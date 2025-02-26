BİM 28 Şubat Aktüel Ürünler Kataloğu 2025: Airfryer, torbasız süpürge, termos ve spor ekipmanları satışa çıkıyor
BİM’de bu hafta satışa sunulacak ürünler 28 Şubat Perşembe günü kataloğuyla belli oldu. BİM markette sporcu ekipmanlarından mutfak ürünlerine, temizlik eşyalarından elektronik ürünlere onlarca farklı çeşit reyonlarda yerini alacak. Sporcu ekipmanları arasında yürüyüş bandı, pilates matı, boks torbası, egzersiz barı,fitness eldiveni gibi ürünler yer aldı. 0,59 litre termos 1.390 TL, Boks torbası 449 TL, Tencere 299 TL, Tek Kişilik Mikrofiber Yorgan 299 TL, 43 İnç Ultra HD Televizyon 10.990 TL, Dijital ekranlı Airfryer 4.290 TL ve Toz Torbasız Süpürge 5.290 TL’den satışa sunulacak. İşte, BİM market 28 Şubat Aktüel Kataloğu ve fiyat listesi…
BİM 28 Şubat Aktüel Ürünler Kataloğu ve fiyat listesi belli oldu. BİM Kataloğunda şarjlı diş fırçası, düzleştirici, bluetooth hoparlör, saklama kabı seti, çaydanlandık, çerezlik seti gibi alternatif ürünler yer aldı. BİM’de bu hafta satışa sunulacak ürünler merakla beklenirken sporcu ekipmanlarından olan dambıl seti 659 TL, Fonksiyonel Egzersiz Barı 2.199 TL’den raflarda olacak. Cuma gününden itibaren BİM markette çift kişilik sıvı geçirmez lastikli alez 279 TL, Lastikli Çarşaf 139 TL, Tek Kişilik Mikrofiber Yorgan 299 TL, Baston Şemsiye 249 TL’den müşterileri bekleyecek. Peki BİM’de bu hafta neler var? İşte, 28 Şubat BİM Aktüel Kataloğu…