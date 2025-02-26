BİM 28 Şubat Cuma Aktüel Ürünler Kataloğu: Spor ekipmanları, temizlik malzemeleri, televizyon ve Airfryer geliyor
BİM 28 Şubat Aktüel Ürünler Kataloğu ve fiyat listesi açıklandı. BİM’de bu hafta satışa sunulacak ürünler belli oldu. Market raflarında spor ekipmanlarından, elektronik temizlik ürünlerine termostan televizyona, termostan mutfak ürünlerine onlarca farklı çeşit satışa sunulacak. BİM markette cuma günü 43 İnç Ultra HD Televizyon 4.290 TL, Dijital Ekranlı Airfryer 4.290 TL, Buharlı Mop 2.450 TL, Dirençli Lastikli Yoga/Pilates Topu 439 TL, Fonksiyonel Egzersiz Barı 2.199 TL, 15 Kg Dambıl Seti 659 TL ve Şarjlı Süpürge 4.490 TL’den satışa sunulacak. İşte BİM Aktüel Ürünler Kataloğu 28 Şubat cuma…
BİM 28 Şubat Aktüel Ürünler Kataloğu ve fiyat listesi belli oldu. BİM Kataloğunda şarjlı diş fırçası, düzleştirici, bluetooth hoparlör, saklama kabı seti, çaydanlandık, çerezlik seti gibi alternatif ürünler yer aldı. BİM’de bu hafta satışa sunulacak ürünler merakla beklenirken sporcu ekipmanlarından olan dambıl seti 659 TL, Fonksiyonel Egzersiz Barı 2.199 TL’den raflarda olacak. Cuma gününden itibaren BİM markette çift kişilik sıvı geçirmez lastikli alez 279 TL, Lastikli Çarşaf 139 TL, Tek Kişilik Mikrofiber Yorgan 299 TL, Baston Şemsiye 249 TL’den müşterileri bekleyecek. Peki BİM’de bu hafta neler var? İşte, 28 Şubat BİM Aktüel Kataloğu…