BİM 17-18 Haziran aktüel ürün kataloğu yayımlandı: Yatak çeşitleri, hava temizleyici, buzdolabı ve su arıtma cihazı geliyor

BİM’de yeni haftanın indirimli ürünler listesi belli oldu. Özellikle temizlik ürünlerindeki kampanyalı fiyatlar dikkat çekti. Bulaşık deterjanı, yumuşatıcı, arap sabunu, ıslak havlu, mendil gibi ürünler satışa çıkıyor. Kişisel bakım ürünlerinden yüz maskesi, yüz bakım serumu, bakım kremi, golden rose, göz farı, makyaj sabitleme spreyi, güneş koruyucu raflarda olacak. Gıda ürünlerinden çeşitli atıştırmalıklar, gazlı içecekler, soda, kuruyemiş, kahvaltılık ürünler benzer şekilde reyonlara geliyor. Peki BİM’de bu salı neler var? İşte, BİM 17-18 Haziran aktüel kataloğu…