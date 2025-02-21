BİM 25 Şubat Aktüel Ürünler Kataloğu: BİM’e otomatik kahve makinesi, kazanlı ütü, komodin, şifonyer, ayakkabılık geliyor
BİM 25 Şubat Aktüel Ürünler Kataloğu yayınlandı. BİM’de önümüzdeki hafta salı günü otomatik kahve makinesi, çift kapılı buzdolabı, su arıtma cihazı, buharlı kırışık giderici, kazanlı ütü, elektrikli güveç ve onlarca kampanyalı ürün raflarda yerini alacak. BİM Kataloğunda en dikkat çeken ürünlerin başında ise 3 Kapak ve 2 Çekmeceli Gardırop 4.690 TL, Televizyon Ünitesi 2.390 TL, Kitaplık 2.790 TL, Örgü Makinesi 2.790 TL olacak. Ramazan ayına özel temel gıda ürünleri, sıvı yağı, salça, sızma zeytinyağı ise kampanyalı fiyatlarıyla reyonlarda olacak. İşte, BİM Aktüel Ürünler Kataloğu 25 Şubat Salı
BİM’de önümüzdeki hafta salı gününden itibaren onlarca farklı üründe indirim rüzgarı yaşanacak. Özellikle ev dekorasyon ürünlerinden olan gardırop, televizyon ünitesi, komodin, kitaplık, ayakkabılık gibi ürünler yoğun ilgi görürken fiyat listesi belli oldu. Alternatif olarak BİM 25 Şubat Kataloğunda örgü makinesi, kırışıklık giderici, buhar kazanlı ütü, deposuz su arıtma cihazı, otomatik kahve makinesi, çift kapılı buzdolabı yerini aldı. Ankastre Ocak 5.250 TL olurken 204 litre hacimli çift kapılı buzdolabı 10.990 TL’den satışta olacak. Peki BİM’de önümüzdeki hafta neler var? İşte, BİM 25 Şubat Aktüel Ürünler Kataloğu…