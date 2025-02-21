BİM 25 Şubat Aktüel Ürünler Kataloğu: BİM’e otomatik kahve makinesi, kazanlı ütü, komodin, şifonyer, ayakkabılık geliyor

BİM’de önümüzdeki hafta salı gününden itibaren onlarca farklı üründe indirim rüzgarı yaşanacak. Özellikle ev dekorasyon ürünlerinden olan gardırop, televizyon ünitesi, komodin, kitaplık, ayakkabılık gibi ürünler yoğun ilgi görürken fiyat listesi belli oldu. Alternatif olarak BİM 25 Şubat Kataloğunda örgü makinesi, kırışıklık giderici, buhar kazanlı ütü, deposuz su arıtma cihazı, otomatik kahve makinesi, çift kapılı buzdolabı yerini aldı. Ankastre Ocak 5.250 TL olurken 204 litre hacimli çift kapılı buzdolabı 10.990 TL’den satışta olacak. Peki BİM’de önümüzdeki hafta neler var? İşte, BİM 25 Şubat Aktüel Ürünler Kataloğu…