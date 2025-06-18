BİM 20 Haziran cuma aktüel kataloğu belli oldu: Robot süpürge, drone, çadır, ütü masası ve kurutmalık ve kamp ürünleri geliyor

BİM’de yeni haftanın indirimli ürünler kataloğu yayımlandı. Çadır çeşitlerinde indirim fırsatı yaşanacak. Kamp çadırları 2.250 TL ile 9.990 TL arasında fiyatlarla satışa sunulacak. BİM’de bu hafta 65 inç Qned Televizyon 42.900 TL, 55 İnç 4K Ultra HD Televizyon 19.990 TL, 128 GB Akıllı Cep Telefonu 6.490 TL olacak. Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.250 TL, Dijital Kol Saati 499 TL, 2’li Telsiz Seti 1.250 TL, Hamak 479 TL, Kamp Sandalyesi 289 TL, Premium Ütü Masası 1.889 TL, Alüminyum Kurutmalık 1099 TL, Çift Kişilik Nevresim Takımı 849 TL, 30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 1.750 TL, Çelik Çaydanlık 1.199 TL, Ölçülü Çelik Karıştırma Kabı 299 TL olacak. Peki BİM’de bu hafta neler var? İşte, BİM 20 Haziran cuma aktüel kataloğu…