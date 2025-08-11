BİM 12-15 Ağustos aktüel kataloğu 2025: Termos, drone, paspas seti, pike ve koltuk çeşitleri raflara geliyor

BİM’de yeni haftanın aktüel kataloğu yayınlandı. 12 Ağustos salı gününden itibaren kahvaltılık çeşitlerinde, içeceklerde, temizlik ve kişisel bakım ürünlerinde kampanyalar müşterileri bekleyecek. Çarşamba günü ise 4 farklı yatak çeşidi 5.590 TL ile 10.990 TL arasında satışa sunulacak. Cuma günü Su Filtreli Halı Yıkama Makinesi 5.590 TL, Ultra HD Qled Televizyon 16.695 TL, Cam Ankastre Set 9.250 TL, Türk Kahvesi Makinesi 1.590 TL, Blender Seti 1.890 TL, Blender 1.390 TL, 128 GB Cep Telefonu 7.990 TL, Baskül 249 TL, Gaming Klavye 490 TL, Kulak Üstü Kulaklık 699 TL, Çelik Termos 2.150 TL, Drone 2.090 TL’den reyonlarda olacak. Alternatif olarak banyo paspası, pike, plastik ürünler reyonlarda olacak. İşte, 12-15 Ağustos BİM Aktüel Kataloğu ve fiyat listesi…