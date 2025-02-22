BİM 25 Şubat Aktüel Ürünler Kataloğu: Çift kapılı buzdolabı, ütü, elektrikli güveç, otomatik kahve makinesi, ayakkabılık satışa çıkıyor
BİM’de önümüzdeki hafta Salı günü müşteriler, indirime doyacak. Kırışıklık gidericiden, otomatik kahve makinesine, çift kapılı buzdolabından, ankastre ocağa onlarca farklı ürün çeşidi raflarda yerini alacak. Ayakkabılık 1.575 TL, 4 Çekmeceli Şifonyer, 2 Çekmeceli Komodin 1.290 TL, 3 Kapak 2 Çekmeceli Gardırop 4.690 TL, Deposuz Su Arıtma Cihazı 5.990 TL, Kitaplık 2.790 TL, Örgü Makinesi 2.790 TL’den satışa sunulacak. Ayrıca BİM market reyonlarında temel gıda ürünleri, temizlik malzemeleri, ev dekorasyon ürünleri, televizyon ünitesi satışa sunulacak. Peki BİM’de bu hafta neler var? İşte, BİM 25 Şubat Aktüel Ürünler Kataloğu ve fiyat listesi…
BİM’de önümüzdeki hafta salı gününden itibaren onlarca farklı üründe indirim rüzgarı yaşanacak. Özellikle ev dekorasyon ürünlerinden olan gardırop, televizyon ünitesi, komodin, kitaplık, ayakkabılık gibi ürünler yoğun ilgi görürken fiyat listesi belli oldu. Alternatif olarak BİM 25 Şubat Kataloğunda örgü makinesi, kırışıklık giderici, buhar kazanlı ütü, deposuz su arıtma cihazı, otomatik kahve makinesi, çift kapılı buzdolabı yerini aldı. Ankastre Ocak 5.250 TL olurken 204 litre hacimli çift kapılı buzdolabı 10.990 TL’den satışta olacak. Peki BİM’de önümüzdeki hafta neler var? İşte, BİM 25 Şubat Aktüel Ürünler Kataloğu…