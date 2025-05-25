BİM 27, 28, 30 Mayıs aktüel kataloğu 2025: Barbekü, süpürge, derin dondurucu, vantilatör ve klima geliyor
BİM’de salı günü başlayan indirimler yoğun ilgi görüyor. BİM 27, 28, 30 Mayıs aktüel kataloğu ve fiyat listesi belli oldu. Salı günü toz deterjan, tuvalet kağıdı, bulaşık deterjanı, temizlik havlusu gibi ürünlerde kampanyalı fiyatlar müşterileri bekleyecek. Çarşamba günü ise 75 İnç 4K Ultra HD Televizyon 86.750 TL, No-Frost Buzdolabı 22.990 TL, 4 Programlı Bulaşık Makinesi 12.990 TL, 8 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi 11.490 TL, 6 Kg Kurutma Makinesi ise 12.990 TL’den raflarda olacak. Cuma günü BİM’de bayram coşkusu yaşanacak. Derin dondurucu, süpürge, barbekü, ütü, mini fırın, klima, kule tipi vantilatör, akıllı cep telefonu ve çelik kasa gelecek. İşte, BİM 27, 28 ve 30 Mayıs aktüel kataloğu ve fiyat listesi…
BİM’de önümüzdeki hafta üç gün boyunca reyonlarda indirimli fiyatlar müşterileri bekleyecek. Turbo Siyah Cam Ankastre Set 8. 690 TL, Şarjlı Süpürge 4.790 TL, 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 6.900 TL, Mini Blender Set ise 1.149 TL’den raflarda olacak. Yaz aylarının gelmesiyle merakla beklenen Elektrikli Barbekü ise 1.199 TL’den raflarda olacak. Elektrikli Bıçak Bileyici 890 TL, 12.000 BTU Klima 24.990 TL, 50 Watt Yüksek Performans Kule Tipi Vantilatör ise 1.390 TL’den satışa sunulacak. 4 farklı televizyon çeşidi 4.390 TL ile 27.900 TL arasında reyonlarda müşterileri bekleyecek. Alternatif olarak otomobil ürünleri, elektrikli bisiklet, tencere, düdüklü, çaydanlık, tava, giyim ürünleri, valiz çeşitleri, hurç, terlik, temizlik seti ve bayrama özel çikolata çeşitleri geliyor. İşte, BİM market 27, 28, 30 Mayıs aktüel kataloğu…