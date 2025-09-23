BİM 26 Eylül aktüel ürünler kataloğu 2025: LEGO Friends oyuncakları, kahve makinesi, 65 inç televizyon, ankastre set geliyor
BİM, 26 Eylül 2025 Cuma günü satışa sunacağı aktüel ürünler kataloğunu internet sitesi üzerinden yayımladı. Teknolojik ev aletlerinden, mutfak ve kırtasiye ürünlerine kadar birçok ihtiyaca hitap eden bu haftaki indirimli ürünler listesi şimdiden yoğun ilgi görüyor. Özellikle LEGO Friends oyuncakları, kahve makineleri, ankastre set, 65 inç televizyon, tencere takımları ve buharlı ütü gibi ürünler avantajlı fiyatlarıyla dikkat çekiyor. İşte BİM 26 Eylül tarihli aktüel ürünler kataloğu.
BİM 26 EYLÜL 2025 CUMA AKTÜEL KATALOĞU
BİM, 26 Eylül Cuma günü başlayan aktüel ürün kampanyasında yalnızca teknolojik ev ve mutfak elektroniği değil, aynı zamanda kırtasiye ürünleri, ankastre setler, bina bakım araçları, çift kişilik battaniye ve kişisel bakım ürünlerinde de indirimler sunuyor.