ne kadar zengin olduğunu gösteren akıllara durgunluk veren 11 gerçek...
5. Bill Gates, Paul Allen ile birlikte Microsoft'u kurarak servet kazanmış olsa da, 2019'da şirketin yalnızca yüzde 1,3'üne sahipti ve serveti hala 146 milyar dolar değerinde.
Mart 2020'de Microsoft'un direktörü olarak istifa ettikten sonra Gates'in artık şirketin yüzde kaçına sahip olduğu belli değil.
Gates ve eşi, 2000 yılında şu anda dünyanın en büyük özel hayır kurumu olan ve küresel sağlık ve yoksulluğa odaklanan Bill & Melinda Gates Vakfı'nı kurdu. Forbes'a göre Gates, Bill & Melinda Gates Vakfı'na Microsoft hissesi olarak 35,8 milyar dolar bağışladı.
Bununla birlikte, Bill & Melinda Gates Vakfı, çiftin boşandıktan sonra hayır kurumlarının eşbaşkanları ve mütevellileri olmaya devam edeceklerini söyledi. Vakıftan yapılan açıklamada, "Rollerinde veya organizasyonda herhangi bir değişiklik planlanmamaktadır."Kuruluş stratejilerini şekillendirmek ve onaylamak, vakfın sorunlarını savunmak ve örgütün genel yönünü belirlemek için birlikte çalışmaya devam edecekler" denildi.Diğer taraftan 2010 yılında Bill Gates ve Warren Buffett (Şu anda dünyanın en zengin yedinci kişisi) dünyanın en zengin insanlarını hayatları boyunca veya ölümlerinden sonra servetlerinin çoğunu hayır kurumlarına vermeye teşvik eden bir hayır kurumu olan The Giving Pledge'i kurdu. Ayrıca Alzheimer araştırmasına 50 milyon dolar ve Alzheimer'ı daha erken teşhis etmek amacıyla bir fona 30 milyon dolar daha yatırdı.
8. Gates'in net serveti Lüksemburg, Estonya ve Bolivya'nın toplam GSYİH'sinden daha fazla.
Dünya Bankası verilerine göre Lüksemburg'un GSYİH'sı yaklaşık 71 milyar dolar, Estonya'nın 31,4 milyar doları ve Bolivya'nınki ise 40,8 milyar dolar.
74,7 milyar dolar servete sahip Hint iş insanı Mukesh Ambani, Asya'nın en zengin insanı. Bloomberg'in Milyarderler Endeksi'ne göre, şişelenmiş su ve aşı milyarderi Zhong Shanshan, 66,3 milyar dolar sevetiyle Çin'in en zengin kişisi.
Dünya nüfusu Mayıs 2021 itibariyle 7 milyar 874 milyon 758 bin 42'ye ulaştı.