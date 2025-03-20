BİM 21 Mart aktüel kataloğu rafa çıkıyor: BİM’e 21-25 Mart hangi ürünler gelecek?
BİM’de iki ayrı katalog yayınlanırken kampanyalı fiyatlar cuma günü raflarda yerini almaya başlıyor. Zincir markette indirimler, önümüzdeki hafta salı gününe kadar etiketlerde yer alacak. Yarın Dijital Çay Makinesi 1.690 TL, 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 6.750 TL, Vakum Makinesi 999 TL, Dikey Elektrikli Süpürge 999 TL, Akıllı Cep Telefonu 5.750 TL, Ütü Masası 699 TL, Kelebek Kurutmalık 549 TL’den satışa sunulacak. Önümüzdeki hafta salı günü ise 100 İnç Qled Televizyon 85.000 TL, Buharlı Masaj Bakım Saç Tarağı 679 TL, 27 İnç Ips Ekran Monitör 4.990 TL’den satılacak. Ayrıca alternatif olarak dolap, gardırop, şifonyer, komodin gibi ürünler müşterileri bekleyecek. İşte, BİM 21-25 Mart aktüel kataloğu ve fiyat listesi
BİM’de cuma günü indirimleri iple çekilirken satışa sunulacak ürünler raflarda, özel fiyatlarıyla yerini alıyor. Ankastre set 8.950 TL, Mikrodalga fırın 1.990 TL, Vakum makinesi 999 TL, Stand Mikser 4.250 TL, Türk Kahvesi Makinesi 1.390 TL’den satışa sunulacak. Filtre kahve makinesi, ekmek kızartma makinesi, şarjlı süpürge gibi ürünler cuma günü raflarda olacak. Önümüzdeki hafta salı günü ise 100 İnç Televizyon 85.000 TL, 32 İnç Monitör 7.990 TL, Sepetli İki Kapaklı Dolap 2.690 TL, 4 Kapaklı Çok Amaçlı Dolap 2.590 TL, Çekmeceli Şifonyer 2.450 TL, 2 Çekmeceli Komodin 1.290 TL’den raflarda olacak. BİM’de Salı gününden itibaren ise bayram çikolataları ve şekerlemelerde kampanyalı fiyatlar müşterileri bekleyecek. İşte, BİM Aktüel Kataloğu 21-25 Mart ve fiyatları…