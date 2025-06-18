BİM 20 Haziran cuma aktüel kataloğu belli oldu: Robot süpürge, drone, çadır, ütü masası ve kurutmalık ve kamp ürünleri geliyor

BİM 20 Haziran cuma aktüel ürünler kataloğu raflarda yerini almaya hazırlanıyor. BİM markette geniş ürün yelpazesi dikkat çekerken özellikle elektronik ürünlerde ve kamp malzemelerinde kampanyalı fiyatlar müşterileri bekleyecek. Elektronik ürünlerden tost makinesi, kahve makinesi, blender set, çay makinesi, toz torbasız süpürge gibi ürünler satışta olacak. Haftanın merakla beklenen ürünü ise S10 Pro Robot Süpürge 9.990 TL’den reyonlarda olacak. Mini Buzdolabı 5.250 TL, 4 Bölmeli Derin Dondurucu 11.450 TL, Toz Torbasız Süpürge ise 4.990 TL’den satışa sunulacak. Alternatif olarak kamp masası, sandalye, uyku tulumu gibi ürünler reyonlarda olacak. Peki BİM’de bu cuma neler var? İşte, 20 Haziran cuma BİM Aktüel kataloğu ve fiyat listesi….

BİM 20 Haziran cuma aktüel kataloğu belli oldu: Robot süpürge, drone, çadır, ütü masası ve kurutmalık ve kamp ürünleri geliyor - 1

BİM’de yeni haftanın indirimli ürünler kataloğu yayımlandı. Çadır çeşitlerinde indirim fırsatı yaşanacak. Kamp çadırları 2.250 TL ile 9.990 TL arasında fiyatlarla satışa sunulacak. BİM’de bu hafta 65 inç Qned Televizyon 42.900 TL, 55 İnç 4K Ultra HD Televizyon 19.990 TL, 128 GB Akıllı Cep Telefonu 6.490 TL olacak. Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.250 TL, Dijital Kol Saati 499 TL, 2’li Telsiz Seti 1.250 TL, Hamak 479 TL, Kamp Sandalyesi 289 TL, Premium Ütü Masası 1.889 TL, Alüminyum Kurutmalık 1099 TL, Çift Kişilik Nevresim Takımı 849 TL, 30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 1.750 TL, Çelik Çaydanlık 1.199 TL, Ölçülü Çelik Karıştırma Kabı 299 TL olacak. Peki BİM’de bu hafta neler var? İşte, BİM 20 Haziran cuma aktüel kataloğu…

EKONOMİ HABERLERİ

BİM 20 Haziran cuma aktüel kataloğu belli oldu: Robot süpürge, drone, çadır, ütü masası ve kurutmalık ve kamp ürünleri geliyor - 2

BİM 20 HAZİRAN CUMA AKTÜEL KATALOĞU 

65 İnç 4K HDR10 Televizyon 42.900 TL

55 İnç 4K Ultra HD Google Televizyon 19.990 TL

128 GB Akıllı Cep Telefonu 6.490 TL

İnce Teker Elektrikli Bisiklet 14.950 TL

BİM 20 Haziran cuma aktüel kataloğu belli oldu: Robot süpürge, drone, çadır, ütü masası ve kurutmalık ve kamp ürünleri geliyor - 3

Işıklı Yazı Tahtası 349 TL

Çeyiz Paketi (Tost, kahve, çay makinesi ve blender seti) 4.990 TL

Şarjlı Elektrikli Diş Fırçası 799 TL

S10 Pro Robot Süpürge 9.990 TL

BİM 20 Haziran cuma aktüel kataloğu belli oldu: Robot süpürge, drone, çadır, ütü masası ve kurutmalık ve kamp ürünleri geliyor - 4

Toz Torbasız Süpürge 4.990 TL

Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.250 TL

Mini Buzdolabı 5.250 TL

4 Bölmeli Derin Dondurucu 11.450 TL

BİM 20 Haziran cuma aktüel kataloğu belli oldu: Robot süpürge, drone, çadır, ütü masası ve kurutmalık ve kamp ürünleri geliyor - 5

3 Çekmeceli Derin Dondurucu 6.750 TL

Dijital Kol Saati 499 TL

2’li Telsiz Seti 1.250 TL

Katlanabilir Organizer 529 TL

BİM 20 Haziran cuma aktüel kataloğu belli oldu: Robot süpürge, drone, çadır, ütü masası ve kurutmalık ve kamp ürünleri geliyor - 6

Katlanabilir Baton 599 TL

Hamak 479 TL

Kamp Sandalyesi 289 TL

Ayarlanabilir Kamp Sandalyesi 3.490 TL

BİM 20 Haziran cuma aktüel kataloğu belli oldu: Robot süpürge, drone, çadır, ütü masası ve kurutmalık ve kamp ürünleri geliyor - 7

Yuvarlak Çok Amaçlı Masa 539 TL

Metal İskeletli Kamp Sandalyesi 1.890 TL

Vakum Kapaklı Termos 799 TL

Portatif Uyku Tulumu 759 TL

BİM 20 Haziran cuma aktüel kataloğu belli oldu: Robot süpürge, drone, çadır, ütü masası ve kurutmalık ve kamp ürünleri geliyor - 8

4-5 Kişilik Çift Katmanlı Kamp Çadırı 3.450 TL

Büyük Aile Çadırı 9.990 TL

3 Kişilik Kamp Çadırı 2.250 TL

Smart Drone 1.990 TL

BİM 20 Haziran cuma aktüel kataloğu belli oldu: Robot süpürge, drone, çadır, ütü masası ve kurutmalık ve kamp ürünleri geliyor - 9

Premium Ütü Masası 1.889 TL

Alüminyum Kurutmalık 1.099 TL

Su Ayrımlı Mop Seti 379 TL

Katlanır Çamaşır Selesi 189 TL

BİM 20 Haziran cuma aktüel kataloğu belli oldu: Robot süpürge, drone, çadır, ütü masası ve kurutmalık ve kamp ürünleri geliyor - 10

Çift Kişilik Nevresim Takımı 849 TL

Yatak Örtüsü Seti 889 TL

30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 1.750 TL

48 Parça Yemek Takımı 3.390 TL

BİM 20 Haziran cuma aktüel kataloğu belli oldu: Robot süpürge, drone, çadır, ütü masası ve kurutmalık ve kamp ürünleri geliyor - 11

Çelik Çaydanlık 1.199 TL

Simplicity Tava 549 TL

Karnıyarık Tencere 979 TL

Kapaklı Sahan 599 TL

BİM 20 Haziran cuma aktüel kataloğu belli oldu: Robot süpürge, drone, çadır, ütü masası ve kurutmalık ve kamp ürünleri geliyor - 12

Derin Tencere 899 TL

Tabanlı Ölçülü Çelik Karıştırma Kabı 299 TL

Cam Kahve Fincan Seti 219 TL

Cam Ayaklı Şekerlik 149 TL

DAHA FAZLA GÖSTER