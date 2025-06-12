BİM 13 Haziran aktüel kataloğu yarın satışta: BİM’e bu hafta dolap, salıncak, televizyon, güneş gözlüğü ve akıllı saat geliyor

BİM’de cuma günü merakla beklenen indirimler belli oldu. BİM 13 Haziran aktüel kataloğu ve fiyat listesi yayımlandı. Yarın BİM market raflarında buzdolabından, buz makinesine, motosiklet ürünlerinden, vantilatöre, akıllı cep telefonundan saate onlarca farklı üründe indirim rüzgarı yaşanacak. Zincir markette Mini Buzdolabı 5,990 TL, Ayaklı Vantilatör 1,350 TL, Buz Makinesi 2,990 TL, Motosiklet Sırt Çantası 1,490 TL, Portatif Klima 8.900 TL, Elektrikli Süpürge 3.490 TL, Akıllı Saat 1.490 TL’den raflarda olacak. Alternatif olarak gaming oyuncu ekipmanları, televizyon, akıllı cep telefonu gibi ürünler reyonlarda müşterileri bekleyecek. Peki BİM’de bu cuma neler var? İşte, BİM 13 Haziran aktüel kataloğu…

BİM 13 Haziran aktüel kataloğu yarın satışta: BİM’e bu hafta dolap, salıncak, televizyon, güneş gözlüğü ve akıllı saat geliyor - 1

BİM’de bu haftanın indirimli ürünler listesi belli oldu. Oyuncu kulaklığı 499 TL, Gaming Klavye 499 TL, Mini Buzdolabı 5.990 TL, Ayaklı Vantilatör 1.350 TL, Btu Portatif Klima 8.900 TL, Buz Makinesi 2.990 TL, Airfryer 4.290 TL, Doğrayıcı 990 TL, Elektrikli Süpürge 3.490 TL, Hibrit Tıraş Makinesi 749 TL olacak. BİM’de motosiklet ürünlerindeki kampanyalı fiyatlar merakla bekleniyordu. Carplay Multimedya Ekran 2.290 TL, Yüksek Hızlı Hava Üfleyici 990 TL, Motosiklet Sele Brandası 99 TL, Motosiklet Uyarı Işığı 225 TL, Lastik Basınç Ölçme Cihazı 990 TL, Motosiklet Kameralı İntercom Sistemi 4.450 TL’den satışa sunulacak. Alternatif olarak Otomatik Katlanabilir Çocuk Çadırı 1.499 TL, Plaj Sandalyesi 299 TL, Elektrikli Dartboard 699 TL’den reyonlarda yerini alıyor. İşte, BİM 13 Haziran cuma aktüel kataloğu…

EKONOMİ HABERLERİ

BİM 13 Haziran aktüel kataloğu yarın satışta: BİM’e bu hafta dolap, salıncak, televizyon, güneş gözlüğü ve akıllı saat geliyor - 2

BİM 13 HAZİRAN CUMA AKTÜEL ÜRÜN KATALOĞU

Mini Buzdolabı 5,990 TL

Ayaklı Vantilatör 1,350 TL

Buz Makinesi 2,990 TL

Motosiklet Sırt Çantası 1,490 TL

BİM 13 Haziran aktüel kataloğu yarın satışta: BİM’e bu hafta dolap, salıncak, televizyon, güneş gözlüğü ve akıllı saat geliyor - 3

Motosiklet İntercom Sistemi 2,750 TL

Moto Kask Motosiklet Uyarı Işığı 225 TL

Yüksek Hızlı Hava Üfleyici 990 TL

İki kişilik Gölgelikli Luka Salıncak 11,999 TL

BİM 13 Haziran aktüel kataloğu yarın satışta: BİM’e bu hafta dolap, salıncak, televizyon, güneş gözlüğü ve akıllı saat geliyor - 4

4 Kapaklı Çekmeceli Dolap 2,499 TL

Musluklu Termos 399 TL

32 İnç HD Android Televizyon 6.790 TL

256 GB Akıllı Cep Telefonu 7.990 TL

BİM 13 Haziran aktüel kataloğu yarın satışta: BİM’e bu hafta dolap, salıncak, televizyon, güneş gözlüğü ve akıllı saat geliyor - 5

Tanklı Yazıcı 7.490 TL

65 İnç Ultra HD Led Televizyon 36.900 TL

Powerbank 799 TL

Güneş Gözlüğü 1.290 TL

BİM 13 Haziran aktüel kataloğu yarın satışta: BİM’e bu hafta dolap, salıncak, televizyon, güneş gözlüğü ve akıllı saat geliyor - 6

Gaming Klavye 499 TL

Gaming Mouse 349 TL

Akıllı Saat 1.490 TL

Portatif Klima 8.900 TL

BİM 13 Haziran aktüel kataloğu yarın satışta: BİM’e bu hafta dolap, salıncak, televizyon, güneş gözlüğü ve akıllı saat geliyor - 7

Banyo Dijital Baskü 249 TL

Plus Doğrayıcı 990 TL

Elektrikli Süpürge 3.490 TL

BİM 13 Haziran aktüel kataloğu yarın satışta: BİM’e bu hafta dolap, salıncak, televizyon, güneş gözlüğü ve akıllı saat geliyor - 8

Buz Makinesi 2.990 TL

Nemlendirici Nem Püskürtücü 149 TL

Halı& Koltuk Yıkama Makinesi 7.390 TL

BİM 13 Haziran aktüel kataloğu yarın satışta: BİM’e bu hafta dolap, salıncak, televizyon, güneş gözlüğü ve akıllı saat geliyor - 9
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