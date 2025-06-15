BİM 17-18 Haziran aktüel ürün kataloğu yayımlandı: Yatak çeşitleri, hava temizleyici, buzdolabı ve su arıtma cihazı geliyor
BİM 17-18 Haziran aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi yayımlandı. BİM’de bu hafta en çok dikkat çeken ürünlerin başında 11.990 TL’den satılacak 204 Litre hacimli çift kapılı buzdolabı geliyor. Otomatik Mod ve Zamanlayıcı özellikli Hava Temizleyici 5.490 TL olurken Dokuma Kumaş Yaylı Çift Kişilik Yatak ise 3.890 TL’den reyonlarda olacak. Yatak çeşitleri 1.790 TL ile 6.490 TL arasında müşterilerin beğenisine sunulacak. BİM markette alternatif olarak bulaşık makinesi kapsülü, toz deterjan gibi ürünler müşterileri bekleyecek. Peki BİM’de bu hafta neler var? İşte, BİM 17-18 Haziran aktüel kataloğu ve fiyat listesi…
BİM’de yeni haftanın indirimli ürünler listesi belli oldu. Özellikle temizlik ürünlerindeki kampanyalı fiyatlar dikkat çekti. Bulaşık deterjanı, yumuşatıcı, arap sabunu, ıslak havlu, mendil gibi ürünler satışa çıkıyor. Kişisel bakım ürünlerinden yüz maskesi, yüz bakım serumu, bakım kremi, golden rose, göz farı, makyaj sabitleme spreyi, güneş koruyucu raflarda olacak. Gıda ürünlerinden çeşitli atıştırmalıklar, gazlı içecekler, soda, kuruyemiş, kahvaltılık ürünler benzer şekilde reyonlara geliyor. Peki BİM’de bu salı neler var? İşte, BİM 17-18 Haziran aktüel kataloğu…