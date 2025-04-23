BİM 25 Nisan cuma aktüel kataloğu: Airfryer, bebek ürünleri, tencere seti ve süpürge çeşitleri geliyor
BİM Aktüel Kataloğu 25 nisan cuma yayımlandı. BİM markette haftanın merakla beklenen ürünleri 7 ayrı sayfada duyuruldu. Elektronik ev ürünlerinden, bebek ürünlerine, teknoloji malzemelerinden, mutfakta ihtiyaç duyulan onlarca farklı ürün reyonlarda yerini alacak. BİM markette bu hafta Dijital Ekranlı Airfryer 4.290 TL, PowerCyclone 5 Teknolojili Süpürge 6.190 TL, 4 Bölmeli Derin Dondurucu 5.990 TL, Hareketli Wi-Fi Güvenlik Kamerası 799 TL, Epilasyon Aleti 399 TL ve Buharlı Temizleyici 2.450 TL’den satışa sunulacak. Bebek ürünleri arasında ise katlanabilir küvet, çamaşır selesi, küvet filesi, mama önlüğü, alıştırma klozeti, ana kucağı, anne bebek çanta raflarda müşterileri bekleyecek. Peki BİM’de bu hafta neler var? İşte, BİM 25 Nisan aktüel kataloğu ve fiyat listesi…
Cuma günü BİM raflarında indirimli ürünler satışa sunuluyor. Televizyon çeşitleri, süpürge, akıllı cep telefonu, tıraş makinesi, motosiklet çeşitleri, tava, çelik ürünler, tencere seti, çay bardağı, meşrubat bardağı, bisiklet raflarda yerini alıyor. 20 Jant Çocuk Bisikleti 3.250 TL, Akıllı Cep Telefonu 9.250 TL, Şarjlı Doğrayıcı 299 TL, Katlanabilir Bebek Küveti 519 TL, Bebek Alıştırma Klozeti 449 TL, Anne Bebek Çanta 649 TL, Ana Kucağı 849 TL, 9 Parça Tencere Seti 1.490 TL, Çocuk Odası Kitaplık 875 TL, Silikon Mama Önlüğü 249 TL, Katlanabilir Su Kovası 189 TL, Silikon Bölmeli Mama Tabağı 499 TL, Kapaklı Kutu 129 TL’den satışta olacak. Peki BİM’de bu cuma neler var? İşte, BİM 25 Nisan cuma aktüel ürünler kataloğu….