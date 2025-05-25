BİM 27, 28, 30 Mayıs aktüel kataloğu 2025: Barbekü, süpürge, derin dondurucu, vantilatör ve klima geliyor

BİM’de salı günü başlayan indirimler yoğun ilgi görüyor. BİM 27, 28, 30 Mayıs aktüel kataloğu ve fiyat listesi belli oldu. Salı günü toz deterjan, tuvalet kağıdı, bulaşık deterjanı, temizlik havlusu gibi ürünlerde kampanyalı fiyatlar müşterileri bekleyecek. Çarşamba günü ise 75 İnç 4K Ultra HD Televizyon 86.750 TL, No-Frost Buzdolabı 22.990 TL, 4 Programlı Bulaşık Makinesi 12.990 TL, 8 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi 11.490 TL, 6 Kg Kurutma Makinesi ise 12.990 TL’den raflarda olacak. Cuma günü BİM’de bayram coşkusu yaşanacak. Derin dondurucu, süpürge, barbekü, ütü, mini fırın, klima, kule tipi vantilatör, akıllı cep telefonu ve çelik kasa gelecek. İşte, BİM 27, 28 ve 30 Mayıs aktüel kataloğu ve fiyat listesi…

BİM 27, 28, 30 Mayıs aktüel kataloğu 2025: Barbekü, süpürge, derin dondurucu, vantilatör ve klima geliyor - 1

BİM’de önümüzdeki hafta üç gün boyunca reyonlarda indirimli fiyatlar müşterileri bekleyecek. Turbo Siyah Cam Ankastre Set 8. 690 TL, Şarjlı Süpürge 4.790 TL, 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 6.900 TL, Mini Blender Set ise 1.149 TL’den raflarda olacak. Yaz aylarının gelmesiyle merakla beklenen Elektrikli Barbekü ise 1.199 TL’den raflarda olacak. Elektrikli Bıçak Bileyici 890 TL, 12.000 BTU Klima 24.990 TL, 50 Watt Yüksek Performans Kule Tipi Vantilatör ise 1.390 TL’den satışa sunulacak. 4 farklı televizyon çeşidi 4.390 TL ile 27.900 TL arasında reyonlarda müşterileri bekleyecek. Alternatif olarak otomobil ürünleri, elektrikli bisiklet, tencere, düdüklü, çaydanlık, tava, giyim ürünleri, valiz çeşitleri, hurç, terlik, temizlik seti ve bayrama özel çikolata çeşitleri geliyor. İşte, BİM market 27, 28, 30 Mayıs aktüel kataloğu…

EKONOMİ HABERLERİ

BİM 27, 28, 30 Mayıs aktüel kataloğu 2025: Barbekü, süpürge, derin dondurucu, vantilatör ve klima geliyor - 2

BİM MARKET 27 MAYIS AKTÜEL KATALOĞU 2025

12 Kg Toz Deterjan 329 TL

48’li Dev Deterjan 289 TL

Bebek Bezi 329 TL

Kağıt Havlu 169 TL

Dev Davlu 39.00 TL

Yüzey Temizlik Havlusu 69 TL

BİM 27, 28, 30 Mayıs aktüel kataloğu 2025: Barbekü, süpürge, derin dondurucu, vantilatör ve klima geliyor - 3

Sıvı Bulaşık Deterjanı 72,50 TL

Bulaşık Makinesi Kapsülü 149 TL

Yoğun Kıvamlı Çamaşır Suyu 92.50 TL

Sıvı Çamaşır Deterjanı 154 TL

BİM 27, 28, 30 Mayıs aktüel kataloğu 2025: Barbekü, süpürge, derin dondurucu, vantilatör ve klima geliyor - 4

28 MAYIS ÇARŞAMBA BİM AKTÜEL BROŞÜRÜ

96 İnç 4K Ultra HD Televizyon 90.000 TL

75 İnç 4K Ultra HD Miniled TV 86.750 tl

No-Frost Buzdolabı 22.990 TL

İki Kapılı Buzdolabı 13.490 TL

4 Programlı Bulaşık Makinesi 12.990 TL

8 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi 11.490 TL

8 Kg Çamaşır Makinesi 12.790 TL

BİM 27, 28, 30 Mayıs aktüel kataloğu 2025: Barbekü, süpürge, derin dondurucu, vantilatör ve klima geliyor - 5

