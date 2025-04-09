BİM 11 Nisan cuma aktüel kataloğu 2025: Buharlı temizleme makinesi, robot süpürge,kulaklık ve mop çeşitleri geliyor
BİM Aktüel Kataloğu cuma günü satışa sunulmak üzere müşterileri bekleyecek. BİM markette 11 Nisan’dan itibaren özellikle temizlik ürünlerinde kampanyalı fiyatlar reyonlarda yerini alacak. Banyo aksesuarları, fırça çeşitleri, farklı özelliklerdeki mopların yanı sıra Halı-Koltuk Yıkama Makinesi 7.390 TL, Buharlı Temizleme Makinesi 4.290 TL ve Kendi Kendine Temizleyen Şarjlı Süpürge Paspas 6.990 TL’den satılacak. Herkesin merakla beklediği 5000 Pa emiş gücüne sahip Robot Süpürge ise 11.990 TL’den raflarda olacak. Peki BİM’de bu hafta neler var? İşte, BİM 11 Nisan aktüel kataloğu ve fiyat listesi…
BİM 11 Nisan aktüel kataloğu yayımlandı. BİM’de bu hafta ankastre set, katlanabilir e-bike, blender set, erkek vücut bakım seti, saç kurutma makinesi, akıllı cep telefonu, powerbank, yüz masaj aleti, televizyon çeşitleri, telefon tutucu, speaker, ışıklı tripot, kablosuz kulaklık gibi ürünler yer aldı. Alternatif olarak mutfak ürünlerinden olan sürahi, bardak çeşitleri, çerezlik gibi tepsi, baharatlık gibi ürünler reyonlarda olacak. Tava/Sahan Seti 499 TL, 3’lü Baharatlık 599 TL, Kaşık Çatal Seti 499 TL’den satışa sunulacak. Teknoloji ürünlerinden olan Çift sim özellikli Akıllı Cep Telefonu 6.495 TL, 10.000 Mah Powerbank 349 TL, 43 İnç Ful Hd Uydu Alıcılı Televizyon 7.995 TL, Kablosuz Kulaklık 299 TL’den raflarda olacak. Cuma günü onlarca farklı üründe kampanyalı fiyatlar satılacak. İşte, BİM market cuma kataloğu…