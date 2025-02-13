BİM 14-18 Şubat Aktüel Ürünler Kataloğu: Yatak çeşitleri, elektronik ev ürünleri, akıllı cep telefonu ve çok amaçlı dolap
BİM 14-18 Şubat Aktüel Ürünler Kataloğu ve fiyat listesi yayınlandı. Cuma günü ankastre set, televizyon, kablosuz süpürge, akıllı cep telefonu, bileklik ve tencere çeşitlerinde onlarca indirimli ürün raflarda yerini alacak. Önümüzdeki hafta ise temel gıda ürünlerinden beyaz eşyaya onlarca ürün satışa sunulacak. Tek kişilik yatak 1.290 lira, no-frost buzdolabı 16.990 lira, 8 kg çamaşır kurutma makinesi 11.390 liradan satışa sunulacak. Alışveriş tutukunları ise kampanyalı ürünlere yoğun ilgi gösterirken akıllı cep telefonu, akıllı bileklik, powerbank gibi ürünlerin satış fiyatı dikkat çekti. Peki BİM’de bu hafta neler var? İşte, BİM 14-18 Aktüel Ürünler Kataloğu…
BİM 14 ŞUBAT CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Ankastre set 8.900 TL
Android Smart Led Televizyon: 7.990 TL
Beyaz Cam Set Üstü Ocak: 2.790 TL