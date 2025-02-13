BİM 14-18 Şubat Aktüel Ürünler Kataloğu: Yatak çeşitleri, elektronik ev ürünleri, akıllı cep telefonu ve çok amaçlı dolap

BİM 14-18 Şubat Aktüel Ürünler Kataloğu ve fiyat listesi yayınlandı. Cuma günü ankastre set, televizyon, kablosuz süpürge, akıllı cep telefonu, bileklik ve tencere çeşitlerinde onlarca indirimli ürün raflarda yerini alacak. Önümüzdeki hafta ise temel gıda ürünlerinden beyaz eşyaya onlarca ürün satışa sunulacak. Tek kişilik yatak 1.290 lira, no-frost buzdolabı 16.990 lira, 8 kg çamaşır kurutma makinesi 11.390 liradan satışa sunulacak. Alışveriş tutukunları ise kampanyalı ürünlere yoğun ilgi gösterirken akıllı cep telefonu, akıllı bileklik, powerbank gibi ürünlerin satış fiyatı dikkat çekti. Peki BİM’de bu hafta neler var? İşte, BİM 14-18 Aktüel Ürünler Kataloğu…

BİM 14-18 Şubat Aktüel Ürünler Kataloğu: Yatak çeşitleri, elektronik ev ürünleri, akıllı cep telefonu ve çok amaçlı dolap - 1

BİM 14 ŞUBAT CUMA  AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Ankastre set 8.900 TL

Android Smart Led Televizyon: 7.990 TL

Beyaz Cam Set Üstü Ocak: 2.790 TL

EKONOMİ HABERLERİ

BİM 14-18 Şubat Aktüel Ürünler Kataloğu: Yatak çeşitleri, elektronik ev ürünleri, akıllı cep telefonu ve çok amaçlı dolap - 2

Mini Ütü: 990 TL

Şarjlı Kablosuz Süpürge: 4.650 TL

Akıllı Cep Telefonu: 5.750 TL

BİM 14-18 Şubat Aktüel Ürünler Kataloğu: Yatak çeşitleri, elektronik ev ürünleri, akıllı cep telefonu ve çok amaçlı dolap - 3

Karnıyarık Tencere 499.00 TL

Erkek Mont 799 TL

BİM 14-18 Şubat Aktüel Ürünler Kataloğu: Yatak çeşitleri, elektronik ev ürünleri, akıllı cep telefonu ve çok amaçlı dolap - 4

Büyük Boy Valiz 879 TL

Orta Boy Valiz 759 TL

BİM 14-18 Şubat Aktüel Ürünler Kataloğu: Yatak çeşitleri, elektronik ev ürünleri, akıllı cep telefonu ve çok amaçlı dolap - 5

Küçük Boy Valiz 689 TL

Raflı Çok Amaçlı Dolap 990 TL

3 Kapaklı Metal Ayakkabılık 1.790 TL

BİM 14-18 Şubat Aktüel Ürünler Kataloğu: Yatak çeşitleri, elektronik ev ürünleri, akıllı cep telefonu ve çok amaçlı dolap - 6
BİM 14-18 Şubat Aktüel Ürünler Kataloğu: Yatak çeşitleri, elektronik ev ürünleri, akıllı cep telefonu ve çok amaçlı dolap - 7

BİM 18 ŞUBAT AKTÜEL KATALOĞU

No-Frost Buzdolabı 20.990 TL

8 Kg Çamaşır Makinesi 10.990 TL

BİM 14-18 Şubat Aktüel Ürünler Kataloğu: Yatak çeşitleri, elektronik ev ürünleri, akıllı cep telefonu ve çok amaçlı dolap - 8

8 Kg Kurutma Makinesi 11.390 TL

Yaylı Tek Kişilik Yatak 2.290 TL

Yaylı Çift Kişilik Yatak 3.750 TL

BİM 14-18 Şubat Aktüel Ürünler Kataloğu: Yatak çeşitleri, elektronik ev ürünleri, akıllı cep telefonu ve çok amaçlı dolap - 9
BİM 14-18 Şubat Aktüel Ürünler Kataloğu: Yatak çeşitleri, elektronik ev ürünleri, akıllı cep telefonu ve çok amaçlı dolap - 10
BİM 14-18 Şubat Aktüel Ürünler Kataloğu: Yatak çeşitleri, elektronik ev ürünleri, akıllı cep telefonu ve çok amaçlı dolap - 11
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