BİM 30 MAYIS CUMA AKTÜEL ÜRÜN KATALOĞU

Turbo Siyah Cam Ankastre set 8.690 TL

Mikrodalga Fırın 2.449 TL

3 Çekmeceli Derin Dondurucu 6.900 TL

Mini Blender Set 1.149 TL

Kablosuz Buharlı Ütü 1.990 TL

BİM 27, 28, 30 Mayıs aktüel kataloğu 2025: Barbekü, süpürge, derin dondurucu, vantilatör ve klima geliyor - 6

Şarjlı Süpürge 4.790 TL

Sürahi Blender 1.650 TL

Sprey Yağdanlık 99 TL

Elektrikli Barbekü 1.199 TL

Elektrikli Bıçak Bileyici 890 TL

BİM 27, 28, 30 Mayıs aktüel kataloğu 2025: Barbekü, süpürge, derin dondurucu, vantilatör ve klima geliyor - 7

Mini Fırın 1.950 TL

Saç Kurutma Makinesi 999 TL

Dondurma Yapabilen Hamur Yoğurma Makinesi 3.490 TL

4 Bölmeli Derin Dondurucu 11.450 TL

12.000 BTU Klima 24.990 TL

BİM 27, 28, 30 Mayıs aktüel kataloğu 2025: Barbekü, süpürge, derin dondurucu, vantilatör ve klima geliyor - 8

Kule Tipi Vantilatör 1.390 TL

43 İnç Full HD Android Televizyon 11.750 TL

128 GB Akıllı Cep Telefonu 5.750 TL

Çelik Kasa 1.950 TL

Elektrikli Bisiklet 14.950 TL

BİM 27, 28, 30 Mayıs aktüel kataloğu 2025: Barbekü, süpürge, derin dondurucu, vantilatör ve klima geliyor - 9

Karnıyarık Tenceresi 429 TL

Wok Tava 299 TL

2’li Düdüklü Tencere Seti 1.199 TL

Aşure Tenceresi 799 TL

1.5 L Çaydanlık 599 TL

BİM 27, 28, 30 Mayıs aktüel kataloğu 2025: Barbekü, süpürge, derin dondurucu, vantilatör ve klima geliyor - 10

Koltuk Örtüsü 149 TL

Büyük Boy Valiz 879 TL

Orta Boy Valiz 759 TL

Küçük Boy Valiz 689 TL

BİM 27, 28, 30 Mayıs aktüel kataloğu 2025: Barbekü, süpürge, derin dondurucu, vantilatör ve klima geliyor - 11

Yüksek Tabanlı Terlik 129 TL

Ultra Temizlik Seti 729 TL

Refleks Oyuncağı 189 TL

BİM 27, 28, 30 Mayıs aktüel kataloğu 2025: Barbekü, süpürge, derin dondurucu, vantilatör ve klima geliyor - 12

BİM’E BAYRAMA ÖZEL ÇİKOLATA ÇEŞİTLERİ GELİYOR

Krema Dolgulu Pirinç Patlaklı Çikolata 179 TL

Bütün Fındıklı Kremalı Sütlü Çikolata 199 TL

Antep Fıstıklı ve Kadayıflı Çikolata 120 TL

Sütlü Çikolata 199 TL

Sütlü-Bitter Madlen Çikolata 199 TL

BİM 27, 28, 30 Mayıs aktüel kataloğu 2025: Barbekü, süpürge, derin dondurucu, vantilatör ve klima geliyor - 13

Dolgulu Çikolata 159 TL

Yumuşak Şeker 69.00 TL

Çikolata Şeker Kaplı Badem Draje 79 TL

Dolgulu Dökme Yumuşak Şeker 95 TL

Karışık Spesiyal Çikolata 269 TL

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