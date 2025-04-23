BİM 25 Nisan cuma aktüel kataloğu: Airfryer, bebek ürünleri, tencere seti ve süpürge çeşitleri geliyor

BİM Aktüel Kataloğu 25 nisan cuma yayımlandı. BİM markette haftanın merakla beklenen ürünleri 7 ayrı sayfada duyuruldu. Elektronik ev ürünlerinden, bebek ürünlerine, teknoloji malzemelerinden, mutfakta ihtiyaç duyulan onlarca farklı ürün reyonlarda yerini alacak. BİM markette bu hafta Dijital Ekranlı Airfryer 4.290 TL, PowerCyclone 5 Teknolojili Süpürge 6.190 TL, 4 Bölmeli Derin Dondurucu 5.990 TL, Hareketli Wi-Fi Güvenlik Kamerası 799 TL, Epilasyon Aleti 399 TL ve Buharlı Temizleyici 2.450 TL’den satışa sunulacak. Bebek ürünleri arasında ise katlanabilir küvet, çamaşır selesi, küvet filesi, mama önlüğü, alıştırma klozeti, ana kucağı, anne bebek çanta raflarda müşterileri bekleyecek. Peki BİM’de bu hafta neler var? İşte, BİM 25 Nisan aktüel kataloğu ve fiyat listesi…

BİM 25 Nisan cuma aktüel kataloğu: Airfryer, bebek ürünleri, tencere seti ve süpürge çeşitleri geliyor - 1

Cuma günü BİM raflarında indirimli ürünler satışa sunuluyor. Televizyon çeşitleri, süpürge, akıllı cep telefonu, tıraş makinesi, motosiklet çeşitleri, tava, çelik ürünler, tencere seti, çay bardağı, meşrubat bardağı, bisiklet raflarda yerini alıyor. 20 Jant Çocuk Bisikleti 3.250 TL, Akıllı Cep Telefonu 9.250 TL, Şarjlı Doğrayıcı 299 TL, Katlanabilir Bebek Küveti 519 TL, Bebek Alıştırma Klozeti 449 TL, Anne Bebek Çanta 649 TL, Ana Kucağı 849 TL, 9 Parça Tencere Seti 1.490 TL, Çocuk Odası Kitaplık 875 TL, Silikon Mama Önlüğü 249 TL, Katlanabilir Su Kovası 189 TL, Silikon Bölmeli Mama Tabağı 499 TL, Kapaklı Kutu 129 TL’den satışta olacak. Peki BİM’de bu cuma neler var? İşte, BİM 25 Nisan cuma aktüel ürünler kataloğu….

EKONOMİ HABERLERİ

BİM 25 Nisan cuma aktüel kataloğu: Airfryer, bebek ürünleri, tencere seti ve süpürge çeşitleri geliyor - 2

BİM 25 NİSAN AKTÜEL KATALOĞU 

8 GB/128 GB Akıllı Cep Telefonu 9.250 TL

Güvenlik Kamerası 799 TL

4 Bölmeli Derin Dondurucu 11.450 TL

55 İnç 4K Ultra HD Televizyon 29.900 TL

55 İnç Frameless Ultra HD Qled Televizyon 21.990 TL

Işıklı Şarjlı Süpürge 10.990 TL

BİM 25 Nisan cuma aktüel kataloğu: Airfryer, bebek ürünleri, tencere seti ve süpürge çeşitleri geliyor - 3

Süpürge 6.190 TL

Airfryer 4.290 TL

Tam Profesyonel Çapa Makinesi 16.900 TL

Mini Buzdolabı 5.990 TL

Buharlı Ütü 2.190 TL

BİM 25 Nisan cuma aktüel kataloğu: Airfryer, bebek ürünleri, tencere seti ve süpürge çeşitleri geliyor - 4

Çok Fonksiyonlu Buharlı Temizleyici 2.450 TL

Aparatlı Klozet Kapağı 299 TL

125 CC Motosiklet 49.900 TL

3 Tekerlekli Elektrikli Motor 49.990 TL

Katlanır Kalın Teker Elektrikli Bisiklet 19.990 TL

BİM 25 Nisan cuma aktüel kataloğu: Airfryer, bebek ürünleri, tencere seti ve süpürge çeşitleri geliyor - 5

BİM BEBEK BAKIM ÜRÜNLERİ

Katlanır Su Kovası 189 TL

Katlanabilir Bebek Küveti 519 TL

Bebek Küvet Filesi 49,50 TL

Silikon Bölmeli Mama Tabağı 499 TL

Silikon Diş Kaşıyıcı 99 TL

Silikon Mama Kaşığı 109 TL

Bebek Alıştırma Klozeti 449 TL

BİM 25 Nisan cuma aktüel kataloğu: Airfryer, bebek ürünleri, tencere seti ve süpürge çeşitleri geliyor - 6


Kapaklı Kutu 129 TL

Ana Kucağı 849 TL

Anne Bebek çanta 649 TL

Bebek Kanguru 349 TL

Biberon Seti 159 TL

BİM 25 Nisan cuma aktüel kataloğu: Airfryer, bebek ürünleri, tencere seti ve süpürge çeşitleri geliyor - 7

BİM AKTÜEL KATALOĞU (DİĞER ÜRÜNLER)

Cam Salata Kasesi 129 TL

Tek Fiyat Çelik Ürünler 299 TL

Wok Tava 149 TL

9 Parça Tencere Seti 1.490 TL

BİM 25 Nisan cuma aktüel kataloğu: Airfryer, bebek ürünleri, tencere seti ve süpürge çeşitleri geliyor - 8

6’lı Mini Kase 99 TL

20 Jant Çocuk Bisiklet 3.250 TL

16 Jant Çocuk Bisiklet 3.250 TL

Çocuk Odası Kitaplık 875 TL

BİM 25 Nisan cuma aktüel kataloğu: Airfryer, bebek ürünleri, tencere seti ve süpürge çeşitleri geliyor - 9
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