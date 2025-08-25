BİM 26-29 Ağustos aktüel ürün kataloğu 2025:Vantilatör, mini buzdolabı, dolap, ayakkabılık geliyor

BİM’de haftanın yeni ürünleri yoğun ilgi görüyor. 55 İnç Ultra HD Televizyon 16.990 lira, Akıllı Cep Telefonu 15.990 liradan reyonlarda olacak. Kulaküstü kulaklık 749 TL, Mini Buzdolabı 4.990 TL, Vantilatör 1.190 TL, Mini Fırın 2.150 TL, Vakum Makinesi 1.250 TL, Kablosuz Şarjlı Mop 1.990 TL, Waffle Makinesi 1.490 TL, Üflemeli Saç Şekillendirme Seti 1.290 TL, Cam Kettle 899 TL, 8 Bölmeli Dolap 1.890 TL, 3 Kapaklı Metal Ayakkabılık 1.890 TL ve Valiz çeşitleri 685 ile 875 TL arasında satışa sunulacak. İşte, BİM’de bu hafta indirime girecek ürünler…