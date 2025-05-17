BİM 20-23 Mayıs aktüel kataloğu: Tablet, cep telefonu, televizyon ve mutfak gereçleri, koltuk ve yatak çeşitleri satışa çıkıyor
BİM’de önümüzdeki hafta satışa sunulacak ürünler belli oldu. BİM 20-23 Aktüel kataloğu yayınlandı. Salı günü temel gıda ürünleri, kahvaltılık malzemeler, bakliyat gibi ürünler raflarda olacak. Cuma günü ise yayımlanan katalogda satışa sunulacak ürünler dikkat çekti. Televizyon çeşitlerinden, tablete, kablosuz kulaklıktan akıllı bilekliğe onlarca farklı ürün raflarda olacak. BİM’de bu hafta en çok merakla beklenen ürünlerin arasında Şişme bot yer aldı. 5 Kişilik Şişme Bot 7.990 TL etiket fiyatıyla raflarda olacak. Katlanır Şezlong 1.249 TL, 55 İnç 4 K Ultra HD Televizyon 21.900 TL, Android Tablet 7.250 TL, Kablosuz Kulaklık ise 449 TL’den satışa sunulacak. Buharlı Temizleyici 899 TL, Profesyonel Saç Kurutma Makinesi 749 TL olacak. İşte, BİM 20-23 Mayıs aktüel kataloğu ve fiyat listesi…
BİM 20-23 Mayıs aktüel kataloğunda geniş ürün yelpazesi dikkat çekti. 125 CC Motosiklet 49.900 TL, Off Road ATV 89.000 TL, Katlanır Kalın Teker Elektrikli Bisiklet 19.990 TL, Elektrikli Scooter 21.990 TL, 26 Jant Amortisörlü Bisiklet 5.250 TL’den müşterileri bekleyecek. 21 Mayıs’ta Bahçe Plaj Şemsiyesi 799 TL, Deniz Yatağı 1.699 TL, Oval Şişme Havuz 1.399 TL olacak. Mutfak Geçerleri 99,00 TL, Mutfak Ekipmanları 99.00 TL ve Tekerlekli 4 Katlı Raf Ünitesi 299 TL’den satılacak. Krep Tavası 229 TL, Sahan 209 TL, 3’lü Su Bardağı 109 TL, Saklama Kabı ise 129 TL’den reyonlarda olacak. Peki BİM’de bu hafta neler var? İşte, BİM’de salı ve cuma günü satışa sunulacak ürünler…