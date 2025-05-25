BİM 27, 28, 30 Mayıs aktüel kataloğu 2025: Barbekü, süpürge, derin dondurucu, vantilatör ve klima geliyor

BİM’de önümüzdeki hafta üç gün boyunca reyonlarda indirimli fiyatlar müşterileri bekleyecek. Turbo Siyah Cam Ankastre Set 8. 690 TL, Şarjlı Süpürge 4.790 TL, 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 6.900 TL, Mini Blender Set ise 1.149 TL’den raflarda olacak. Yaz aylarının gelmesiyle merakla beklenen Elektrikli Barbekü ise 1.199 TL’den raflarda olacak. Elektrikli Bıçak Bileyici 890 TL, 12.000 BTU Klima 24.990 TL, 50 Watt Yüksek Performans Kule Tipi Vantilatör ise 1.390 TL’den satışa sunulacak. 4 farklı televizyon çeşidi 4.390 TL ile 27.900 TL arasında reyonlarda müşterileri bekleyecek. Alternatif olarak otomobil ürünleri, elektrikli bisiklet, tencere, düdüklü, çaydanlık, tava, giyim ürünleri, valiz çeşitleri, hurç, terlik, temizlik seti ve bayrama özel çikolata çeşitleri geliyor. İşte, BİM market 27, 28, 30 Mayıs aktüel kataloğu…