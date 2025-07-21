BİM 22-25 Temmuz Aktüel Kataloğu 2025: Çelik tencere, merdiven, valiz çeşitleri, kamp sandalyesi geliyor

BİM’de haftanın üç günü kampanyalı fiyatlar müşterileri bekleyecek. Özellikle yaz aylarının gelmesiyle merakla beklenen Kamp Sandalyesi üç farklı renk seçenekleriyle 289 TL’den satışa sunulacak. Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 24.900 TL, Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.250 TL, Çubuk Blender 890 TL, Powerbank 599 TL, Oyun Konsolu 599 TL, Tws Kulaklık 449 TL, Bluetooth Hoparlör 399 TL, Kırıcı-Delici Matkap 2.490 TL, Akülü Vidalama Seti 1.290 TL, Alüminyum Döküm Kavurma Sacı 519 TL, Çelik Tencere 569 TL, 3+1 Basamak Profil Merdiven 699 TL olacak. BİM’de cuma günü matkap çeşitleri, boya ürünlerinde indirim rüzgarı yaşanacak. Peki BİM’de bu salı neler var? İşte, BİM 22-25 Temmuz aktüel kataloğu ve fiyatları…