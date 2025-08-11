BİM 12-15 Ağustos aktüel kataloğu 2025: Termos, drone, paspas seti, pike ve koltuk çeşitleri raflara geliyor

BİM 12-15 Ağustos aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi belli oldu. BİM zincir markette salı günü başlayacak indirimler, cuma günü de devam edecek. Herkesin merakla beklediği koltuk çeşitleri reyonlarda yerini alacak. Yataklı koltuk, banyo seti, buzdolabı, bulaşık makinesi gibi farklı ürün çeşitler satışa çıkıyor. İkili Katlanır Yataklı Koltuk 9.990 TL, Tekli Katlanır Yataklı Koltuk 7.299 TL, 4 Programlı Bulaşık Makinesi 10.990 TL, Çift Kapılı Mini Buzdolabı 6.990 TL’den raflarda olacak. Cuma günü ise halı yıkama makinesinden, televizyona, ankastre setten, akıllı cep telefonuna onlarca ürün müşterilerin beğenisine sunulacak. Peki BİM’de bu hafta neler var? İşte, BİM 12-15 Ağustos aktüel kataloğunda yer alan ürünler…

BİM 12-15 Ağustos aktüel kataloğu 2025: Termos, drone, paspas seti, pike ve koltuk çeşitleri raflara geliyor - 1

BİM’de yeni haftanın aktüel kataloğu yayınlandı. 12 Ağustos salı gününden itibaren kahvaltılık çeşitlerinde, içeceklerde, temizlik ve kişisel bakım ürünlerinde kampanyalar müşterileri bekleyecek. Çarşamba günü ise 4 farklı yatak çeşidi 5.590 TL ile 10.990 TL arasında satışa sunulacak. Cuma günü Su Filtreli Halı Yıkama Makinesi 5.590 TL, Ultra HD Qled Televizyon 16.695 TL, Cam Ankastre Set 9.250 TL, Türk Kahvesi Makinesi 1.590 TL, Blender Seti 1.890 TL, Blender 1.390 TL, 128 GB Cep Telefonu 7.990 TL, Baskül 249 TL, Gaming Klavye 490 TL, Kulak Üstü Kulaklık 699 TL, Çelik Termos 2.150 TL, Drone 2.090 TL’den reyonlarda olacak. Alternatif olarak banyo paspası, pike, plastik ürünler reyonlarda olacak. İşte, 12-15 Ağustos BİM Aktüel Kataloğu ve fiyat listesi…

BİM 12-15 Ağustos aktüel kataloğu 2025: Termos, drone, paspas seti, pike ve koltuk çeşitleri raflara geliyor - 2

BİM 12-13  AĞUSTOS AKTÜEL KATALOĞU 

Tam Yağlı Taze Sürülebilir Peynir Çeşitleri 37.50 TL

1000 Gram Baton Kavurma 699 TL

1500 Gram Yağlı Tost Peyniri 269 TL

450 Gram Dana Kangal Sucuk 179 TL

3 Kg Az Yağlı Yoğurt 95 TL

BİM 12-15 Ağustos aktüel kataloğu 2025: Termos, drone, paspas seti, pike ve koltuk çeşitleri raflara geliyor - 3

500 Gram Lor Peyniri 39,50 TL

500 Gram Klasik İnek Beyaz Peyniri 149 TL

1 Litre Yarım Yağlı Süt 28,75 TL

1 Litre Kefir 47,50 TL

Kakaolu Fındık Ezmesi 135 TL

Gazlı İçecek Kola 6x330 ml 119 TL

BİM 12-15 Ağustos aktüel kataloğu 2025: Termos, drone, paspas seti, pike ve koltuk çeşitleri raflara geliyor - 4


Temizleyici Aktif Köpük 79 TL

İkili Katlanır Yataklı Koltuk 9.990 TL

Tekli Katlanır Yataklı Koltuk 5.590 TL

BİM 12-15 Ağustos aktüel kataloğu 2025: Termos, drone, paspas seti, pike ve koltuk çeşitleri raflara geliyor - 5

4 Program Bulaşık Makinesi 10.990 TL

Katlanır Bebek Banyo Seti 1.290 TL

204 LT Çift Kapılı Buzdolabı 11.990 TL

Mini Buzdolabı 6.990 TL

BİM 12-15 Ağustos aktüel kataloğu 2025: Termos, drone, paspas seti, pike ve koltuk çeşitleri raflara geliyor - 6

BİM 15 AĞUSTOS AKTÜEL KATALOĞU 

Su Filtreli Halı Yıkama Makinesi 5.590 TL

55 Inc Ultra HD Qled Televizyon 16.695 TL

Ankastre Set 9.250 TL

Türk Kahvesi Makinesi 1.590 TL

128 GB Akıllı Cep Telefonu 7.990 TL

BİM 12-15 Ağustos aktüel kataloğu 2025: Termos, drone, paspas seti, pike ve koltuk çeşitleri raflara geliyor - 7

Gaming Klavye 490 TL

Soundbar 799 TL

Bluetooth Kulak Üstü Kulaklık 699 TL

Vakumlu Çelik Termos 2.150 TL

Drone CX028 2.090 TL

Banyo Paspas Seti 319 TL

BİM 12-15 Ağustos aktüel kataloğu 2025: Termos, drone, paspas seti, pike ve koltuk çeşitleri raflara geliyor - 8

Çift Kişilik Baskılı Pike 299 TL

Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 149 TL

Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 195 TL

Banyo Paspası 99 TL

Şort Erkek 289 TL

Ayak Havlusu 65 TL

BİM 12-15 Ağustos aktüel kataloğu 2025: Termos, drone, paspas seti, pike ve koltuk çeşitleri raflara geliyor - 9

Katlanır Çamaşır Selesi 229 TL

Çok Amaçlı Kutu 209 TL

Pedallı Temizlik Seti 239 TL

Toz Alma Aparatı 75 TL

BİM 12-15 Ağustos aktüel kataloğu 2025: Termos, drone, paspas seti, pike ve koltuk çeşitleri raflara geliyor - 10

Narenciye Sıkacağı 219 TL

Sensörlü Lamba 175 TL

Nostaljik Radyo 849 TL

