BİM 13 Haziran aktüel kataloğu yarın satışta: BİM’e bu hafta dolap, salıncak, televizyon, güneş gözlüğü ve akıllı saat geliyor

BİM’de bu haftanın indirimli ürünler listesi belli oldu. Oyuncu kulaklığı 499 TL, Gaming Klavye 499 TL, Mini Buzdolabı 5.990 TL, Ayaklı Vantilatör 1.350 TL, Btu Portatif Klima 8.900 TL, Buz Makinesi 2.990 TL, Airfryer 4.290 TL, Doğrayıcı 990 TL, Elektrikli Süpürge 3.490 TL, Hibrit Tıraş Makinesi 749 TL olacak. BİM’de motosiklet ürünlerindeki kampanyalı fiyatlar merakla bekleniyordu. Carplay Multimedya Ekran 2.290 TL, Yüksek Hızlı Hava Üfleyici 990 TL, Motosiklet Sele Brandası 99 TL, Motosiklet Uyarı Işığı 225 TL, Lastik Basınç Ölçme Cihazı 990 TL, Motosiklet Kameralı İntercom Sistemi 4.450 TL’den satışa sunulacak. Alternatif olarak Otomatik Katlanabilir Çocuk Çadırı 1.499 TL, Plaj Sandalyesi 299 TL, Elektrikli Dartboard 699 TL’den reyonlarda yerini alıyor. İşte, BİM 13 Haziran cuma aktüel kataloğu…