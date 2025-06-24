BİM 27 Haziran Aktüel Kataloğu: Dondurucu çeşitleri, vantilatör, ayakkabı dolabı ve valiz çeşitleri
BİM market 27 Haziran aktüel kataloğu ve fiyat listesi yayımlandı. BİM’de hafta indirimli olarak raflarda yer alacak ürünler belli oldu. Cuma günü teknoloji ürünlerinden klimaya, televizyondan koltuk temizleme makinesine, ayakkabı dolabından valiz çeşitlerine onlarca ürün satışa sunulacak. 50 İnç Ultra HD Televizyon 11.990 TL, 1200 BTU Inverter Klima 21.790 TL, Sürgülü Aspiratör 1.390 TL, Katlanır Mini Vantilatör 229 TL, 4 Kapaklı Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 2.290 TL, İki Kapaklı Ayakkabı Dolabı 1.750 TL’den satışa sunulacak. Valiz çeşitleri ise 689 TL ile 879 TL arasında müşterileri bekleyecek. Peki BİM’de bu cuma neler var? İşte, BİM 27 Haziran aktüel kataloğu…
BİM’de cuma günü indirimleri merakla bekleniyor. Bu hafta giyim ürünleri, terlik çeşitleri, mutfak servis gereçleri, bebek ürünleri, oyuncak çeşitleri gibi alternatif ürünler katalogda yer aldı. 128 GB Cep Telefonu 6.790 TL, Halı Koltuk Temizleme Makinesi 3.790 TL, Blender Set 1.499 TL, Su Pompası 199 TL, Saç Sakal Traş Makinesi 499 TL, Bluetooth Hoparlör 499 TL, Bambu Sunum Tabağı 319 TL, Saplı Bambu Servis Gereçleri 99 TL, Karnıyarık Tenceresi 399 TL, 3 Bardaklı Çelik Termos 549 TL, Kapaklı Cam Matara 239 TL, Kadın Şort 199 TL, Çocuk Nevresim Seti 289 TL, Baskılı Pike Seti 189 TL, Lastikli Çarşaf 99 TL’den satışa sunulacak. Peki BİM’de bu hafta neler var? İşte, BİM aktüel kataloğu 27 haziran cuma…