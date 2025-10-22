YENİ Bim Aktüel Kataloğu 24 Ekim cuma: Termos, spor ekipmanları, ısıtıcı .çeşitleri ve waffle makinesi geliyor

BİM 24 Ekim cuma aktüel kataloğu raflarda yerini almaya hazırlanıyor. BİM’de bu hafta ankastre set, televizyon, waffle makinesi, saç kurutma makinesi, mini ütü, dikey süpürge, blender set, doğrayıcı gibi ürünler satışa sunulacak. Herkesin merakla beklediği spor ekipmanları ve ısıtıcı çeşitlerinin etiket fiyatı yayınlanan katalogla belli oldu. 55 İnç Frameless Ultra HD Qled Televizyon 16.900 TL, Siyah Turbo Cam Ankastre Set 8.990 TL, Saç Kurutma Makinesi 699 TL, Dikey Süpürge 1.299 TL, Doğrayıcı 1.449 TL, Dikey Isıtıcı 1.849 TL ve Klasik Vakumlu Çelik Termos 2.890 TL’den satılacak. Peki BİM’de bu hafta neler var? İşte, BİM 24 ekim aktüel kataloğu ve fiyat listesi…

BİM markette haftanın aktüel kataloğu yoğun ilgi görüyor. Geniş ürün yelpazesiyle dikkat çeken katalogda Titreşim Veren Spor Aleti 2.199 TL, Denge Topu Bosu 1.090 TL, Yoga Topu 259 TL olacak. Spor ekipmanlarının yanı sıra 55 İnç Frameless Google Televizyon 16.900 TL, Beyaz Turbo Ankastre Cam Set 9.450 TL, Waffle Makinesi 1.490 TL, Doğrayıcı 1.449 TL, Dikey Süpürge 1.449 TL, Midi Blender Seti 1.490 TL, Mini Ütü 790 TL, Saç Kurutma Makinesi 699 TL, Çift Yönlü Şömine Isıtıcı 1.190 TL, 9 Dilim Yağlı Radyatör 2.390 TL, 3 Bardaklı Çelik Termos 525 TL’den satılacak. Peki BİM’de bu cuma neler var? İşte, BİM 24 Ekim aktüel kataloğu ve fiyat listesi…

EKONOMİ HABERLERİ

BİM 24 EKİM CUMA AKTÜEL KATALOĞU

55 İnç Frameless Ultra HD Qled Televizyon 16.900 TL

Beyaz Turbo Ankastre Set 9.450 TL

Siyah Turbo Cam Ankastre Set 8.990 TL 

Mini Ütü 790 TL

Saç Kurutma Makinesi 699 TL

Waffle Makinesi 1.490 TL

Dikey Süpürge 1.299 TL

Midi Blender Set 1.490 TL

Tüy Toplayıcı 175 TL 

Doğrayıcı 1.449 TL 

Çift Yönlü Şömine Isıtıcı 1.190 TL 

9 Dilim Yağlı Radyatör 2.390 TL 

11 Dilim Radyatör 2.690 TL 

Dikey Isıtıcı 1.849 TL

Mini Quartz Isıtıcı 599 TL

Fanlı Isıtıcı 699 TL

3 Bardaklı Çelik Termos 525 TL 

Klasik Vakumlu Çelik Termos 2.890 TL 

Kemerli Spotcu Masaj Tabancası 899 TL 

Ağırlık Fitness Eldiven 159 TL 

Dambıl Seti 899 TL 

Erkek Terlik Çeşitleri 69 TL

Plastik Ürünler 26 TL

Karnıyarık Tenceresi 399 TL

Sütlük 429 TL 

Düdüklü Tencere 999 TL

Titreşim Veren Spor Aleti 2.199 TL

Denge Topu Bosu 1.090 TL 

Porselen Tekli Tabak Çeşitleri 75 TL 

