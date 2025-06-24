BİM 27 Haziran Aktüel Kataloğu: Dondurucu çeşitleri, vantilatör, ayakkabı dolabı ve valiz çeşitleri

BİM’de cuma günü indirimleri merakla bekleniyor. Bu hafta giyim ürünleri, terlik çeşitleri, mutfak servis gereçleri, bebek ürünleri, oyuncak çeşitleri gibi alternatif ürünler katalogda yer aldı. 128 GB Cep Telefonu 6.790 TL, Halı Koltuk Temizleme Makinesi 3.790 TL, Blender Set 1.499 TL, Su Pompası 199 TL, Saç Sakal Traş Makinesi 499 TL, Bluetooth Hoparlör 499 TL, Bambu Sunum Tabağı 319 TL, Saplı Bambu Servis Gereçleri 99 TL, Karnıyarık Tenceresi 399 TL, 3 Bardaklı Çelik Termos 549 TL, Kapaklı Cam Matara 239 TL, Kadın Şort 199 TL, Çocuk Nevresim Seti 289 TL, Baskılı Pike Seti 189 TL, Lastikli Çarşaf 99 TL’den satışa sunulacak. Peki BİM’de bu hafta neler var? İşte, BİM aktüel kataloğu 27 haziran cuma…