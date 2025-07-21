BİM 22-25 Temmuz Aktüel Kataloğu 2025: Çelik tencere, merdiven, valiz çeşitleri, kamp sandalyesi geliyor
BİM markette yeni haftanın indirimleri yayımlanan 22 Temmuz salı aktüel kataloğuyla belli oldu. Zincir markette indirimler, salı günü başlarken çarşamba ve cuma günü devam edecek. BİM markette yarın temel gıda ürünlerinden, kahvaltılık malzemelere onlarca farklı ürün satışa çıkacak. Çarşamba günü ise No-Frost Buzdolabı 14.990 TL, 4 Programlı Bulaşık Makinesi 11.990 TL’den raflarda olacak. Cuma günü ankastre set, çubuk blender, oyun konsolu, bluetooth hoparlör, kulaklık, matkap çeşitleri, çelik tencere, kavurma sacı, merdiven gibi ürünler reyonlardaki yerini alacak. Peki BİM’de bu hafta neler var? İşte, BİM 22-25 Temmuz aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi…
BİM’de haftanın üç günü kampanyalı fiyatlar müşterileri bekleyecek. Özellikle yaz aylarının gelmesiyle merakla beklenen Kamp Sandalyesi üç farklı renk seçenekleriyle 289 TL’den satışa sunulacak. Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 24.900 TL, Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.250 TL, Çubuk Blender 890 TL, Powerbank 599 TL, Oyun Konsolu 599 TL, Tws Kulaklık 449 TL, Bluetooth Hoparlör 399 TL, Kırıcı-Delici Matkap 2.490 TL, Akülü Vidalama Seti 1.290 TL, Alüminyum Döküm Kavurma Sacı 519 TL, Çelik Tencere 569 TL, 3+1 Basamak Profil Merdiven 699 TL olacak. BİM’de cuma günü matkap çeşitleri, boya ürünlerinde indirim rüzgarı yaşanacak. Peki BİM’de bu salı neler var? İşte, BİM 22-25 Temmuz aktüel kataloğu ve fiyatları…