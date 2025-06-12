BİM 13 Haziran aktüel kataloğu yarın satışta: BİM’e bu hafta dolap, salıncak, televizyon, güneş gözlüğü ve akıllı saat geliyor
BİM’de cuma günü merakla beklenen indirimler belli oldu. BİM 13 Haziran aktüel kataloğu ve fiyat listesi yayımlandı. Yarın BİM market raflarında buzdolabından, buz makinesine, motosiklet ürünlerinden, vantilatöre, akıllı cep telefonundan saate onlarca farklı üründe indirim rüzgarı yaşanacak. Zincir markette Mini Buzdolabı 5,990 TL, Ayaklı Vantilatör 1,350 TL, Buz Makinesi 2,990 TL, Motosiklet Sırt Çantası 1,490 TL, Portatif Klima 8.900 TL, Elektrikli Süpürge 3.490 TL, Akıllı Saat 1.490 TL’den raflarda olacak. Alternatif olarak gaming oyuncu ekipmanları, televizyon, akıllı cep telefonu gibi ürünler reyonlarda müşterileri bekleyecek. Peki BİM’de bu cuma neler var? İşte, BİM 13 Haziran aktüel kataloğu…
BİM’de bu haftanın indirimli ürünler listesi belli oldu. Oyuncu kulaklığı 499 TL, Gaming Klavye 499 TL, Mini Buzdolabı 5.990 TL, Ayaklı Vantilatör 1.350 TL, Btu Portatif Klima 8.900 TL, Buz Makinesi 2.990 TL, Airfryer 4.290 TL, Doğrayıcı 990 TL, Elektrikli Süpürge 3.490 TL, Hibrit Tıraş Makinesi 749 TL olacak. BİM’de motosiklet ürünlerindeki kampanyalı fiyatlar merakla bekleniyordu. Carplay Multimedya Ekran 2.290 TL, Yüksek Hızlı Hava Üfleyici 990 TL, Motosiklet Sele Brandası 99 TL, Motosiklet Uyarı Işığı 225 TL, Lastik Basınç Ölçme Cihazı 990 TL, Motosiklet Kameralı İntercom Sistemi 4.450 TL’den satışa sunulacak. Alternatif olarak Otomatik Katlanabilir Çocuk Çadırı 1.499 TL, Plaj Sandalyesi 299 TL, Elektrikli Dartboard 699 TL’den reyonlarda yerini alıyor. İşte, BİM 13 Haziran cuma aktüel kataloğu…