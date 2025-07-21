BİM 22-25 Temmuz Aktüel Kataloğu 2025: Çelik tencere, merdiven, valiz çeşitleri, kamp sandalyesi geliyor

BİM markette yeni haftanın indirimleri yayımlanan 22 Temmuz salı aktüel kataloğuyla belli oldu. Zincir markette indirimler, salı günü başlarken çarşamba ve cuma günü devam edecek. BİM markette yarın temel gıda ürünlerinden, kahvaltılık malzemelere onlarca farklı ürün satışa çıkacak. Çarşamba günü ise No-Frost Buzdolabı 14.990 TL, 4 Programlı Bulaşık Makinesi 11.990 TL’den raflarda olacak. Cuma günü ankastre set, çubuk blender, oyun konsolu, bluetooth hoparlör, kulaklık, matkap çeşitleri, çelik tencere, kavurma sacı, merdiven gibi ürünler reyonlardaki yerini alacak. Peki BİM’de bu hafta neler var? İşte, BİM 22-25 Temmuz aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi…

BİM 22-25 Temmuz Aktüel Kataloğu 2025: Çelik tencere, merdiven, valiz çeşitleri, kamp sandalyesi geliyor - 1

BİM’de haftanın üç günü kampanyalı fiyatlar müşterileri bekleyecek. Özellikle yaz aylarının gelmesiyle merakla beklenen Kamp Sandalyesi üç farklı renk seçenekleriyle 289 TL’den satışa sunulacak. Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 24.900 TL, Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.250 TL, Çubuk Blender 890 TL, Powerbank 599 TL, Oyun Konsolu 599 TL,  Tws Kulaklık 449 TL, Bluetooth Hoparlör 399 TL, Kırıcı-Delici Matkap 2.490 TL, Akülü Vidalama Seti 1.290 TL, Alüminyum Döküm Kavurma Sacı 519 TL, Çelik Tencere 569 TL, 3+1 Basamak Profil Merdiven 699 TL olacak. BİM’de cuma günü matkap çeşitleri, boya ürünlerinde indirim rüzgarı yaşanacak. Peki BİM’de bu salı neler var? İşte, BİM 22-25 Temmuz aktüel kataloğu ve fiyatları…

EKONOMİ HABERLERİ

BİM 22-25 Temmuz Aktüel Kataloğu 2025: Çelik tencere, merdiven, valiz çeşitleri, kamp sandalyesi geliyor - 2

BİM 22-25 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU

Gazlı İçecek Çeşitleri 4x250 Ml 74,50 TL

Hazır Kahve Çeşitleri 55,00 TL

Siyah Zeytin 1000 G 291-350 Adet/kg 139,00 TL

BİM 22-25 Temmuz Aktüel Kataloğu 2025: Çelik tencere, merdiven, valiz çeşitleri, kamp sandalyesi geliyor - 3

Osmancık Pirinç 5 Kg 269,00 TL

Paket Margarin 3x250 G 90,00 TL

Sirke Üzüm 5 L 135,00 TL

BİM 22-25 Temmuz Aktüel Kataloğu 2025: Çelik tencere, merdiven, valiz çeşitleri, kamp sandalyesi geliyor - 4

Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 G 269,00 TL

Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 159,50 TL

Tereyağı 1000 G 299,00 TL

BİM 22-25 Temmuz Aktüel Kataloğu 2025: Çelik tencere, merdiven, valiz çeşitleri, kamp sandalyesi geliyor - 5

Kakaolu & Sütlü Fındık Kreması 350 G 99,00 TL

500 G Dökme Siyah Çay 75,00 TL

Türk Kahvesi 100 G 55,00 TL

BİM 22-25 Temmuz Aktüel Kataloğu 2025: Çelik tencere, merdiven, valiz çeşitleri, kamp sandalyesi geliyor - 6

Bulgur Çeşitleri 1 Kg 28,50 TL

No-Frost Buzdolabı 24.990 TL

Key 330 Ste Buzdolabı 13.490 TL

BİM 22-25 Temmuz Aktüel Kataloğu 2025: Çelik tencere, merdiven, valiz çeşitleri, kamp sandalyesi geliyor - 7

Key 430 Nfe Buzdolabı 19.990 TL

4 Programlı Bulaşık Makinesi 11.990 TL

Key 4014 BM Bulaşık Makinesi 10.990 TL

BİM 22-25 Temmuz Aktüel Kataloğu 2025: Çelik tencere, merdiven, valiz çeşitleri, kamp sandalyesi geliyor - 8

8 Kg Çamaşır Makinesi 12.99 TL


Musluklu Piknik Termos 345,00 TL

Alüminyum Döküm Kek Kalıbı 249,00 TL

BİM 22-25 Temmuz Aktüel Kataloğu 2025: Çelik tencere, merdiven, valiz çeşitleri, kamp sandalyesi geliyor - 9

Smart Oyuncak Araba CSGO1 1.790,00 TL

55 İnç Ultra HD Google TV 13.490,00 TL

Katlanabilir RSIII Pro X Elektrikli Bisiklet 24.900,00 TL

BİM 22-25 Temmuz Aktüel Kataloğu 2025: Çelik tencere, merdiven, valiz çeşitleri, kamp sandalyesi geliyor - 10

Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.250,00 TL

Ahtapot Fan 399,00 TL

Sinek Engelleyici Led Gece Lambası 99,00 TL

BİM 22-25 Temmuz Aktüel Kataloğu 2025: Çelik tencere, merdiven, valiz çeşitleri, kamp sandalyesi geliyor - 11

Powerbank 5.000 Mah PWB04 599,00 TL

TWS Kulaklık FS76 449,00 TL

Mum Silikon Tabancası 60W 329,00 TL

BİM 22-25 Temmuz Aktüel Kataloğu 2025: Çelik tencere, merdiven, valiz çeşitleri, kamp sandalyesi geliyor - 12

Kırıcı-Delici Matkap 800W 2.490,00 TL

Sunta Kesme Makinası 1500W 2.199,00 TL

3+1 Basamak Profil Merdiven 699,00 TL

BİM 22-25 Temmuz Aktüel Kataloğu 2025: Çelik tencere, merdiven, valiz çeşitleri, kamp sandalyesi geliyor - 13
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