BİM 17-18 Haziran aktüel ürün kataloğu yayımlandı: Yatak çeşitleri, hava temizleyici, buzdolabı ve su arıtma cihazı geliyor

BİM 17-18 Haziran aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi yayımlandı. BİM’de bu hafta en çok dikkat çeken ürünlerin başında 11.990 TL’den satılacak 204 Litre hacimli çift kapılı buzdolabı geliyor. Otomatik Mod ve Zamanlayıcı özellikli Hava Temizleyici 5.490 TL olurken Dokuma Kumaş Yaylı Çift Kişilik Yatak ise 3.890 TL’den reyonlarda olacak. Yatak çeşitleri 1.790 TL ile 6.490 TL arasında müşterilerin beğenisine sunulacak. BİM markette alternatif olarak bulaşık makinesi kapsülü, toz deterjan gibi ürünler müşterileri bekleyecek. Peki BİM’de bu hafta neler var? İşte, BİM 17-18 Haziran aktüel kataloğu ve fiyat listesi…

BİM 17-18 Haziran aktüel ürün kataloğu yayımlandı: Yatak çeşitleri, hava temizleyici, buzdolabı ve su arıtma cihazı geliyor - 1

BİM’de yeni haftanın indirimli ürünler listesi belli oldu. Özellikle temizlik ürünlerindeki kampanyalı fiyatlar dikkat çekti. Bulaşık deterjanı, yumuşatıcı, arap sabunu, ıslak havlu, mendil gibi ürünler satışa çıkıyor. Kişisel bakım ürünlerinden yüz maskesi, yüz bakım serumu, bakım kremi, golden rose, göz farı, makyaj sabitleme spreyi, güneş koruyucu raflarda olacak. Gıda ürünlerinden çeşitli atıştırmalıklar, gazlı içecekler, soda, kuruyemiş, kahvaltılık ürünler benzer şekilde reyonlara geliyor. Peki BİM’de bu salı neler var? İşte, BİM 17-18 Haziran aktüel kataloğu…

EKONOMİ HABERLERİ

BİM 17-18 Haziran aktüel ürün kataloğu yayımlandı: Yatak çeşitleri, hava temizleyici, buzdolabı ve su arıtma cihazı geliyor - 2

BİM 17-18 HAZİRAN AKTÜEL KATALOĞU VE FİYAT LİSTESİ

8 KG Toz Deterjan 335 TL

60’lı Bulaşık Makinesi Kapsülü 289 TL

5 Kg Sıvı Deterjan 195 TL

5 Litre Çamaşır Yumuşatıcısı 169 TL

Sıvı Çamaşır Deterjanı 159 TL

BİM 17-18 Haziran aktüel ürün kataloğu yayımlandı: Yatak çeşitleri, hava temizleyici, buzdolabı ve su arıtma cihazı geliyor - 3

5X90 Islak Havlu 79,50 TL

1000 ml Kireç Giderici 42,50 TL

300 Ml Yağlanma Karşıtı Şampuan 95 TL

100 Ml Güneş Koruyucu 259 TL

500 Gram Çay 105 TL

BİM 17-18 Haziran aktüel ürün kataloğu yayımlandı: Yatak çeşitleri, hava temizleyici, buzdolabı ve su arıtma cihazı geliyor - 4

Çift Kapılı Buzdolabı 11.990 TL

Deposuz Su Arıtma Cihazı 5.490 TL

Hava Temizleyici 6.990 TL

Yaylı Tek Kişilik Yatak 2.290 TL

BİM 17-18 Haziran aktüel ürün kataloğu yayımlandı: Yatak çeşitleri, hava temizleyici, buzdolabı ve su arıtma cihazı geliyor - 5

Yaylı Çift Kişilik Yatak 3.890 TL

Visco Torba Yaylı Çift Kişilik Yatak 6.490 TL

Kuştüyü Süngerli Tek Kişilik Yatak 2.290 TL

Sünger Tek Kişilik Yatak 1.790 TL

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