BİM 26-29 Ağustos aktüel ürün kataloğu 2025:Vantilatör, mini buzdolabı, dolap, ayakkabılık geliyor

BİM 26-29 Ağustos aktüel ürün kataloğu ve fiyat listesi yayımlandı. BİM’de haftanın indirimli ürünleri dikkat çekti. Salı günü temizlik ürünlerinden, makyaj malzemelerine, iç giyim malzemelerinden temel gıdaya farklı ürünler satışa sunulacak. Cuma günü ise dolap, ayakkabılık, valiz çeşitleri, telefon, televizyon, akıllı saat gibi ürünler raflarda olacak. İşte, BİM 26-29 Ağustos aktüel kataloğu ve fiyat listesi…

BİM’de haftanın yeni ürünleri yoğun ilgi görüyor. 55 İnç Ultra HD Televizyon 16.990 lira, Akıllı Cep Telefonu 15.990 liradan reyonlarda olacak. Kulaküstü kulaklık 749 TL, Mini Buzdolabı 4.990 TL, Vantilatör 1.190 TL, Mini Fırın 2.150 TL, Vakum Makinesi 1.250 TL, Kablosuz Şarjlı Mop 1.990 TL, Waffle Makinesi 1.490 TL, Üflemeli Saç Şekillendirme Seti 1.290 TL, Cam Kettle 899 TL, 8 Bölmeli Dolap 1.890 TL, 3 Kapaklı Metal Ayakkabılık 1.890 TL ve Valiz çeşitleri 685 ile 875 TL arasında satışa sunulacak. İşte, BİM’de bu hafta indirime girecek ürünler…

BİM 26-29 AĞUSTOS AKTÜEL KATALOĞU

Dana Kangal Sucuk 500 G – 209,00 TL

Naneli Ayran 300 Ml – 12,50 TL

Piliç Çıtır Kaplamalı Pişmiş Bonfile 1000 G – 125,00 TL

Piliç Parmak Köfte 500 G – 69,00 TL

Piliç Çıtır Kanat 1000 G – 175,00 TL

Dilimli Dana Sucuk 200 G – 99,00 TL

Soslu Dana Döner 300 G – 129,00 TL

Peynir Helvası 150 G – 31,50 TL

Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 G – 299,00 TL

Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 G – 249,00 TL

Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg – 169,00 TL

%0,6 Yağlı Yoğurt 3 Kg – 109,00 TL

Ayran 2 L – 55,00 TL

Lor Peyniri 1000 G – 59,50 TL

Orman Meyveli Kefir 1 L – 59,50 TL

Tam Yağlı Yumuşak Kıvamlı Süzme Peynir 900 G – 145,00 TL

Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 500 G – 89,00 TL

Çilekli Süt 6x180 Ml – 52,50 TL

Çikolatalı Süt 6x180 Ml – 52,50 TL

Yarım Yağlı Süt 6x200 Ml – 52,50 TL

Labne 3x180 G – 99,50 TL

0,5 Yağlı Süt 1 L – 24,50 TL

Yarım Yağlı Eritme Peynir 1000 G – 239,00 TL

Tereyağı 1000 G – 319,00 TL

Çözünebilir Hindiba Kahvesi 150 G – 149,00 TL

Karışık Meyve Aromalı Gazoz 6x200 Ml – 44,50 TL

Meyveli Mineralli Gazlı İçecek Çeşitleri 4x250 Ml – 74,50 TL

Matcha Tozu Çeşitleri 25 G – 149,00 TL

Çilek & Ananas Aromalı Soğuk Çay 1,5 L – 27,50 TL

Yeşil Çay Armut ve Şeftalili Meyveli İçecek 250 Ml – 34,50 TL

Çilek Kremalı Gofret 1000 G – 89,00 TL

Karaorman Meyve Aromalı Çikolata Kaplı Kek 182 G – 59,00 TL

Limon Kremalı Bisküvi 4x100 G – 59,00 TL

Çilek Kremalı Bisküvi 61 G – 9,75 TL

Portakallı Kek 60 G – 8,50 TL

Dolgulu Sert Şeker 5x38 G – 29,00 TL

Sakız 2x27 G – 45,00 TL

Fındık Kremalı Gofret 108x6 G – 179,00 TL

Fındık Kremalı Küp Gofret 200 G – 55,00 TL

Karamelli Bisküvi 128 G – 29,00 TL

Çikolata Kremalı Gofret 216 G – 59,00 TL

Kola Şekersiz Gazlı İçecek 2,5 L – 42,00 TL

Portakal Aromalı Şekersiz Gazlı İçecek 2,5 L – 42,00 TL

Doğal Maden Suyu 6x200 Ml – 29,50 TL

Bitter Çikolata Kaplı Bisküvi 207 G – 59,00 TL

Cevizli Pekmezli Pestil 400 G – 99,50 TL

Cam Kettle — 899 TL

Şarjlı Saç ve Sakal Tıraş Makinesi — 349 TL

Saç Düzleştirici Fırça veya Kıvırıcı — 590 TL

Saç Düzleştirici Üflemeli — 1.950 TL

Lady Shaver Tüm Vücut — 449 TL

İnvertör Kaynak Makinası — 4.500 TL

Sıcak Hava Tabancası — 649 TL

Cep Telefonu 8GB/128GB — 15.990 TL

43 İnç Full HD QLED Android TV — 12.450 TL

Akıllı Saat — 499 TL

Kablosuz Speaker — 375 TL

Kulaküstü Kulaklık — 749 TL

TWS Kulaklık — 499 TL – 549 TL

Akıllı Bileklik — 299 TL


Araç Şarjı Usb+Type C Hızlı — 169 TL

Tablet Telefon Standı — 129 TL

8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap — 1.890 TL

Kilitli 3 Kapaklı Metal Ayakkabılık — 1.890 TL

Araç Tutucu Mıknatıslı — 129 TL

Işıklı Tripod — 275 TL

Kablolu Kulakiçi Kulaklık Lightning — 109 TL

Kablolu Kulakiçi Kulaklık Type-C — 109 TL

Şarj Kablosu Type C Lightning — 85 TL

Şarj Kablosu Type C 65w — 85 TL

Şarj Kablosu IOS — 85 TL

Mini Robot Aydınlatmalı — 99 TL

Şarj Kablosu Type C — 85 TL

Powerbank 5.000 Mah — 479 TL

Powerbank 20.000 Mah — 599 TL

Powerbank 10.000 Mah — 349 TL

Duvar Şarjı 65 W Usb + PD — 649 TL

Duvar Şarjı 20w Pd+Usb 3.0 Qc — 249 TL

Duvar Şarjı 30w Pd+Usb 3.0 Qc — 349 TL

Eğe Seti — 549 TL

Somun Adaptör Seti — 109 TL

Temassız Faz Kontrol Elektrik Kaçak Akım Kalemi — 119 TL

Mini Kolastar Testeresi — 199 TL

Zımba Tabancası — 499 TL

Matkap Uç Seti — 269 TL

Freze Matkap Uç Seti — 109 TL

Mıknatıslı Mini Su Terazisi — 99 TL

Alüminyum Su Terazisi 40 cm — 169 TL

Akrilik Sprey Boya 400ml/320g — 99 TL

Gravür Taşlama Seti — 1.290 TL

Panç Set — 175 TL

Lehim Kalemi 230v 40w 50hz — 345 TL

55 İnç 4K Ultra HD Google TV — 16.990 TL

