BİM 12-15 Ağustos aktüel kataloğu 2025: Termos, drone, paspas seti, pike ve koltuk çeşitleri raflara geliyor
BİM 12-15 Ağustos aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi belli oldu. BİM zincir markette salı günü başlayacak indirimler, cuma günü de devam edecek. Herkesin merakla beklediği koltuk çeşitleri reyonlarda yerini alacak. Yataklı koltuk, banyo seti, buzdolabı, bulaşık makinesi gibi farklı ürün çeşitler satışa çıkıyor. İkili Katlanır Yataklı Koltuk 9.990 TL, Tekli Katlanır Yataklı Koltuk 7.299 TL, 4 Programlı Bulaşık Makinesi 10.990 TL, Çift Kapılı Mini Buzdolabı 6.990 TL’den raflarda olacak. Cuma günü ise halı yıkama makinesinden, televizyona, ankastre setten, akıllı cep telefonuna onlarca ürün müşterilerin beğenisine sunulacak. Peki BİM’de bu hafta neler var? İşte, BİM 12-15 Ağustos aktüel kataloğunda yer alan ürünler…
BİM’de yeni haftanın aktüel kataloğu yayınlandı. 12 Ağustos salı gününden itibaren kahvaltılık çeşitlerinde, içeceklerde, temizlik ve kişisel bakım ürünlerinde kampanyalar müşterileri bekleyecek. Çarşamba günü ise 4 farklı yatak çeşidi 5.590 TL ile 10.990 TL arasında satışa sunulacak. Cuma günü Su Filtreli Halı Yıkama Makinesi 5.590 TL, Ultra HD Qled Televizyon 16.695 TL, Cam Ankastre Set 9.250 TL, Türk Kahvesi Makinesi 1.590 TL, Blender Seti 1.890 TL, Blender 1.390 TL, 128 GB Cep Telefonu 7.990 TL, Baskül 249 TL, Gaming Klavye 490 TL, Kulak Üstü Kulaklık 699 TL, Çelik Termos 2.150 TL, Drone 2.090 TL’den reyonlarda olacak. Alternatif olarak banyo paspası, pike, plastik ürünler reyonlarda olacak. İşte, 12-15 Ağustos BİM Aktüel Kataloğu ve fiyat listesi…